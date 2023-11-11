Кержаков про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» заслужил бы 3 очка, забей Мостовой шедевр – а так борьба продолжается. Первый тайм без работы, ненавижу такие игры»

Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Матч 15-го тура Мир завершился со счетом 1:1.

«Ненавижу такие игры, если честно. Первый тайм без работы, пустые ноги. Первый тайм мы контролировали, хотя обменялись острыми моментами. Эдуард [ ] не забил, у нас [Сергеев] не забил тоже.

Во втором тайме « » забил гол, мы потом отквитали. И потом инициатива уже полностью перешла к нам. Считаю, что если бы Андрей [Мостовой] забил этот шедевр (Мостовой попал в штангу в концовке матча – Sports.ru), три очка бы мы заслужили. А так ничья, паритет, в принципе, борьба продолжается» – сказал голкипер « » в эфире «Матч ТВ».

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