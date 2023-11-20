«Месси и Роналду с другой планеты, и Мбаппе это тоже касается. Килиан может забивать по 45-55 голов за год, он дышит футболом». Папен о форварде
Жан-Пьер Папен высказался о достижении Килиана Мбаппе.
24-летний футболист достиг отметки в 300 голов за карьеру – у него 46 голов за сборную Франции и 254 за «Монако» и «ПСЖ».
«Когда тебе нет и 25 лет, а ты уже забил 300 голов, лучшее еще впереди. Планка уже высоко, и каждый раз он ее поднимает. Вопрос в том, может ли он забивать больше? Я так думаю, что он из тех, кто может забивать по 45-55 голов в течение многих лет, если не будет получать травмы. Прежде всего, он не должен устанавливать для себя цели или ограничения.
До какой отметки он может добраться? Тысяча [голов]. Нет, я преувеличиваю. Но все зависит от Килиана. Побыв немного рядом с ним, я знаю, что он дышит футболом, что он хорошо готовится... Это все равно что говорить о Месси и Роналду: с 16 лет они играли в каждом матче. Эти ребята просто с другой планеты, и Килиана это тоже касается. Я желаю ему удвоить количество своих голов в течение четырех-пяти лет», – сказал бывший нападающий сборной Франции.
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Футболом одержимы такие люди вроде Роналдиньо, Месси, Иньесты, Зидана, Баджо
Ну а Месси да - это другая совершенно планета, начиная с первого его шага на футбольное поле.
Мбаппе забивает в Лиге 1. Говорят, что он молодец.
Месси забивал в Лиге 1. Говорили, что это фермерская лига.
Мбаппе чемпион мира. Говорят, что молодец
Месси чемпион мира. Говорят, что всего лишь 7 матчей. ЧЕ и ЛЧ круче.
Лукаку забил 83 гола за 113 матчей, ребята просто вдумайтесь в эти цифры, его голы в среднем за матч намного превосходит даже Рюналду.
И этот Лукаку забил больше чем ПЕЛЕ.
Этот Лукаку забил за сборную больше чем Марадона и Роналдиньо вместе взято.
Этот Лукаку забил больше чем Роналдо 🇧🇷.
А потом фанаты 🐫, сравнивают Месси по голам с Рюналду. Играй Месси за Европейскую сборную , у него сейчас было бы больше 200 голов.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил 14 голов в квалификации ЕВРО-2024 и превзошел результаты Дэвида Хили и Роберта Левандовски, которые забивали в отдельных отборочных циклах по 13 мячей.
Рекордный рывок Лукаку сделал благодаря покеру в заключительном матче отборочного цикла с Азербайджаном. Бельгийцы, досрочно обеспечившие себе путевку на ЕВРО-2024, разгромили соперника со счетом 5:0, а Лукаку был заменен в перерыве.Свои 14 голов Лукаку забил за восемь матчей, начав с хет-трика шведам в первом туре.
Предыдущий рекорд - 13 голов - в квалификации ЕВРО-2008 установил форвард сборной Северной Ирландии Хили, но его команда в финальный турнир тогда не попала. Левандовски повторил это достижение в отборе ЕВРО-2016, причем его 13-й гол обеспечил Польше победу 2:1 над Ирландией и путевку в финальную стадию.
Наибольшее число голов в отдельном отборочном цикле
14
Ромелу Лукаку (Бельгия) 2024
13
Дэвид Хили (Северная Ирландия) 2008
Роберт Левандовски (Польша) 2016
12
Клаас-Ян Хунтелаар, Нидерланды (2012)
Давор Шукер, Хорватия (1996)
11
Рауль Гонсалес, Испания (2000)
Тони Польстер, Австрия (1996)
Оле Мадсен, Дания (1964)
Вот этот реальный уровень ЧЕ. Бельгия и Португалия забили всего за этот отбор на ЧЕ2024 больше голов , чем все сборные ЮА за целый отбор на КА и ЧМ.
А вся разница в том, что одному дали ЗМ в 2014 году, а второго даже не включили в шорт-лист, хотя Суарес тогда был лучшим, что случалось с АПЛ.