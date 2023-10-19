В РФС допустили, что сборная ни с кем не сыграет в ноябре: «Стоит осторожно оценивать перспективы. Сложности есть. Но мы работаем»
В РФС допустили, что у сборной России не будет соперников в ноябре.
– Допускаете ли, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах?
– Мы не сыграли ни с кем на июньском сборе, при этом у нас были договоренности... Поэтому даже при наличии подписанных документов стоит быть осторожными в оценке перспектив.
Сложности есть, но мы работаем над тем, чтобы найти партнеров для проведения ноябрьских товарищеских матчей, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Генсек РФС об играх сборной в ноябре: «Ищем соперников, с началом отбора на ЧМ в Азии их количество уменьшается»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
В РФС допустили, что у сборной России не будет соперников в ноябре.
"Ну и где ваша международная изоляция, ха-ха-ха!?" (с) какой то чудик в комментариях перед матчем то ли с таджиками, то ли с туземцами.