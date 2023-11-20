«Барса» ищет краткосрочную замену Гави. Каталонцы готовы арендовать игрока в январе до конца сезона, сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро
«Барселона» готова арендовать в январе игрока на замену Гави.
Напомним, Гави выбыл на 7-9 месяцев из-за серьезной травмы колена, полученной во вчерашнем матче сборной Испании против Грузии (3:1). У 19-летнего полузащитника выявлен разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска.
По информации Diario Sport, «Барселона» начала поиски кратковременной замены Гави – каталонский клуб может арендовать игрока в январское трансферное окно до конца сезона. В настоящий момент спортивный директор клуба Деку ищет возможные варианты усиления полузащиты игроком, который силен физически и агрессивен в единоборствах. При этом сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро.
Отмечается, что не исключено продление контракта с игроком после окончания аренды при возможности соблюдения правил регистрации – контракт может быть подписан лишь с 1 января, а зарплата новичка не должна превышать 80% зарплаты Гави.
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