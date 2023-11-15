Карпин считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»: «Всего-то выиграл чемпионат мира»

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Валерий Карпин считает, что Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч».

– Удивились ли вы, что «Золотой мяч» отдали Месси? Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира.

– Всего-то выиграл чемпионат мира. Ваше мнение – должен был выиграть Холанд, для кого-то – Месси. Для меня – Месси, – сказал главный тренер сборной России.

Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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69 комментариев

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Anarchy
Ответ Роман
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Вклад Ди Марии, который больше на замене сидел чем играл больше? )
Где все тащеры Аргентины были, когда они были на гране вылета из группы в матче против Мексики? Самый переломный и ключевой эпизод турнира - гол Месси Мексике из ничего. После этого сборную и ее капитана было не остановить, они доминировали над каждым соперником.
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Peter Parker
Наконец-то поставлена финальная точка в этом вопросе
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Собиратель хаоса
Вопрос не в том, что он всего то выиграл ЧМ. Вопрос в том, что Месси символ этой сборной. Месси в каких-то моментах вытащил эту сборную (понятно, что не только он, но его вклад огромен). Ну и в целом, он даже в кризисный год на закате карьеры в не самой благоприятной для него атмосфере имеет статистику лучше, чем большинство топов в свои лучшие сезоны. Месси это космос.
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Domian
Процитирую The Guardian - британское издание, а Холанд, на минуточку, игрок АПЛ:

Когда великий игрок выдает перфоманс на главном турнире в истории спорта, как Месси в 2022 году, как Марадона в 1986, как Пеле в 1970, то никто не имеет право даже на участие в спорах.
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Старый Сухи
Раньше главным доводом критиков Месси было что Месси не выигрывал ЧМ. Теперь они ищут другие поводы.
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Экспертное мнение
Ответ Anarchy
Вклад Ди Марии, который больше на замене сидел чем играл больше? ) Где все тащеры Аргентины были, когда они были на гране вылета из группы в матче против Мексики? Самый переломный и ключевой эпизод турнира - гол Месси Мексике из ничего. После этого сборную и ее капитана было не остановить, они доминировали над каждым соперником.
Капитан не тот, кто тащит в трудный момент. А тот, кто волосами крадёт гол партнера. Это база, это знать надо.
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leon01
И всего то лучший игрок этого чемпионата Мира!)
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atomio
Ответ Роман
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Проведи он их так - ты бы еще нашел ворох причин 😂😂🤡 например, придрался бы к его голу рукой в ворота на смотря на ВАР)))
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Илья Мурашов
Месси выиграл ЗМ с отрывом 105 голосов. Это не чуть-чуть, как в 2019, когда Месси выиграл с перевесом в 7 голосов. Тут тотальное превосходство. Холанн вообще не считался конкурентом Месси.
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Domian
Ответ Anarchy
Вклад Ди Марии, который больше на замене сидел чем играл больше? ) Где все тащеры Аргентины были, когда они были на гране вылета из группы в матче против Мексики? Самый переломный и ключевой эпизод турнира - гол Месси Мексике из ничего. После этого сборную и ее капитана было не остановить, они доминировали над каждым соперником.
Ну тащерство Димы на скамейке запасных недооценено)
В 1/8 , 1/4, 1/2 не играл, но знатно тащил)))
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Domian
Ответ Leon Petov
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Да что ты?)))
Ну возьми конфетку что ли.
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Domian
Ответ Alexander S
А сколько их было-то... Выигрывателей чемпионатов мира))
Таких как Месси, Пеле и Марадона только трое.
Они и возглавляют топ 3 величайших в истории.
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Domian
Ответ 113k
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Вопросы к бездарю из аль насры, когда оно не выйдя из группы получило ЗМ 2014.
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Oleg Olegov
Карпин в некрасивые фрукты что ли метит
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englishman in new york
Всё верно, после поражения суадитам, каждый матч был как финал, каждый матч Лёня тащил
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nikitoq
Ответ Peter Parker
Наконец-то поставлена финальная точка в этом вопросе
пока Царь не скажет своё слово, точка не поставлена
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Domian
Ответ nikitoq
пока Царь не скажет своё слово, точка не поставлена
Царь уж давно сказал что 8 ЗМ заслуженный и вообще в истории есть только Месси, Пеле и Марадона и из них Лео величайший.
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Domian
Ответ Денис Ширинов
Надоели , популисты, вытащил Мартинес, вот и все, символ этой сборной Ди Мария, Месси это попсятина обычная, пенки, пустые, отскоки, пегий ход И так далее
А почему символ этой сборной Ди Мария сидел на лавке с Польшей, с Австралией в 1/8, с Голландией в 1/4, с Хорватией в 1/2?)))
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Den
Карпин адекватный, а то есть те кто ставит ЛЧ на уровень ЧМ
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Не шарит вообще. Я вот этим местным ребятам больше верю 😂
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Spartakovec navsegda
Ответ Лютый альбинос
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Он для не смыслящих в этой личной награде по полочкам не стал раскладывать. Естественно, что не только титул ЧМ важен.
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MrWillSee
Ответ Anarchy
Вклад Ди Марии, который больше на замене сидел чем играл больше? ) Где все тащеры Аргентины были, когда они были на гране вылета из группы в матче против Мексики? Самый переломный и ключевой эпизод турнира - гол Месси Мексике из ничего. После этого сборную и ее капитана было не остановить, они доминировали над каждым соперником.
Да, бильярдный удар Месси с xg 0,06
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Боевой Бурят Путина
Вообще не очень правильно отдавать ЗМ строго за победу на ЧМ, иначе шансов на эту награду раз в 4 года лишаются абсолютно все, кто родились в условной Норвегии или Либерии.
Есть другой очень престижный приз - звание лучшего игрока (MVP) Кубка мира по футболу. Дублировать эту награду Золотым мячом без учета всех остальных событий в футбольном мире за год считаю ошибкой
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Экспертное мнение
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов. Месси 18 голов. Главные клиенты Роналду : 9 голов Баварии, 10 Ювентусу, 11 Атлетико. Главные клиенты Месси : Арсенал, Лион, Сельтик. Итого : 5 пенок на ЧМ круче хет-триков Атлетико за Юве+Реал, Баварии, дубль Ювентусу в финале, Псж и т.д. Огогоооо, смотрите какая пенка летит....ЗМ карлице.
Теперь поправка, голы в плей-офф ЛЧ без учета голов из офсайдов и левых пенальти:

Роналду 5 голов.
Месси 58 голов.

Главные клиенты Роналду: АПОЭЛ, Галатасарай, Лудогорец, Мольде.
Главные клиенты Месси: Арсенал, Байер, Реал, МЮ, Бавария, Ман Сити.

Итого: пента-трик Байеру, покер Арсеналу, хет-трик Ман Сити хуже, чем хетрики АПЭЛЮ и Галатасараю. ЗМ клубнике за ноль трофеев в году, как в 2013 году)))
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Caterina
Ответ edzkar73
Шта?Это когда Пеле с Марадоной по 5 пенальти били и Саудовской Аравии проигрывали?
О да, вся Аргентина до сих пор оплакивает поражение от Аравии))
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Domian
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Хотелось бы посмотреть на их лица 18.12.2022 когда им пришлось публиковать материалы о величии Месси)
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Loko
Ответ Лютый альбинос
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Кому вопросы? За претендентов на Золотой мяч голосуют специалисты приглашенные изданием Франс Футбол.Когда попадёте в число этих специалистов будете голосовать за того, кто вам нравится. Не нравится их выбор? Организуйте своё голосование за приз"Деревянный мяч" и выбирайте кого хотите.
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Domian
Ответ Лютый альбинос
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А можно статистику Хави и Иньесты на ЧМ 2010, что бы убедиться что они именно тащили?))))))
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Textus
Ответ Роман
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Мне показалось вообще что Де Пауль был лучшим.. Команда отличалась теми качествами в которых этот игрок никому не уступит
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Вальдано
Чемпионы мира всегда останутся чемпионами мира. Это сказано на века. Спасибо автору.. 😄😄😄🤭🤭🤭
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Gregari2
2013 год Лигу чемпионов выигрывает Бавария - Золотой мяч получает Роналду не понятно за что.
2014 год Германия выигрывает Чемпионат мира - лучшим игром чемпионата признают Месси не понятно за что, Золотой мяч получает Роналду за выигранную Лигу чемпионов

И комментаторы всегда находили оправдание.
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Caterina
Карпин, как всегда, в адеквате.
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Yen Bedder
Можно долго спорить по поводу заслуженности золотых мячей в прошлом, как например в 2010, но сейчас очевидно все по делу.
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Вальдано
Ответ Дмитрий Рабко
Имей Месси фактуру Роналду и не будь он болезненным в детстве, а остальном играй и выигрывай всё, как есть сейчас, то половины, как минимум, золотых мячей он бы не получил. А так крайне выгодный рекламный продукт - человек трудной судьбы, победивший болезнь и при этом играющий на достаточно высоком уровне.
Не дай бог иметь фактуру Роналду. Особенно головную. Одни "семейные проблемы" чего стоят. 😄🤭🙆
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Caterina
Ответ Textus
Мне показалось вообще что Де Пауль был лучшим.. Команда отличалась теми качествами в которых этот игрок никому не уступит
ДеПоль, Ди Мария, Мартинес, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Молина, Акунья, Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Месси, Скалони. Без ЛЮБОГО из них вряд ли была бы возможна победа. Это и есть команда. А Месси "всего лишь" был их моральным лидером и лучшим игроком на турнире.
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Гномович!
Ответ Domian
Всего то впервые в истории в финале одна сборная получила две пенки в свои ворота, причем вторая на последних минутах доп.времени)
Всего-то впервые в истории на ЧМ одна сборная пробила 5 пенальти в 7 матчах, причем 3 из них поставили в самых решающих стадиях 1/4, полуфинал и финал, самое интересно что все пенальти кроме одного пробивались при счете 0-0, то есть это команда можно сказать что всегда начинала матч со счетом 1-0 в свою пользу...Такого позорного судейства и беспредела мир футбола еще не видел и скорее всего не увидит. Чтобы побить такой рекорд должны дать 7 пенальти в 7 матчах...ну если Месси будет играть на ЧМ 2026, шансы есть на рекорд.
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Domian
Ответ Гномович!
Всего-то пробил 5 пенальти.
Всего то впервые в истории в финале одна сборная получила две пенки в свои ворота, причем вторая на последних минутах доп.времени)
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Машина Мощная
Холланд смазал концовку в ЛЧ, хотя лично я никогда не считал такой коротковременный турнир как ЛЧ, который к тому же каждый год проводится, показателем какого-то запредельного уровня в футболе. Вот сезон весь стабильно провести и привести свой клуб к победе в чемпионате, вот это да, нужно стабильность иметь, а ЛЧ , кубки, и суперкубки это уже как дополнительные баллы. так что насчёт ЧМ Валера то прав. Холланд провёл АПЛ на отметки 10 баллов из 10. в том же время все те голы Холланда были процентов на 80 наверно сплошные замыкания, а я не любитель подобного лично. Ман Си не равно сборная Аргентины которая слабее в разы.
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Pavel Nikolaev
а че приз mvp турнира больше не присуждают?
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Domian
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Domian
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Да, впрямую уже просто 😄 Не палятся ребятки)
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FC.Barcelona
Ответ Domian
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Артемки создают нужный трафик
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Ответ Domian
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Да, впрямую уже просто 😄 Не палятся ребятки)
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Domian
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Не шарит вообще. Я вот этим местным ребятам больше верю 😂 https://ibb.co/4VGLhCv
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Domian
Ответ Экспертное мнение
Капитан не тот, кто тащит в трудный момент. А тот, кто волосами крадёт гол партнера. Это база, это знать надо.
Мне интересно эти чудики про Ди Марию сознательно врут или просто не знают фактов?)
Дима, при всем к нему уважении, пропустил весь плей офф ЧМ а это 1/8, 1/4, 1/2.
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