Ребров о состоянии игроков сборной Украины: «Они всегда следят за новостями. Работать непросто»

Сергей Ребров рассказал о влиянии ситуации на Украине на атмосферу в команде.

Вчера сборная сыграла вничью с Италией (0:0) в квалификации Евро-2024. Этот результат не позволил команде выйти на турнир напрямую, она сыграет в плей-офф отбора на Евро.

– Насколько трудно было пройти весь путь в такой группе и попасть в плей-офф, который состоится в следующем году?

– Конечно, это трудно. Немного людей верили в нас. Мы боролись до последней игры. Я благодарен игрокам, с которыми мы работаем вместе примерно полгода. Они показали понимание нашей игры, показали украинский характер, – сказал Ребров.

Также главный тренер рассказал о влиянии ситуации в стране на эмоциональный фон в команде.

«Это тяжело для игроков, которые всегда смотрят в телефон, следят за новостями, так же, как и я. Непросто работать в этой атмосфере.

Но мы все понимаем, что представляем сильную страну, что и продемонстрировали на поле. Мы показали характер, бились за нашу страну.

Замечательная атмосфера была во время исполнения гимна. Итальянцы аплодировали нам – это очень эмоциональная вещь. Этот матч показывали во многих странах. Итальянцы проявили уважение к Украине и поддержку, атмосфера была замечательной», – приводит слова тренера Tribuna.com.

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