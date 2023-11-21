Спаллетти о падении Мудрика в штрафной Италии: «Нога Кристанте была рядом, но не коснулась его. Мудрик пытался найти контакт»

Лучано Спаллетти считает, что пенальти в моменте с падением Мудрика не было.

На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался . Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Главный судья пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«Кристанте поставил ногу рядом с ногой Мудрика. Они была рядом, но не коснулись.

К этому моменту Мудрик уже прошел и пытался найти контакт», – заявил главный тренер сборной Италии.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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