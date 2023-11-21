Ребров о состоянии игроков сборной Украины: «Они всегда следят за новостями. Работать непросто»

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сергей Ребров рассказал о влиянии ситуации на Украине на атмосферу в команде.

Вчера сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0) в квалификации Евро-2024. Этот результат не позволил команде Реброва выйти на турнир напрямую, она сыграет в плей-офф отбора на Евро.

– Насколько трудно было пройти весь путь в такой группе и попасть в плей-офф, который состоится в следующем году?

– Конечно, это трудно. Немного людей верили в нас. Мы боролись до последней игры. Я благодарен игрокам, с которыми мы работаем вместе примерно полгода. Они показали понимание нашей игры, показали украинский характер, – сказал Ребров.

Также главный тренер рассказал о влиянии ситуации в стране на эмоциональный фон в команде.

«Это тяжело для игроков, которые всегда смотрят в телефон, следят за новостями, так же, как и я. Непросто работать в этой атмосфере.

Но мы все понимаем, что представляем сильную страну, что и продемонстрировали на поле. Мы показали характер, бились за нашу страну.

Замечательная атмосфера была во время исполнения гимна. Итальянцы аплодировали нам – это очень эмоциональная вещь. Этот матч показывали во многих странах. Итальянцы проявили уважение к Украине и поддержку, атмосфера была замечательной», – приводит слова тренера Tribuna.com.

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18 комментариев

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Leon Petov
Ладно футболисты. Но ведь сколько молодых ребят с флагами на трибунах сидело. Целый полк можно собрать. На каких основаниях они все в Европе?
+32
-7
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Corde Fidelium
Смотрят новости, делать ноги с Украины или еще подождать.
+18
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ecopromo
че за украинский характер у русского реброва?
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ecopromo
Ответ Назар Игорь
Биться за страну надо в окопах, а то расползаются по Европе спасаясь от мобилизации. Почти 1/4 населения покинуло страну.
и правильно сделали что расползлись. Сберегут себя для своих семей. А страна давно под внешним управлением и используется исключительно как таран против РФ
+12
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Гаврила Ардалионович
Ответ ecopromo
че за украинский характер у русского реброва?
Скоро переобуется.
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Птюч, Ёж.
Ответ Leon Petov
Ладно футболисты. Но ведь сколько молодых ребят с флагами на трибунах сидело. Целый полк можно собрать. На каких основаниях они все в Европе?
жить просто хотят.
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Птюч, Ёж.
Джорджа Мелони четко сказала, что вы надоели.
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Поцелуй Оздоева
Ответ ecopromo
че за украинский характер у русского реброва?
Ребров в курсе?
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Гаврила Ардалионович
По телеку рядятся, как дальше жить — достали.© Чайф
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Иван1984
Серега по хохляцки размовлял??
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Средний палец Кирана Тирни
Серега Ребров чемпион России в составе Рубина.
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