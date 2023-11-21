Кьеза о выходе Италии на Евро: «В начале сентября все казалось почти невозможным, но в итоге мы это сделали»

Теги Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Федерико Кьеза Евро-2024 Футбол

Федерико Кьеза оценил выход сборной Италии на Евро-2024.

Форвард «скуадры адзурры» высказался после отборочного матча с Украиной (0:0).

«Я очень доволен проведенным отборочным циклом. В начале сентября все казалось почти невозможным, но в итоге мы это сделали.

Должен поздравить Украину, сумевшую поставить нас в затруднительное положение, пусть даже в первом тайме мы и упустили две великолепные возможности.

Было крайне важно после неудачи снова попасть в финальный турнир. Я пережил непопадание на чемпионат мира [2022 года] и испытал боль того домашнего поражения вместе с партнерами по команде. Я очень счастлив теперь, что мы сможем поехать и сыграть на чемпионате Европы в ранге действующих чемпионов», – сказал Кьеза.

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2 комментария

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Александр Кораблев
слабовато выглядят итальянцы. титул вряд ли защитят.
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Тиджани Бабангида
С большим трудом и валидольными матчами заскочили на Евро - это совсем не то,чем должна довольствоваться столь именитая сборная.
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