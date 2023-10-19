В РФС допустили, что сборная ни с кем не сыграет в ноябре: «Стоит осторожно оценивать перспективы. Сложности есть. Но мы работаем»

В РФС допустили, что у сборной России не будет соперников в ноябре.

– Допускаете ли, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах?

– Мы не сыграли ни с кем на июньском сборе, при этом у нас были договоренности... Поэтому даже при наличии подписанных документов стоит быть осторожными в оценке перспектив.

Сложности есть, но мы работаем над тем, чтобы найти партнеров для проведения ноябрьских товарищеских матчей, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Генсек РФС об играх сборной в ноябре: «Ищем соперников, с началом отбора на ЧМ в Азии их количество уменьшается»

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