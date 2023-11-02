Мостовой о Месси: «Еще 10 лет назад умудрялись спорить, кто лучше – Роналду или он. Но такого игрока не было и долго еще не будет. Лионель – лучший в истории»

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Александр Мостовой назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

– В этом году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. На ваш взгляд – заслуженно? Кто был вашим фаворитом?

– Моим фаворитом был Месси. Я убежден и много-много раз говорил: такого футболиста не было и долго еще не будет. Для меня он лучший футболист в истории футбола.

Ясно, что трудно сравнивать с Пеле, Марадоной, Кройффом, но то, что сделал Месси, те рекорды, которые он побил, его трофеи, забивал, отдавал и все делал – это несопоставимо ни с чем.

Еще 10 лет назад кто-то умудрялся спорить, кто лучше – Роналду или Месси? Я еще тогда отдавал предпочтение Месси. При этом для меня Роналду – выдающийся футболист.

– Вы завершили карьеру в 2005 году, дебют Месси за «Барсу» состоялся в 2003 году. Как испанский футбол воспринимал появление такого футболиста?

– Мне не довелось сыграть против него, но я хорошо помню, что все говорили: «Есть маленький феномен, который вот-вот появится».

У меня тогда были схожие ощущения с тем, как мы узнали о Роналдо. Помните ту сборную Бразилии с Бебето и Ромарио с ЧМ-1994? Тогда сказали, что есть парень, который превзойдет их, а ему всего 16-17 лет тогда было. Схожие ощущения. Роналдо на своей позиции был лучшим, – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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17 комментариев

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Ебздрогыч
Вот когда царь хорош - тогда хорош!
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skxgpkt7xn
Мостовой в порядке 🙌🏽💪🏽
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Игорь Удалов
Ну вот тут Царь всё правильно.
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Дима
Ахах.
обычно Саню Мостового на спорце считают 🤡
Тут как будет интересно))
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Кирилл.С-Пб
Чё, даже лучше Мостового? Странно...
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Александр Жук
Это вам не ноунейм Ротен
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Bazilic
Вот тут просто факты
Ничего более искусственного и натянутого, чем сравнения Месси с Роналду я не видел
Роналду великий, а может и величайший нападающий. Лео - другой уровень
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Artem Piatkov
Роналду - 861+245
Месси - 821+361

Объективно сравнимые показатели

Мостовой - 153+45

Да, тут и сравнивать нечего ((
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benjamin92
С Месси всё понятно, что там с Абаскалем?
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e_kot
Выдал базу
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Rhett Butler
Тот случай, когда похвала от Мостового важнее восьмого ЗМ)))
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Bazilic
Ответ rigobersong
8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Лучший в истории футбола✅
Тут факты не любят, сейчас набегут
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rigobersong
Ответ Bazilic
Тут факты не любят, сейчас набегут
Так в этом и смысл, говорить правду:)) Большинство ее не любят, но дядя Риго не намерен лицемерить на спортсе и в жизни, я всегда человеку в лицо говорю как есть:))
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