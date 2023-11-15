Карпин считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»: «Всего-то выиграл чемпионат мира»
Валерий Карпин считает, что Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч».
– Удивились ли вы, что «Золотой мяч» отдали Месси? Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира.
– Всего-то выиграл чемпионат мира. Ваше мнение – должен был выиграть Холанд, для кого-то – Месси. Для меня – Месси, – сказал главный тренер сборной России.
Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Где все тащеры Аргентины были, когда они были на гране вылета из группы в матче против Мексики? Самый переломный и ключевой эпизод турнира - гол Месси Мексике из ничего. После этого сборную и ее капитана было не остановить, они доминировали над каждым соперником.
Когда великий игрок выдает перфоманс на главном турнире в истории спорта, как Месси в 2022 году, как Марадона в 1986, как Пеле в 1970, то никто не имеет право даже на участие в спорах.
В 1/8 , 1/4, 1/2 не играл, но знатно тащил)))
Ну возьми конфетку что ли.
Они и возглавляют топ 3 величайших в истории.
https://ibb.co/4VGLhCv
Есть другой очень престижный приз - звание лучшего игрока (MVP) Кубка мира по футболу. Дублировать эту награду Золотым мячом без учета всех остальных событий в футбольном мире за год считаю ошибкой
Роналду 5 голов.
Месси 58 голов.
Главные клиенты Роналду: АПОЭЛ, Галатасарай, Лудогорец, Мольде.
Главные клиенты Месси: Арсенал, Байер, Реал, МЮ, Бавария, Ман Сити.
Итого: пента-трик Байеру, покер Арсеналу, хет-трик Ман Сити хуже, чем хетрики АПЭЛЮ и Галатасараю. ЗМ клубнике за ноль трофеев в году, как в 2013 году)))
2014 год Германия выигрывает Чемпионат мира - лучшим игром чемпионата признают Месси не понятно за что, Золотой мяч получает Роналду за выигранную Лигу чемпионов
И комментаторы всегда находили оправдание.
Дима, при всем к нему уважении, пропустил весь плей офф ЧМ а это 1/8, 1/4, 1/2.