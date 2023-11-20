«Месси и Роналду с другой планеты, и Мбаппе это тоже касается. Килиан может забивать по 45-55 голов за год, он дышит футболом». Папен о форварде

Жан-Пьер Папен высказался о достижении Килиана Мбаппе.

24-летний футболист достиг отметки в 300 голов за карьеру – у него 46 голов за сборную Франции и 254 за «Монако» и « ».

«Когда тебе нет и 25 лет, а ты уже забил 300 голов, лучшее еще впереди. Планка уже высоко, и каждый раз он ее поднимает. Вопрос в том, может ли он забивать больше? Я так думаю, что он из тех, кто может забивать по 45-55 голов в течение многих лет, если не будет получать травмы. Прежде всего, он не должен устанавливать для себя цели или ограничения.

До какой отметки он может добраться? Тысяча [голов]. Нет, я преувеличиваю. Но все зависит от . Побыв немного рядом с ним, я знаю, что он дышит футболом, что он хорошо готовится... Это все равно что говорить о и : с 16 лет они играли в каждом матче. Эти ребята просто с другой планеты, и Килиана это тоже касается. Я желаю ему удвоить количество своих голов в течение четырех-пяти лет», – сказал бывший нападающий сборной Франции.

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