Дюков о сборной: «Хотим в марте провести несколько матчей. Ведем переговоры с рядом федераций, в ближайшее время договоренности будут достигнуты»

Теги Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Александр Дюков сообщил о желании организовать игры сборной России в марте.

– Есть ли информация о возможном сопернике на мартовскую паузу на матчи сборных?

– Мы ведем переговоры с рядом федераций, в ближайшее время договоренности будут достигнуты. Конечно, мы хотим провести несколько матчей в марте.

– Но назвать кого‑нибудь пока нельзя?

– Это преждевременно. Давайте мы сперва договоримся и подпишем соответствующие договоры – и тогда уже объявим, – сказал президент РФС.

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1 комментарий

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только одно небольшое пожелание...
прежде чем сесть за стол переговоров с федерациями, поинтересуйтесь... есть ли у футболистов их сборных бутсы
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