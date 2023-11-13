Федерико Вальверде: «Месси – один из лучших в мире. Я не знаю, как его остановить, мне никогда этого не удавалось. Оружием «Реала» был Каземиро»

Теги МЛС Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу Каземиро квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Федерико Вальверде Интер Майами Футбол

Федерико Вальверде признался, что не знает, как сдержать Лионеля Месси.

«Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось.

Мы много раз встречались в матчах «Барселона» – «Реал», и Каземиро всегда был нашим оружием для остановки Лео.

Надо уважать Месси, потому что он один из лучших футболистов мира», – сказал полузащитник сборной Уругвая перед встречей с Аргентиной в квалификации ЧМ-2026.

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34 комментария

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Илья Мурашов
Ответ Карен Григорян
Так надо было у баварцев спросить
У Боатенга лучше не спрашивать.
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Отец Абду
Жозе Моуринью: «Когда у Месси мяч, и ты с ним один на один, то это смерть. С футбольным мячом его невозможно остановить».
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Moe Joe
уже сколько истинных Мадридистов высказывались в положительном ключе о Месси, вот оно величие.
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Tornado V
Ну куда ещё больше??? десятки бывших, нынешних ярых мадридистов считают Месси лучшим игроком в мире, гений зидан тоже поставил окончательную точку! Мне кажется болельщикы Реала это прекрасно понимают, но не могут здесь это написать.
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corazón blanco
Многие бывшие и действующие игроки высказывались на счет Лионеля исключительно в восторженных тонах, а как может быть иначе, если это действительно великий футболист и один, а возможно лучший в истории мирового футбола. Клубные пристрастия должны в таких вопросах уходить на второй план.
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Jon han
Ответ corazón blanco
Многие бывшие и действующие игроки высказывались на счет Лионеля исключительно в восторженных тонах, а как может быть иначе, если это действительно великий футболист и один, а возможно лучший в истории мирового футбола. Клубные пристрастия должны в таких вопросах уходить на второй план.
респект тебе +
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FOOTBALL Live
Вальверде симпатичный и адекватный игрок Реала.
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Jon han
Конечно приятно слышать от Мадридистов что Месси действительно лучший, но мир знает что Лео это дар божий!
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Universal1000
Ответ Назар Игорь
Был такой случай. 7 07 2021 года, Кубок Америки, Колумбия - Аргентина. Едва ли не впервые Месси был выключен из игры, и сделал это Барриос, он тогда был в отличной форме и считался одним из лучших опорников мира.
Месси в той игре делал абсолютно всё что хотел.
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Homelender_666
Ответ Moe Joe
уже сколько истинных Мадридистов высказывались в положительном ключе о Месси, вот оно величие.
Так это нормально. Они же не шизофанаты:)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Назар Игорь
Был такой случай. 7 07 2021 года, Кубок Америки, Колумбия - Аргентина. Едва ли не впервые Месси был выключен из игры, и сделал это Барриос, он тогда был в отличной форме и считался одним из лучших опорников мира.
Это когда он троих одного за другим обыграл и всю игру возил оборону Колумбии?
https://youtu.be/6gFT6FPH2oI?si=upTAYZxIcAsw6now

Неплохо "выключили".
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jqzn88xn6n
Ответ Фан Рубина
Я никогда не болел за Зенит и не имею к нему отношения. Некая комплиментарность присутствует, потому что Зенит из середняков пробился наверх, потеснив уютно устроившихся москвичей. Просто люблю такие истории.
Да ты вообще молодчик. Помню пацанов встретил в электричке на матче лч между ЦСКА - ПСВ. Они были из Казани и специально приехали. Хотели у меня шарф купить, но конечно же им не продал его. Выпили мы в тамбуре и душевно пообщались. С тех пор уважаю людей из Казани, нормальные пацаны короче. Вот такая история.
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leon01
« один из лучших «… и Перес не придерется)
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Rus Donskoy
болельщицы реала знают что гений Месси лучший из лучших, но стесняются признаться
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Men77
Вини выбирал Месси, а не Роналду, Белингем тоже, Модрич и Кроос всегда в восторженных тонах , Рамос ,Касильяс и т.д.
По ходу Реал это-фан клуб Месси)
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Игорь Климов
Лео Месси для всех соперников является самым опасным и непредсказуемым футболистом в мире.
🇦🇷 Лео Месси на ЧМ-22 против сборной Хорватии:
https://vk.com/wall-64746358_108230
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AnMe
Достойный соперник. Надеюсь на хорошую игру без травм для обеих сборных 👍🏼 уважение всегда должно быть к ветеранам-легендам, особенно когда это сам Месси.
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corazón blanco
Ответ Roman
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jqzn88xn6n
Ответ Фан Рубина
Против игроков уровняы сильнейшей лиги мира - РПЛ Меське тяжело.
Да ЛЮДИ зенита уже здесь нарисовались. Казалось бы речь про Месси, а они все про Львов своих. Прием что ли к терапевту перенесли.
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jqzn88xn6n
Ответ Universal1000
Месси в той игре делал абсолютно всё что хотел.
А лучший опорник не мог его оставить получается? О дела)
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Фан Рубина
Ответ jqzn88xn6n
Да ЛЮДИ зенита уже здесь нарисовались. Казалось бы речь про Месси, а они все про Львов своих. Прием что ли к терапевту перенесли.
Я никогда не болел за Зенит и не имею к нему отношения. Некая комплиментарность присутствует, потому что Зенит из середняков пробился наверх, потеснив уютно устроившихся москвичей. Просто люблю такие истории.
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Universal1000
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Roman
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