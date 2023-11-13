Федерико Вальверде: «Месси – один из лучших в мире. Я не знаю, как его остановить, мне никогда этого не удавалось. Оружием «Реала» был Каземиро»

Федерико Вальверде признался, что не знает, как сдержать Лионеля Месси.

«Я не знаю, как остановить . Мне никогда этого не удавалось.

Мы много раз встречались в матчах « » – « », и всегда был нашим оружием для остановки Лео.

Надо уважать Месси, потому что он один из лучших футболистов мира», – сказал полузащитник сборной Уругвая перед встречей с в квалификации ЧМ-2026.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?