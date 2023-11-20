Дюков о сборной: «Хотим в марте провести несколько матчей. Ведем переговоры с рядом федераций, в ближайшее время договоренности будут достигнуты»
Александр Дюков сообщил о желании организовать игры сборной России в марте.
– Есть ли информация о возможном сопернике на мартовскую паузу на матчи сборных?
– Мы ведем переговоры с рядом федераций, в ближайшее время договоренности будут достигнуты. Конечно, мы хотим провести несколько матчей в марте.
– Но назвать кого‑нибудь пока нельзя?
– Это преждевременно. Давайте мы сперва договоримся и подпишем соответствующие договоры – и тогда уже объявим, – сказал президент РФС.
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