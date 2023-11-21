Украина, Казахстан и Эстония сыграют в плей-офф отбора на Евро-2024
Сборные Украины и Казахстана не попали на Евро-2024 напрямую.
Команда Сергея Реброва заняла третью строчку в группе С, в которой также выступали Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.
Команда Магомеда Адиева финишировала третьей в группе Н – с Данией, Словенией, Финляндией, Северной Ирландией и Сан-Марино.
Украина и Казахстан попали в плей-офф отбора на Евро-2024 за счет их рейтинга в Лиге наций.
То же касается Эстонии, набравшей всего 1 очко в группе F, но отправляющейся в стыковые матчи благодаря сегодняшнему поражению Молдовы от Чехии.
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надеюсь, что пройдут отбор без проблем.Состав крепкий, Судаков, Цыганков, Довбик
Полуфиналы:
Израиль - Исландия
Украина - Босния
Фины уходят в А
Дальше по рейтингиу Украина и Исландия
Норвегия ниже
Поэтому пары по идее правильные