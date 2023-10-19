В РФС допустили, что сборная ни с кем не сыграет в ноябре: «Стоит осторожно оценивать перспективы. Сложности есть. Но мы работаем»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

В РФС допустили, что у сборной России не будет соперников в ноябре.

– Допускаете ли, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах?

– Мы не сыграли ни с кем на июньском сборе, при этом у нас были договоренности... Поэтому даже при наличии подписанных документов стоит быть осторожными в оценке перспектив.

Сложности есть, но мы работаем над тем, чтобы найти партнеров для проведения ноябрьских товарищеских матчей, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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13 комментариев

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ретроградный меркурий
Что, кении, ираны и северные кореи закончились в списке? С Палестиной ещё договоритесь
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Overkiller
Мы не сыграли ни с кем на июньском сборе, при этом у нас были договоренности...
В РФС допустили, что у сборной России не будет соперников в ноябре.

"Ну и где ваша международная изоляция, ха-ха-ха!?" (с) какой то чудик в комментариях перед матчем то ли с таджиками, то ли с туземцами.
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Беременный малыш
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Какие ещё пачки ему 27лет, голову править надо было лет 10назад, страшно даже представить, что будет дальше, Дзюба ангелом покажется.
О чем речь?🤔
+4
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GtSwan
После такой "игры" как с Кенией и не надо...
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Никому_никабельный
Думаю никто особо не расстроится. Уж игроки и тренерский штаб точно
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Какие ещё пачки ему 27лет, голову править надо было лет 10назад, страшно даже представить, что будет дальше, Дзюба ангелом покажется.
+2
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dinm 8
ВалерамКарпин: Матчей нет-зарплата есть.
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Nik Yeremich
Лучше дать отдохнуть нашим сборникам, чем гонять ненужные товарки
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Dinamik1
Можно с медиолигой дворовой школьной сборной вариантов много.
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888 AK
Ответ Ростовский
А в чем позор сыграть ничью на выезде в товарняке со средней сборной?
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