Мостовой о Месси: «Еще 10 лет назад умудрялись спорить, кто лучше – Роналду или он. Но такого игрока не было и долго еще не будет. Лионель – лучший в истории»

Александр Мостовой назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

– В этом году «Золотой мяч» получил . На ваш взгляд – заслуженно? Кто был вашим фаворитом?

– Моим фаворитом был Месси. Я убежден и много-много раз говорил: такого футболиста не было и долго еще не будет. Для меня он лучший футболист в истории футбола.

Ясно, что трудно сравнивать с , , , но то, что сделал Месси, те рекорды, которые он побил, его трофеи, забивал, отдавал и все делал – это несопоставимо ни с чем.

Еще 10 лет назад кто-то умудрялся спорить, кто лучше – или Месси? Я еще тогда отдавал предпочтение Месси. При этом для меня Роналду – выдающийся футболист.

– Вы завершили карьеру в 2005 году, дебют Месси за «Барсу» состоялся в 2003 году. Как испанский футбол воспринимал появление такого футболиста?

– Мне не довелось сыграть против него, но я хорошо помню, что все говорили: «Есть маленький феномен, который вот-вот появится».

У меня тогда были схожие ощущения с тем, как мы узнали о Роналдо. Помните ту сборную Бразилии с Бебето и Ромарио с ЧМ-1994? Тогда сказали, что есть парень, который превзойдет их, а ему всего 16-17 лет тогда было. Схожие ощущения. Роналдо на своей позиции был лучшим, – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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