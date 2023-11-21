Ребров о падении Мудрика в штрафной Италии: «Это пенальти, на мой взгляд, но не мы принимаем решения. ВАР не позвал судью к монитору»
Сергей Ребров считает, что сборная Украины должна была бить пенальти Италии.
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте матча квалификации Евро-2024 полузащитник Александр Зубков сделал передачу по направлению к центру штрафной площади. Вингер Михаил Мудрик первым же касанием принял мяч и пробросил его себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался хавбек Брайан Кристанте.
Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.
Главный судья Хесус Хиль Мансано пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.
«Я думал, что это пенальти, но есть судьи и ВАР, не мы принимаем решения. Арбитра не позвали посмотреть повтор.
На мой взгляд, это 11-метровый. ВАР не счел уместным позвать судью к монитору», – цитирует главного тренера сборной Украины Football Italia.
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