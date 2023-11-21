Украина, Казахстан и Эстония сыграют в плей-офф отбора на Евро-2024

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров сборная Эстонии по футболу сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Сборные Украины и Казахстана не попали на Евро-2024 напрямую.

Команда Сергея Реброва заняла третью строчку в группе С, в которой также выступали Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.

Команда Магомеда Адиева финишировала третьей в группе Н – с Данией, Словенией, Финляндией, Северной Ирландией и Сан-Марино.

Украина и Казахстан попали в плей-офф отбора на Евро-2024 за счет их рейтинга в Лиге наций.

То же касается Эстонии, набравшей всего 1 очко в группе F, но отправляющейся в стыковые матчи благодаря сегодняшнему поражению Молдовы от Чехии.

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119 комментариев

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Иксджии это смешно
Друзья, кажется, нас ждет самый увлекательный матч за путевку на Евро: Израиль - Украина)
+143
-14
+129
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КобеКириленко
Ответ Иксджии это смешно
Друзья, кажется, нас ждет самый увлекательный матч за путевку на Евро: Израиль - Украина)
Победителю транши и вооружение от США.
+86
-9
+77
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rigobersong
Обалденный отбор на Евро, можно уже 3м из 5ти быть и попасть:)) А раньше 2е место только стыки давало:) Надо до 50ти команд расширять:))🤣🤣🤣
+91
-30
+61
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Верховный Лорд
Ответ Иксджии это смешно
Друзья, кажется, нас ждет самый увлекательный матч за путевку на Евро: Израиль - Украина)
В конце все игроки и персонал засосутся друг с другом
+63
-26
+37
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Канат Майданов
Казахстан провел лучший отборочный цикл в истории, еще все впереди, лидеры сборной все молодые, наберутся опыта в таких играх.
+31
-5
+26
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Sundance Neeskens
Ответ rigobersong
Обалденный отбор на Евро, можно уже 3м из 5ти быть и попасть:)) А раньше 2е место только стыки давало:) Надо до 50ти команд расширять:))🤣🤣🤣
Да можно сразу все 65 стран брать на Евро. Че мелочиться. А вместо отбора гонять Лигу наций до упора.
+20
-2
+18
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Андрей Балабаев
Фантастическая формула отбора. Такое днище как эстонцы с одним очком попадают в стыки. Это вообще как?
+21
-4
+17
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александр модов
Ответ Deeeemayo
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Ты уверен, что есть такие зарплаты и при этом дают ипотеку?))Логики ноль в комменте твоем. Одна зависть из хаты под винницей
+15
-3
+12
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РВКИН СУ ГС СВ
Ответ Strike36
Комментарий скрыт
Чтобы смотреть за хорошей командой с огнем в глазах
+34
-22
+12
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РВКИН СУ ГС СВ
Ребята большие молодцы в любом случае!
надеюсь, что пройдут отбор без проблем.Состав крепкий, Судаков, Цыганков, Довбик
+36
-25
+11
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Иксджии это смешно
Не будет жеребьёвки, судя по вики, пары по местам:
Полуфиналы:
Израиль - Исландия
Украина - Босния
+14
-4
+10
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Kemal Gul
Ответ Illia Gray
Ачерби фолил в штрафной, реф даже вар не чекнул. Как же плохо все с судейством
Справедливости ради, там Мудрик мяч за пределы поля прокинул без шансов достать. Иногда такие пенали дают, но это неправильно, как по мне. Реф всё верно сделал
+10
-2
+8
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45_percent
Ответ КобеКириленко
Победителю транши и вооружение от США.
Проигравших - на фронт
+11
-3
+8
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Евгений Цыбулин
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
То-то сборная Карпа-всем бы показала?)))
+14
-8
+6
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Strike36
Ответ Ярослав Яр
Это про Россию.
Мы с протянутой рукой всю жизнь не стоим
+11
-5
+6
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Strike36
Ответ РВКИН СУ ГС СВ
Чтобы смотреть за хорошей командой с огнем в глазах
Я бы сказал со слезами на глазах
+14
-9
+5
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Любезный Коссутий
Ответ Haybula Labazanov
Я уважаю сборную Казахстан, но Украина выиграет Казахстан. Ребята , скажу сразу - это не политическое мнение , а мое личное.
они не пересекаются между собой
+4
0
+4
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prim
Ответ РВКИН СУ ГС СВ
Чтобы смотреть за хорошей командой с огнем в глазах
Хорошие команды не занимают 3 место в отборе
+8
-4
+4
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Strike36
Ответ гермес 1989
Жаль. Хохлов бы сразу выкинул)
Согласен
+4
0
+4
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RealJon
Кек, Украина - Израиля в плэй офф. вот это даа )))
+13
-9
+4
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Андрей Балабаев
Ответ 45_percent
Где там гордые шведы с поляками, отважно отказавшиеся играть с потешной сборной Карпа?
Эта сборная сыграла в финальных турнирах кратно больше чем 14 вместе взятых бывших республик. Вот где клоуны😂
+5
-2
+3
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luka987
Ответ Haybula Labazanov
Я уважаю сборную Казахстан, но Украина выиграет Казахстан. Ребята , скажу сразу - это не политическое мнение , а мое личное.
Казахи в другой группе, с Грузией, Люксембургом и Грецией
+3
0
+3
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Любезный Коссутий
успехов Казахстану и Украине. ждем на Евро ☝️
+15
-12
+3
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artpal
Ответ ss_podonok
Комментарий удален модератором
Они не пересекутся, Украина будет отбираться через лигу B, казахи через лигу С
+2
0
+2
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Kostyaqwfhjf
Ответ Иксджии это смешно
Не будет жеребьёвки, судя по вики, пары по местам: Полуфиналы: Израиль - Исландия Украина - Босния
не факт, точно только Казахстан против Греции, а Люксембург против Грузии.
+2
0
+2
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Hi Hi
Ответ Евгений Цыбулин
То-то сборная Карпа-всем бы показала?)))
так они грозную кубу испепелили и вышли на стыки с кенией
+15
-13
+2
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Асан Каримов
Ответ Евгений Цыбулин
Не обращай внимания?!
Пусть знает кто он
+2
0
+2
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Егор Арефьев
Ответ Иксджии это смешно
Друзья, кажется, нас ждет самый увлекательный матч за путевку на Евро: Израиль - Украина)
Будут играть за материальную помощь
+1
0
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Егор Арефьев
Ответ КобеКириленко
Победителю транши и вооружение от США.
а проигравших на передовую
+1
0
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Адилбек Туманшаев
Ответ Алексей Гусев
Так почему Украина попала в ПО?
Напопрошайничали
+1
0
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Haybula Labazanov
Ответ Серёга Смирнов
разве Казахстан не 4й?
нет
+1
0
+1
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Игорь Чекунов
Ответ внучок Бэйхайма
Комментарий удален модератором
«Денацификатор»
+9
-8
+1
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Брэд Либил
Ответ -=Flawlsess=-
Если только у соперника на воротах не стоит Филимонов. А так, да, стыки - это не про них)
это был не стык тогда.
+1
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тигр настоящий
я ничего не понимаю - кто и как попадает в плей-офф ... бред какой-то Причем тут лига наций ??? это совершенно другой турнир
+1
0
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Асан Каримов
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
Хорошо, друг 😉
+1
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Advokaat
Эстония в стыках ? 🙂 Вот это поворот
+1
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Серёга Смирнов
разве Казахстан не 4й?
+1
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Адилбек Туманшаев
Что сделали с отбором, раньше все было понятно, а щас чушь какая-то.
+2
-1
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Саша Петров
Ответ Illia Gray
Ачерби фолил в штрафной, реф даже вар не чекнул. Как же плохо все с судейством
Вроде бы не первый год футбол смотришь, верно? И не в курсе как работает вар?
+1
0
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RegistA
Казахстан занял 4ое место в итоге,разве попадают в стыки?? Финны их обошли по итогу. У КЗ есть шанс только в лиге наций если.
+2
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КобеКириленко
Ответ 45_percent
Проигравших - на фронт
Я думаю израильтяне в отличии патриотов незалежной из Англии и Германии не сильно удивятся.
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КобеКириленко
Ответ Андрей Балабаев
Фантастическая формула отбора. Такое днище как эстонцы с одним очком попадают в стыки. Это вообще как?
Согласен. Зачем нужна лига Д если там играют одни карлики и прибалты. Объединили бы с Лигой С и всё. А место отдали бы норвежцам. Понятно что хорваты или поляки в одну калитку вынесут эстонцев. А так будет интрига серьезная
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Strike36
Ответ Любезный Коссутий
успехов Казахстану и Украине. ждем на Евро ☝️
Казахов конечно ждем. А плаксам там делал нечего
+12
-12
0
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внучок Бэйхайма
Ответ Канат Майданов
Казахстан провел лучший отборочный цикл в истории, еще все впереди, лидеры сборной все молодые, наберутся опыта в таких играх.
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Теннис Сандгрен
Ответ Garre Garre
100 комментариев, а кто с кем будет играть пальцем в небо. Надо ждать 23ноября
Казахстан с Грецией на выезде
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Willy Troll
Посев будет между Украиной, Финляндией и Исландией. Кто-то попадет на Боснию, кто-то на Израиль, Кто-то на Уэльс (Хорватию). Польша сыграет с Эстонией.
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Ivan Ivanych
Ответ Серёга Смирнов
разве Казахстан не 4й?
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Иксджии это смешно
Ответ artpal
Какая Исландия? Норвежцы ведь напрямую тоже не вышли По идее Израиль - Украина (вот уж пара) и Босния-Норвегия
Не, Исландия точно
Фины уходят в А
Дальше по рейтингиу Украина и Исландия
Норвегия ниже
Поэтому пары по идее правильные
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Серёга Смирнов
Почему на сайте Казахстан в группе на 4 месте?
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Алексей Гусев
Так почему Украина попала в ПО?
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