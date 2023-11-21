Ребров о падении Мудрика в штрафной Италии: «Это пенальти, на мой взгляд, но не мы принимаем решения. ВАР не позвал судью к монитору»

Сергей Ребров считает, что сборная Украины должна была бить пенальти Италии.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте матча квалификации Евро-2024 полузащитник Александр Зубков сделал передачу по направлению к центру штрафной площади. Вингер Михаил первым же касанием принял мяч и пробросил его себе на ход, и в этот момент совершить перехват попытался хавбек Брайан Кристанте.

Игрок «Челси» упал после того, как футболист сборной Италии, по всей видимости, зацепил его ногу.

Главный судья пенальти не назначил и с повтором не ознакомился. Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«Я думал, что это пенальти, но есть судьи и ВАР, не мы принимаем решения. Арбитра не позвали посмотреть повтор.

На мой взгляд, это 11-метровый. ВАР не счел уместным позвать судью к монитору», – цитирует главного тренера сборной Украины Football Italia.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?