Миколенко о падении Мудрика в штрафной Италии: «Мне казалось, был фол. Барелла сказал, что сначала сыграли в мяч, а потом в ногу»

Виталий Миколенко оценил эпизод с падением Михаила Мудрика в штрафной Италии.

На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался . Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Главный судья пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«Как мне казалось, в таком темпе Миша прокидывал мяч, и там был фол. После матча говорил с . Он сказал, что сначала там сыграли в мяч, а потом в ногу.

Не знаю, правда это или нет. Нужно посмотреть повтор. Я не могу давать какой-то анализ», – сказал , защитник сборной Украины.

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