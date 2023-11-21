Спаллетти о падении Мудрика в штрафной Италии: «Нога Кристанте была рядом, но не коснулась его. Мудрик пытался найти контакт»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу судьи квалификация Евро-2024 Брайан Кристанте Хесус Хиль Мансано Михаил Мудрик Футбол

Лучано Спаллетти считает, что пенальти в моменте с падением Мудрика не было.

На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«Кристанте поставил ногу рядом с ногой Мудрика. Они была рядом, но не коснулись.

К этому моменту Мудрик уже прошел и пытался найти контакт», – заявил главный тренер сборной Италии.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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24 комментария

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Pavel Gurin
Лучано, готовься , сейчас тебя в список Миротворца внесут и назовут Российским агентом😁
+33
-19
+14
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Schiaff1no
Да и вообще не в штрафой это было.
Поддерживаю Италию сколько себя помню, болел за них, но не понимаю смысла с очевидными вещами спорить. Судья так или иначе обязан был повтор смотреть
+17
-6
+11
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Полуэктов Пётр
Не, ну берега то видеть надо.
Одно дело сказать, что это не пенальти - тут можно обсуждать и спорить. Но говорить, что касания не было - это нагло уже.
+20
-10
+10
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Aleksey Yashin
Контакт в Украине уже 6 лет заблокирован, чего Мудрик искал то
+13
-8
+5
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Мукунку хороший
ВКонтакте
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-2
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И. Сергей
Ответ Schiaff1no
Да и вообще не в штрафой это было. Поддерживаю Италию сколько себя помню, болел за них, но не понимаю смысла с очевидными вещами спорить. Судья так или иначе обязан был повтор смотреть
Он обязан посмотреть в случае очевидной ошибки. Похоже на пенальти, но ноги подкашивались не от контакта, а от желания сделать контакт более очевидным
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Zenith forever
Ответ Nicolas Erfe
На фото четко видно, что нога Кристанте попадает туда, где должна быть нога Мудрика, и если Мудрик в этот момент ее поднял, то это вовсе не означает, что нога Кристанте не мешает, совсем наоборот, она как раз перекрывает движение ноги Мудрика. Движение дальше затруднено, игра не в мяч, это блок, Кристанте отыгран, а это и есть определение пенальти. Но эксклюзивность Украины закончилась, Италия должна была точно попасть на Евро, а Украину протащат через стыки, так что пусть не очкуют.
Ничего на этом фото не видно. Почему другие фото не показывают?
+4
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Kubinec_
мудрик симулянтка
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Кочевник56
мудрик хотел перемудрить всех, не получилось...
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Сергей Сергеевич
Ответ Schiaff1no
Да и вообще не в штрафой это было. Поддерживаю Италию сколько себя помню, болел за них, но не понимаю смысла с очевидными вещами спорить. Судья так или иначе обязан был повтор смотреть
Сколько вас таких вылезло "судья обязан был повтор смотреть". Сходи и почитай, как происходит процедура ВАР.
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Potapson
Это была "нога бога"!
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Kit244098
Классные определения правдолюбцы выискивают однако. Как показалось, по всей видимости... Нет бы написали, как бы мне хотелось. Экспресс сгорел у журналюг? Наверное?)) Высшая власть на поле - судья и ВАР. Если варовцы смолчали - значит ничего и не было. Не верите? Спросите у Казарцева))
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Тимофей Панов
всех судей в миротворец заносить
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Dimitrvs Pxtrovs
Ответ Aleksey Yashin
Контакт в Украине уже 6 лет заблокирован, чего Мудрик искал то
Да нет,разблочен как война началась)
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Schiaff1no
Ответ Сергей Сергеевич
Сколько вас таких вылезло "судья обязан был повтор смотреть". Сходи и почитай, как происходит процедура ВАР.
Я понимаю, что для просмотра повтора из комнаты вар должны были просигналить, но я их как общую единицу оцениваю. Это общая судейская ошибка, детали ничего не меняют
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