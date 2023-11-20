«Месси и Роналду с другой планеты, и Мбаппе это тоже касается. Килиан может забивать по 45-55 голов за год, он дышит футболом». Папен о форварде

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Жан-Пьер Папен Килиан Мбаппе Футбол

Жан-Пьер Папен высказался о достижении Килиана Мбаппе.

24-летний футболист достиг отметки в 300 голов за карьеру – у него 46 голов за сборную Франции и 254 за «Монако» и «ПСЖ».

«Когда тебе нет и 25 лет, а ты уже забил 300 голов, лучшее еще впереди. Планка уже высоко, и каждый раз он ее поднимает. Вопрос в том, может ли он забивать больше? Я так думаю, что он из тех, кто может забивать по 45-55 голов в течение многих лет, если не будет получать травмы. Прежде всего, он не должен устанавливать для себя цели или ограничения.

До какой отметки он может добраться? Тысяча [голов]. Нет, я преувеличиваю. Но все зависит от Килиана. Побыв немного рядом с ним, я знаю, что он дышит футболом, что он хорошо готовится... Это все равно что говорить о Месси и Роналду: с 16 лет они играли в каждом матче. Эти ребята просто с другой планеты, и Килиана это тоже касается. Я желаю ему удвоить количество своих голов в течение четырех-пяти лет», – сказал бывший нападающий сборной Франции.

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33 комментария

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Отец Абду
Месси в 2012 году 91 голов, Холанд 48 + Мбаппе 43 голов = 91 голов в 2023 году, у меня всё:)
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Trey4rch
Мбаппе как и криш, одержим голами, результативностью, а не футболом
Футболом одержимы такие люди вроде Роналдиньо, Месси, Иньесты, Зидана, Баджо
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Илья Мурашов
Ответ Greatest Of All Time
Набивать голы на отборах ЕВРО в Европе и на отборах ЧМ в Европе это полный кринж. Лукаку забил 83 гола за 113 матчей, ребята просто вдумайтесь в эти цифры, его голы в среднем за матч намного превосходит даже Рюналду. И этот Лукаку забил больше чем ПЕЛЕ. Этот Лукаку забил за сборную больше чем Марадона и Роналдиньо вместе взято. Этот Лукаку забил больше чем Роналдо 🇧🇷. А потом фанаты 🐫, сравнивают Месси по голам с Рюналду. Играй Месси за Европейскую сборную , у него сейчас было бы больше 200 голов.
Да пусть сравнивают. Помнят за игру и трофеи, а не за статистику.
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Universal1000
Мбаппе к 25 годам на голову сильнее провел карьеру, чем, по большей части бесполезно и смешно, дрыгавший ножками Кринж к этому же возрасту(читай до2010). 7 топ-сезонов против от силы трех у портка, а заслуженный ЧМ кроет шальную, нелепую ЛЧ имени Терри. Пропасть крч.

Ну а Месси да - это другая совершенно планета, начиная с первого его шага на футбольное поле.
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Илья Мурашов
Найдите отличия:

Мбаппе забивает в Лиге 1. Говорят, что он молодец.
Месси забивал в Лиге 1. Говорили, что это фермерская лига.

Мбаппе чемпион мира. Говорят, что молодец
Месси чемпион мира. Говорят, что всего лишь 7 матчей. ЧЕ и ЛЧ круче.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Roman Bukhantsov
нет, мбаппуна это не касается, он обычный человек
Почему тогда 300 голов быстрее забил? А, донная лига 1?
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che kaif
Ответ pit4er
Дышит футболом, питается деньгами
Питаться за счет денег это нормально в 21 веке))ты наверно питаешься за счет деревьев на районе
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Илья Мурашов
Ответ ВРвпопа оапоапо
Так. И?
Просто факт. Без И
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Greatest Of All Time
Набивать голы на отборах ЕВРО в Европе и на отборах ЧМ в Европе это полный кринж.

Лукаку забил 83 гола за 113 матчей, ребята просто вдумайтесь в эти цифры, его голы в среднем за матч намного превосходит даже Рюналду.
И этот Лукаку забил больше чем ПЕЛЕ.
Этот Лукаку забил за сборную больше чем Марадона и Роналдиньо вместе взято.
Этот Лукаку забил больше чем Роналдо 🇧🇷.
А потом фанаты 🐫, сравнивают Месси по голам с Рюналду. Играй Месси за Европейскую сборную , у него сейчас было бы больше 200 голов.
+2
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Greatest Of All Time
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил 14 голов и установил новый рекорд результативности в отдельном отборочном цикле ЕВРО.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил 14 голов в квалификации ЕВРО-2024 и превзошел результаты Дэвида Хили и Роберта Левандовски, которые забивали в отдельных отборочных циклах по 13 мячей.
Рекордный рывок Лукаку сделал благодаря покеру в заключительном матче отборочного цикла с Азербайджаном. Бельгийцы, досрочно обеспечившие себе путевку на ЕВРО-2024, разгромили соперника со счетом 5:0, а Лукаку был заменен в перерыве.Свои 14 голов Лукаку забил за восемь матчей, начав с хет-трика шведам в первом туре.
Предыдущий рекорд - 13 голов - в квалификации ЕВРО-2008 установил форвард сборной Северной Ирландии Хили, но его команда в финальный турнир тогда не попала. Левандовски повторил это достижение в отборе ЕВРО-2016, причем его 13-й гол обеспечил Польше победу 2:1 над Ирландией и путевку в финальную стадию.

Наибольшее число голов в отдельном отборочном цикле
14
Ромелу Лукаку (Бельгия) 2024

13
Дэвид Хили (Северная Ирландия) 2008
Роберт Левандовски (Польша) 2016

12
Клаас-Ян Хунтелаар, Нидерланды (2012)
Давор Шукер, Хорватия (1996)

11
Рауль Гонсалес, Испания (2000)
Тони Польстер, Австрия (1996)
Оле Мадсен, Дания (1964)

Вот этот реальный уровень ЧЕ. Бельгия и Португалия забили всего за этот отбор на ЧЕ2024 больше голов , чем все сборные ЮА за целый отбор на КА и ЧМ.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Artem Piatkov
🗣️ "Мбаппе это тоже касается" Мбаппе играет в Чемпионате водокачки, а Месси с Роналду играли в топ-3 лигах и выигрывали ЛЧ к тому времени
Мбаппе "к тому времени" выиграл ЧМ и был в финале другого ЧМ и ЛЧ.
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VERBLYUD
Ответ Отец Абду
Месси в 2012 году 91 голов, Холанд 48 + Мбаппе 43 голов = 91 голов в 2023 году, у меня всё:)
Дело не только в голах. Месси помимо голов показывал еще сумасшедшую индивидуальную игру. Холанд мало того, что забил в 2 раза меньше, так еще и по игре в разы уступает.
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Легато
Ответ Назар Игорь
Вот когда он получит столько ЗМ как у Месси и Роналду, получит столько кубков ЛЧ, тогда поговорим о его величии. А пока рановато.
да пускай хотя бы первый получит
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Илья Мурашов
Быстрее, но ненамного. Мбаппе забил 300 голов за 407 матчей, а Месси за 418.
Так. И?
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Илья Мурашов
Ответ ВРвпопа оапоапо
Почему тогда 300 голов быстрее забил? А, донная лига 1?
Быстрее, но ненамного. Мбаппе забил 300 голов за 407 матчей, а Месси за 418.
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Илья Мурашов
Ответ Легато
да пускай хотя бы первый получит
Про Неймара тоже так говорили. В итоге - остался без ЗМ. В 31 закончил с футболом. Так что, да. Пускай первый ЗМ получит. Дальше виднее будет.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Игорь Валуев
А ты не пьешь ?? Собутыльников нет ??
Нет.
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Игорь Валуев
Ответ ВРвпопа оапоапо
"Поговорим" - это ты про кого? Про себя и собутыльников. Думаю, Мбаппе не растроится.
А ты не пьешь ?? Собутыльников нет ??
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Назар Игорь
Вот когда он получит столько ЗМ как у Месси и Роналду, получит столько кубков ЛЧ, тогда поговорим о его величии. А пока рановато.
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leon01
всё дело в забивать?..понятненько..
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Roman Bukhantsov
нет, мбаппуна это не касается, он обычный человек
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Иван Чеховъ
Как же пиар-машина работает, что убедила такого игрока, как Папен, что Роналду с другой планеты. Роналду - это человек пенальти. Его результативность на пике уступает результативности Луиса Суареса. И он уступает Суаресу по гол+пас 90 минут по карьере.Выходит, что Суарес тоже инопланетянин?
А вся разница в том, что одному дали ЗМ в 2014 году, а второго даже не включили в шорт-лист, хотя Суарес тогда был лучшим, что случалось с АПЛ.
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