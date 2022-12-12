Помазун о лучших вратарях: «На первом месте – Алиссон, потом Куртуа и Нойер. В России – Сафонов, Акинфеев и Селихов»

Илья Помазун назвал лучших вратарей в России и в мире.

– Кто прямо сейчас входит в тройку лучших вратарей ?

– . , который продолжает удерживать свой уровень. И Саша Селихов – он очень уверенно провел эту часть сезона и заслуженно попал в сборную.

– А в мире?

– На первом месте для меня . Потом – Куртуа и Нойер.

– Готовы играть так же долго, как Акинфеев? Или Буффон?

– Игорю 36 лет – по вратарским меркам это самый расцвет. Вот Буффону 42 года – и до сих пор играет! Конечно, тоже так хотелось бы... Но многое зависит от здоровья. Если оно будет позволять, то почему не играть?

– Есть вратарь, на которого вы равняетесь?

– Раньше мне нравился Нойер. Я даже пытался заимствовать его манеру игры высоко за линией ворот. Но сейчас, когда смотрю матчи Лиги чемпионов или чемпионата мира, то просто наблюдаю за топ-вратарями и пытаюсь взять лучшее от каждого из них; слежу, как они действуют в разных ситуациях.

– Игра ногами – реально важное качество для вратаря?

– Очень! Помните, раньше была позиция либеро? Сейчас ее занимает вратарь, и здесь игра ногами выходит на первый план. Это реально важно.

В России в этом очень хорош Песьяков – он начинает много атак, действует как пятый защитник. И в последнее время только прибавил в этом компоненте, – сказал вратарь .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ