Артета включил Месси, Роналду, Кройффа, Роналдо и Марадону в символическую команду из 5 человек

Микель Артета составил символическую команду из 5 человек.

Главный тренер «Арсенала» включил в свою команду , , Роналдо, Йохана Кройффа и .

Первыми он назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Еще я взял бы , потому что он нравился мне с детства. Просто представьте, каково столкнуться с этой троицей. Без запасной пары шорт.

Я точно взял бы из-за его интеллекта и того, что он сделал для игры. Это все атакующие игроки, но еще один игрок, которого я должен включить – это Марадона, из-за моей семьи и аргентинских корней, а также из-за моей жены. Учитывая то, как он преобразил футбол и «Барселону», он должен быть там.

Никаких защитников! У нас нет вратарей, мы играем впятером. Вратаря не будет.

Если бы это была команда из шести человек, то я должен был бы назвать своего друга Пепе Рейну. Я с 16 лет играл с ним «Барселоне», а теперь он стал испанским игроком с наибольшим количеством матчей в еврокубках. Ему 41 год, и он все еще играет. Потрясающая карьера», – сказал главный тренер «Арсенала».

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