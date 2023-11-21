Миколенко о падении Мудрика в штрафной Италии: «Мне казалось, был фол. Барелла сказал, что сначала сыграли в мяч, а потом в ногу»
Виталий Миколенко оценил эпизод с падением Михаила Мудрика в штрафной Италии.
На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.
Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.
«Как мне казалось, в таком темпе Миша прокидывал мяч, и там был фол. После матча говорил с Бареллой. Он сказал, что сначала там сыграли в мяч, а потом в ногу.
Не знаю, правда это или нет. Нужно посмотреть повтор. Я не могу давать какой-то анализ», – сказал Миколенко, защитник сборной Украины.
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