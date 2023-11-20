«Барса» ищет краткосрочную замену Гави. Каталонцы готовы арендовать игрока в январе до конца сезона, сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро

Теги Барселона Деку Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы Гави Футбол

«Барселона» готова арендовать в январе игрока на замену Гави.

Напомним, Гави выбыл на 7-9 месяцев из-за серьезной травмы колена, полученной во вчерашнем матче сборной Испании против Грузии (3:1). У 19-летнего полузащитника выявлен разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска.

По информации Diario Sport, «Барселона» начала поиски кратковременной замены Гави – каталонский клуб может арендовать игрока в январское трансферное окно до конца сезона. В настоящий момент спортивный директор клуба Деку ищет возможные варианты усиления полузащиты игроком, который силен физически и агрессивен в единоборствах. При этом сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро.

Отмечается, что не исключено продление контракта с игроком после окончания аренды при возможности соблюдения правил регистрации – контракт может быть подписан лишь с 1 января, а зарплата новичка не должна превышать 80% зарплаты Гави.

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32 комментария

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selso99
В Интере Майами игрок один есть, для аренды как раз.
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АРТУР АЛИЕВ
"При этом сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро и игрок должен отказаться от 90 процентов зарплаты"
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SamArus51
Кузяева берите
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XavIniesta2008-2015
Ответ selso99
В Интере Майами игрок один есть, для аренды как раз.
Да, как раз Барселоне не хватает опорника типа Бускетса
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Бронислав Каминский
Ахаха что за суммы смешные?2.5млн евро?Кого опять в клуб притащат?Очередного Ромеу?
+6
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Denis Akhmarov
Пусть Головина пробуют
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фан Барсы
Ответ Bazilic
Гави все равно никто не заменит. Пусть лучше Фермин больше времени получает
как насчёт Роберто в полузащиту. Все таки он как полузащитник получше чем правый защитник. хотя верить в него трудно и сейчас он травмирован, жду его возвращения
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градус ненависти
спортивный директор клуба Деку ищет возможные варианты усиления полузащиты игроком, который силен физически и агрессивен в единоборствах. При этом сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро (c)

так это же Кузяев
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Иван Лапин
Я готов
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Nikita Ufimtsev
Ответ Denis Akhmarov
Пусть Головина пробуют
Монако спит и видит как отдает лидера клуба зимой за 2,5 млн
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FNT
Ответ bubareska
В Галатасарае есть опорничек. В Арсенале играл
Ага, далеко не нищий Галатасарай прям спит и видит, как отдать игрока основы за 2,5 млн.
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Alex Slobodskikh
Любой гопник из первой попавшейся подворотни
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Гномович!
Ответ selso99
В Интере Майами игрок один есть, для аренды как раз.
Тот даже в лиги барби не играет.
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bubareska
В Галатасарае есть опорничек. В Арсенале играл
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Гномович!
Эвребе
Айтекин
Негрейра

Все знают что последнего выберут.
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Balt
Сутормин.
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tam005
Иньеста?
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Мексиканская песня
Месси подходит?
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Илья Савчук
у нас пол лиги готово уже сейчас выехать в Барселону
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Мексиканская песня
Я не знаю. Ракитич?
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Мексиканская песня
Пуч подойдёт?
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Altim
Мне кажется у Барсы и так достаточно игроков. Если кого и арендовать, то только Месси на полгода.
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Мексиканская песня
Головин.
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Obitonye
Пусть Карпукаса берут
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Gordon Brown
Была же новость, что за Гави от Фифы 4,3 лимона обломится. Вот на эти бабки и заряжайте. А за 2,5 лимона даже Облякова не возьмёшь.
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