Помазун о лучших вратарях: «На первом месте – Алиссон, потом Куртуа и Нойер. В России – Сафонов, Акинфеев и Селихов»
Илья Помазун назвал лучших вратарей в России и в мире.
– Кто прямо сейчас входит в тройку лучших вратарей РПЛ?
– Матвей Сафонов. Игорь Акинфеев, который продолжает удерживать свой уровень. И Саша Селихов – он очень уверенно провел эту часть сезона и заслуженно попал в сборную.
– А в мире?
– На первом месте для меня Алиссон. Потом – Куртуа и Нойер.
– Готовы играть так же долго, как Акинфеев? Или Буффон?
– Игорю 36 лет – по вратарским меркам это самый расцвет. Вот Буффону 42 года – и до сих пор играет! Конечно, тоже так хотелось бы... Но многое зависит от здоровья. Если оно будет позволять, то почему не играть?
– Есть вратарь, на которого вы равняетесь?
– Раньше мне нравился Нойер. Я даже пытался заимствовать его манеру игры высоко за линией ворот. Но сейчас, когда смотрю матчи Лиги чемпионов или чемпионата мира, то просто наблюдаю за топ-вратарями и пытаюсь взять лучшее от каждого из них; слежу, как они действуют в разных ситуациях.
– Игра ногами – реально важное качество для вратаря?
– Очень! Помните, раньше была позиция либеро? Сейчас ее занимает вратарь, и здесь игра ногами выходит на первый план. Это реально важно.
В России в этом очень хорош Песьяков – он начинает много атак, действует как пятый защитник. И в последнее время только прибавил в этом компоненте, – сказал вратарь «Урала».
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