«Барса» ищет краткосрочную замену Гави. Каталонцы готовы арендовать игрока в январе до конца сезона, сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро

«Барселона» готова арендовать в январе игрока на замену Гави.

Напомним, Гави выбыл на 7-9 месяцев из-за серьезной травмы колена, полученной во вчерашнем матче сборной против Грузии (3:1). У 19-летнего полузащитника выявлен разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска.

По информации Diario Sport, « » начала поиски кратковременной замены Гави – каталонский клуб может арендовать игрока в январское трансферное окно до конца сезона. В настоящий момент спортивный директор клуба ищет возможные варианты усиления полузащиты игроком, который силен физически и агрессивен в единоборствах. При этом сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро.

Отмечается, что не исключено продление контракта с игроком после окончания аренды при возможности соблюдения правил регистрации – контракт может быть подписан лишь с 1 января, а зарплата новичка не должна превышать 80% зарплаты .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?