Украина, Казахстан и Эстония сыграют в плей-офф отбора на Евро-2024

Сборные Украины и Казахстана не попали на Евро-2024 напрямую.

Команда Сергея Реброва заняла третью строчку в группе С, в которой также выступали Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.

Команда Магомеда Адиева финишировала третьей в группе Н – с Данией, Словенией, Финляндией, Северной Ирландией и Сан-Марино.

и попали в плей-офф отбора на Евро-2024 за счет их рейтинга в Лиге наций.

То же касается Эстонии, набравшей всего 1 очко в группе F, но отправляющейся в стыковые матчи благодаря сегодняшнему поражению Молдовы от Чехии.

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