Карпин считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»: «Всего-то выиграл чемпионат мира»

Валерий Карпин считает, что Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч».

– Удивились ли вы, что « » отдали ? Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира.

– Всего-то выиграл чемпионат мира. Ваше мнение – должен был выиграть Холанд, для кого-то – Месси. Для меня – Месси, – сказал главный тренер сборной России.

Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?