Спаллетти о падении Мудрика в штрафной Италии: «Нога Кристанте была рядом, но не коснулась его. Мудрик пытался найти контакт»
Лучано Спаллетти считает, что пенальти в моменте с падением Мудрика не было.
На 93-й минуте матча квалификации Евро-2024 против Италии (0:0) вингер сборной Украины Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался Брайан Кристанте. Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.
Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.
«Кристанте поставил ногу рядом с ногой Мудрика. Они была рядом, но не коснулись.
К этому моменту Мудрик уже прошел и пытался найти контакт», – заявил главный тренер сборной Италии.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
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Поддерживаю Италию сколько себя помню, болел за них, но не понимаю смысла с очевидными вещами спорить. Судья так или иначе обязан был повтор смотреть
Одно дело сказать, что это не пенальти - тут можно обсуждать и спорить. Но говорить, что касания не было - это нагло уже.