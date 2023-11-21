Миколенко о падении Мудрика в штрафной Италии: «Мне казалось, был фол. Барелла сказал, что сначала сыграли в мяч, а потом в ногу»

Теги Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу судьи квалификация Евро-2024 Брайан Кристанте Хесус Хиль Мансано Николо Барелла Виталий Миколенко Михаил Мудрик Футбол

Виталий Миколенко оценил эпизод с падением Михаила Мудрика в штрафной Италии.

На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«Как мне казалось, в таком темпе Миша прокидывал мяч, и там был фол. После матча говорил с Бареллой. Он сказал, что сначала там сыграли в мяч, а потом в ногу.

Не знаю, правда это или нет. Нужно посмотреть повтор. Я не могу давать какой-то анализ», – сказал Миколенко, защитник сборной Украины.

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2 комментария

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Идеальный шторм
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LoOk_InSiDe
Дайте пенальти! Или хотя бы дайте немного грошей
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