Ребров о падении Мудрика в штрафной Италии: «Это пенальти, на мой взгляд, но не мы принимаем решения. ВАР не позвал судью к монитору»

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров сборная Италии по футболу судьи квалификация Евро-2024 Хесус Хиль Мансано видеоповторы Михаил Мудрик Футбол

Сергей Ребров считает, что сборная Украины должна была бить пенальти Италии.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте матча квалификации Евро-2024 полузащитник Александр Зубков сделал передачу по направлению к центру штрафной площади. Вингер Михаил Мудрик первым же касанием принял мяч и пробросил его себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался хавбек Брайан Кристанте.

Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«Я думал, что это пенальти, но есть судьи и ВАР, не мы принимаем решения. Арбитра не позвали посмотреть повтор.

На мой взгляд, это 11-метровый. ВАР не счел уместным позвать судью к монитору», – цитирует главного тренера сборной Украины Football Italia.

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22 комментария

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Иксджии это смешно
За ВАР сидели Боширов и Петров
+14
-2
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Illia Gray
Трактовать тот момент можно по разному. Момент был спорный - это факт. Мне не ясно, почему Реф не пошёл к ВАРу, так как момент был неоднозначный
+11
-5
+6
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Саша Петров
Ответ Illia Gray
Трактовать тот момент можно по разному. Момент был спорный - это факт. Мне не ясно, почему Реф не пошёл к ВАРу, так как момент был неоднозначный
В предыдущей новости я спрашивал у тебя: «знаешь ли ты как работает вар?». Видимо, ты так и не узнал)
+6
-1
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#31
Более левый пенальти поставили Казахстану со Словенией. Тут очевидный пенальти. Для уважения, чтобы отменить, хотя бы к ВАР монитору сходил.
+4
-1
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ББ
Зинченко ща опять заплачет, что их компашку с Пудриком и Довбиком мимо прямого выхода прокатили, и ещё русских в заговоре обвинит)
+4
-2
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Теннис Сандгрен
Ответ Illia Gray
Знаю, дальше что?
Если ты знаешь как работает вар, к чему этот вопрос про поход судьи к монитору? Он туда идёт, только если ассиссенты подскажут о том, что момент спорный
+2
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Птюч, Ёж.
Ответ Illia Gray
Трактовать тот момент можно по разному. Момент был спорный - это факт. Мне не ясно, почему Реф не пошёл к ВАРу, так как момент был неоднозначный
наверно потому что арбитр на вар сам смог разобраться.
+3
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Illia Gray
Ответ rigobersong
Просто никто не хочет на Евро видеть протянутую руку зеленского, в стыках так же должны отсудить:))
Ну лично мне не смешно, так как, такте судейство недопустимо. Да и сами итальяшки супер мерзкие. А украинцы молодцы, играли с огоньком, и должны были сегодня выходить на евро
+7
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Теннис Сандгрен
Ответ Illia Gray
ТАК ТАМ МОМЕНТ ТО СПОРНЫЙ!!! Че не подойти, или он все прекрасно углядел там?
Понятно))
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Zahur Arslan
"Толпа смеётся над Хрюкиным."
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Hulk90210
Это уже зрада или ещё перемога?
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Максат Тобыш
То время когда стал смотреть матч, и әлі играли лучше, с 45 минуты, смотрел статус у италов полное преимущество по икс лжи, а вот ударов в створ у укров оказалось на 3 больше, очень необычно
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ML26
Ответ Illia Gray
Трактовать тот момент можно по разному. Момент был спорный - это факт. Мне не ясно, почему Реф не пошёл к ВАРу, так как момент был неоднозначный
Сначала коллеги судьи просматривают эпизод, только если он ошибся/пропустил момент, то его уже зовут смотреть. Он не может просто взять и пойти уставится в экранчик
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Птюч, Ёж.
Ответ Illia Gray
ТАК ТАМ МОМЕНТ ТО СПОРНЫЙ!!! Че не подойти, или он все прекрасно углядел там?
лень идти было. тебе ж уже написали, что к монитору он может подойти только если на вар позовут. что тебе не понятно?
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Птюч, Ёж.
Ответ Illia Gray
Скажи что я не прав? Но момент был СПОРНЫМ, неоднозначным, которой нужно было проверять
для арбитров на вар он не был спорным.
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Максат Тобыш
Ответ #31
Более левый пенальти поставили Казахстану со Словенией. Тут очевидный пенальти. Для уважения, чтобы отменить, хотя бы к ВАР монитору сходил.
Сам из КЗ, пенальти 200 процегтный
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