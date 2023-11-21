Кьеза о выходе Италии на Евро: «В начале сентября все казалось почти невозможным, но в итоге мы это сделали»
Федерико Кьеза оценил выход сборной Италии на Евро-2024.
Форвард «скуадры адзурры» высказался после отборочного матча с Украиной (0:0).
«Я очень доволен проведенным отборочным циклом. В начале сентября все казалось почти невозможным, но в итоге мы это сделали.
Должен поздравить Украину, сумевшую поставить нас в затруднительное положение, пусть даже в первом тайме мы и упустили две великолепные возможности.
Было крайне важно после неудачи снова попасть в финальный турнир. Я пережил непопадание на чемпионат мира [2022 года] и испытал боль того домашнего поражения вместе с партнерами по команде. Я очень счастлив теперь, что мы сможем поехать и сыграть на чемпионате Европы в ранге действующих чемпионов», – сказал Кьеза.
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