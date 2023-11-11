Кержаков про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» заслужил бы 3 очка, забей Мостовой шедевр – а так борьба продолжается. Первый тайм без работы, ненавижу такие игры»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Краснодар Андрей Мостовой Матч ТВ Иван Сергеев Эдуард Сперцян Футбол

Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Матч 15-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1. 

«Ненавижу такие игры, если честно. Первый тайм без работы, пустые ноги. Первый тайм мы контролировали, хотя обменялись острыми моментами. Эдуард [Сперцян] не забил, у нас Ваня [Сергеев] не забил тоже.

Во втором тайме «Краснодар» забил гол, мы потом отквитали. И потом инициатива уже полностью перешла к нам. Считаю, что если бы Андрей [Мостовой] забил этот шедевр (Мостовой попал в штангу в концовке матча – Sports.ru), три очка бы мы заслужили. А так ничья, паритет, в принципе, борьба продолжается» – сказал голкипер «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Мостовой рвёт и мечет. Очень соскучился по играм.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Покерный Футбол
Ответ Vlad Mironenko
Если бы да кабы У Краснодара тоже были моменты
Так он об этом и сказал.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Не знаю, но когда защитники отдают мяч Кержакову назад, то он хорошо, если выбьет мяч просто в аут. Это просто валидол какой то!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Dark.Babysitter
Мостовой рвёт и мечет. Очень соскучился по играм.
Хоть на футболиста стал похож, а то до этого ели ноги волочил
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ freeman123
А еще Миша Кержаков ненавидит прыгать за мячами, прыжка совсем нет у него и игры ногами…
Самые напряжённые моменты в игре были, когда мячи были у вратарей в ногах. Почему Семак не верит в Адамова вообще непонятно. Вера в Кержакова единственный вопрос к Семаку за эти года
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Ответ Давид Agabekyan
Самые напряжённые моменты в игре были, когда мячи были у вратарей в ногах. Почему Семак не верит в Адамова вообще непонятно. Вера в Кержакова единственный вопрос к Семаку за эти года
Вот и мне не понятно, Адамов играет поувереннее, но у Бирюкова есть выражение «вратарь младше 26ти лет не может играть в основе» это смешно просто
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
А еще Миша Кержаков ненавидит прыгать за мячами, прыжка совсем нет у него и игры ногами…
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zhongler
Ответ Давид Agabekyan
Самые напряжённые моменты в игре были, когда мячи были у вратарей в ногах. Почему Семак не верит в Адамова вообще непонятно. Вера в Кержакова единственный вопрос к Семаку за эти года
согласен. Керж нормальный вратарь, но не панацея. Думаю Адамов более уравновешен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поцелуй Оздоева
Ответ Давид Agabekyan
Самые напряжённые моменты в игре были, когда мячи были у вратарей в ногах. Почему Семак не верит в Адамова вообще непонятно. Вера в Кержакова единственный вопрос к Семаку за эти года
Потому что Миша спасает, а Адамов нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Главное, что борьба продолжается. Ведь интересно? Или, интересно ведь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
кержаков стайл, один по воробьям стрелял, другой мяч удержать в руках не может...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правдоруб Денисов
Мостовой круто разобрался, докрутил бы чуть-чуть и был бы очень красивый гол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xyg2rdwzx4
Ты блин 20 с хреном лет играешь в футбол; просто научись пинать мяч ногой в нужном направлении. Ну что это такое,такой ужасной игры ногами вратаря в рпл нет ни у кого блин в рпл даже. Ох, Миша, Миша)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cgmngt6ehj
Ответ Шухрат Казыев
Краснодар дома победит
Но это не точно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий