Кержаков про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» заслужил бы 3 очка, забей Мостовой шедевр – а так борьба продолжается. Первый тайм без работы, ненавижу такие игры»
Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Краснодаром».
Матч 15-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.
«Ненавижу такие игры, если честно. Первый тайм без работы, пустые ноги. Первый тайм мы контролировали, хотя обменялись острыми моментами. Эдуард [Сперцян] не забил, у нас Ваня [Сергеев] не забил тоже.
Во втором тайме «Краснодар» забил гол, мы потом отквитали. И потом инициатива уже полностью перешла к нам. Считаю, что если бы Андрей [Мостовой] забил этот шедевр (Мостовой попал в штангу в концовке матча – Sports.ru), три очка бы мы заслужили. А так ничья, паритет, в принципе, борьба продолжается» – сказал голкипер «Зенита» в эфире «Матч ТВ».
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