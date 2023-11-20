«Барса» может получить от ФИФА до 4,3 млн евро в качестве компенсации за травму Гави
«Барселона» получит компенсацию от ФИФА за травму Гави.
19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). Первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки.
«Барселона» должна будет получить выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнет начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты.
Максимальная сумма компенсации за травму одного игрока составляет 7,5 млн евро в год или 20 548 евро в день. Сумма выплат, которые полагаются «Барсе», будет рассчитываться с 16 декабря.
Сообщалось, что Гави может пропустить от 6 до 8 месяцев. Таким образом, сумма компенсации от ФИФА может составить от 3 082 200 до 4 315 080 евро.
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