Артета включил Месси, Роналду, Кройффа, Роналдо и Марадону в символическую команду из 5 человек

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Микель Артета составил символическую команду из 5 человек.

Главный тренер «Арсенала» включил в свою команду Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Йохана Кройффа и Диего Марадону.

Первыми он назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Еще я взял бы Роналдо, потому что  он нравился мне с детства. Просто представьте, каково столкнуться с этой троицей. Без запасной пары шорт.

Я точно взял бы Йохана Кройффа из-за его интеллекта и того, что он сделал для игры. Это все атакующие игроки, но еще один игрок, которого я должен включить – это Марадона, из-за моей семьи и аргентинских корней, а также из-за моей жены. Учитывая то, как он преобразил футбол и «Барселону», он должен быть там.

Никаких защитников! У нас нет вратарей, мы играем впятером. Вратаря не будет.

Если бы это была команда из шести человек, то я должен был бы назвать своего друга Пепе Рейну. Я с 16 лет играл с ним «Барселоне», а теперь он стал испанским игроком с наибольшим количеством матчей в еврокубках. Ему 41 год, и он все еще играет. Потрясающая карьера», – сказал главный тренер «Арсенала».

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11 комментариев

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Leon Petov
Большая честь быть в одном списке с такими великими игроками как Криштиану, Кройфф, Рональдо, Марадона
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Medik99
Роналдиньо в прайме был чуть ли не божеством.
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Роман
Роналду - величайший португальский игрок.
Месси даже не первый в Аргентине.
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red hikkikomori
Если вратаря не брать в команду, то по принципу толстый на ворота Роналдо будет вратарём-гонялой)
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alexmixer9
Ответ Человек1991
Месси , Пеле , Рональдо , Рональдиньо , Марадона .
Если в нике год рождения, то удивлён что здесь роналдиньо делает, думал его только кто сильно по младше и видели только нарезки в ютубе могут поставить в пятёрку величайших)
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Роман
Ответ Medik99
Роналдиньо в прайме был чуть ли не божеством.
Недавно смотрел матч, в котором Барнабеу аплодировал Роналдиньо.
И какая же колоссальная разница в той игре между ним и Месси.
Месси быстрый, шустрый, но Роналдиньо просто на другом, более высоком уровне.
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Илья Мурашов
Ответ Роман
Роналду - величайший португальский игрок. Месси даже не первый в Аргентине.
А кто первый?
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