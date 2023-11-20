«Барса» может получить от ФИФА до 4,3 млн евро в качестве компенсации за травму Гави

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы ФИФА деньги Гави Футбол

«Барселона» получит компенсацию от ФИФА за травму Гави.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). Первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

«Барселона» должна будет получить выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнет начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты. 

Максимальная сумма компенсации за травму одного игрока составляет 7,5 млн евро в год или 20 548 евро в день. Сумма выплат, которые полагаются «Барсе», будет рассчитываться с 16 декабря. 

Сообщалось, что Гави может пропустить от 6 до 8 месяцев. Таким образом, сумма компенсации от ФИФА может составить от 3 082 200 до 4 315 080 евро. 

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40 комментариев

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falkao2013
Это смешно. ФИФА или УЕФА должны полностью компенсировать все затраты (зарплата,лечение,восстановление). Пока никто об этом не будет говорить, так все и останется.
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Константин Ключников
Ломаем Гави - #### Альбатрос :)
+16
-3
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Alex1104
Многогранная история: УЕФА и ФИФА увеличили нагрузку для игроков, тренер сборной Испании ставит на не имеющие никакого значения матчи ключевого игрока, игрок и сам очень хочет играть в каждом матче.
И кто во всем этом виноват?
+7
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atomio
все кто тут в комментариях смеётся над парнем, стебётся про "рычаги" - вы хтонь обычная. Гави здоровья, никакие подачки от ФИФА тебя не заменят.
+17
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Josep
Если бы речь шла об условном Серджи Роберто, то это было бы только в плюс. Но тот объём и пользу которую приносит команде Гави, просто не сопоставимы с этими подачками.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Мдааа...сломали пацана. Раз уж количество игр все время растет, может уже пора придумать какие-то ограничения для привлечения пацанов хотя бы возрастом до 21 года. Молодежные сборные наверняка для этого и были задуманы в свое время. Понятное дело, что молодой пацан хочет играть всегда, но ведь взрослые для того и есть, чтобы не огульно использовать это рвение. Одна надежда только на бойцовские качества Гави, что волею характера преодолеет этот тяжелый период и вернется.
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Алексей Ненахов
Ответ rigobersong
Так это болельщики реала, вся их сущность:))
То есть как ты и твоя подруга Гуру , стебались над смертью ребёнка у Роналду это норм ?
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Элхан Дюшеев
Ответ Alex1104
Многогранная история: УЕФА и ФИФА увеличили нагрузку для игроков, тренер сборной Испании ставит на не имеющие никакого значения матчи ключевого игрока, игрок и сам очень хочет играть в каждом матче. И кто во всем этом виноват?
Болельщики))
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S-V-D
Ответ falkao2013
Это смешно. ФИФА или УЕФА должны полностью компенсировать все затраты (зарплата,лечение,восстановление). Пока никто об этом не будет говорить, так все и останется.
А страховки нафига?
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Buzya
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Мдааа...сломали пацана. Раз уж количество игр все время растет, может уже пора придумать какие-то ограничения для привлечения пацанов хотя бы возрастом до 21 года. Молодежные сборные наверняка для этого и были задуманы в свое время. Понятное дело, что молодой пацан хочет играть всегда, но ведь взрослые для того и есть, чтобы не огульно использовать это рвение. Одна надежда только на бойцовские качества Гави, что волею характера преодолеет этот тяжелый период и вернется.
Конечно можно придумать! Ввести ещё один турнир для молодых. Пусть играют за основу и за молодёжку. Это ж так в стиле фифы будет. Раньше товарняки были ради просмотра состава, ради наигрывания новых схем и так далее, а теперь это "лига наций", которая, по сути, является тем же отборочным....
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Direct free kick
Ответ Пенс
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Белингема спасает то, что он не сыграл против Майнца 27 мая. Так бы его списали бы со счетов как обычного национал куклода из БД
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eroppo
Ответ rigobersong
Так это болельщики реала, вся их сущность:))
Тебе с твоей многолетней животной ненавистью этого не понять, но болельщики Реала болеют за Реал, а не против Барселоны. И никакой радости травмы игроков Барсы у болельщиков (именно болельщиков, а не подобных тебе фанатиков) не вызывают.
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Hurrep
Ответ rigobersong
Так это болельщики реала, вся их сущность:))
то есть любой, кто смеется над рычагами - болельщик реала? других команд не существует?
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falkao2013
Ответ Дмитрий Хулапов
Именно так и происходит, ФИФА оплачивает каждый день, операцию, зарплату и прочие расходы. В соседней статье о травме об этом говорилось.
А спортивные составляющие от игры травмированного игрока они не учитывают?
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falkao2013
Ответ Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Без проблем они все компенсируют,только заберут их из призовых.Либо они из воздуха деньги должны брать?Фига ты умный конечно)
Из каких призовых? Барселоне,Реалу или Юнайтед вообще плевать как там дела у сборных. Им игроков верните здоровыми, а дальше делайте что хотите.
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Дмитрий Хулапов
Ответ falkao2013
Это смешно. ФИФА или УЕФА должны полностью компенсировать все затраты (зарплата,лечение,восстановление). Пока никто об этом не будет говорить, так все и останется.
Именно так и происходит, ФИФА оплачивает каждый день, операцию, зарплату и прочие расходы. В соседней статье о травме об этом говорилось.
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Alex1104
Многогранная история: УЕФА и ФИФА увеличили нагрузку для игроков, тренер сборной Испании ставит на не имеющие никакого значения матчи ключевого игрока, игрок и сам очень хочет играть в каждом матче. И кто во всем этом виноват?
А можно конкретно сказать, где они увеличили нагрузку на футболистов? 20 лет назад отбор на евро состоял из 8 матчи и сегодня он тоже состоит из 8. Какую нагрузку увеличили? Вините тренеров Испании, которые основных игроков выставляют на бесполезные матчи
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Давлен Хачатарян
Боюсь что Барса потеряет куда больше без своего ключевого игрока, как и Реал Мадрид. В чем смысл компенсации, когда играть то и не кому?
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Теперь следом и Ямала в ту же топку подтягивают...
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Денис Ширинов
Толку-то, смешная сумма
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XavIniesta2008-2015
Жаль, что нельзя никаким образом эти деньги взыскать с Луиса Де ла Фуэнте. Из-за его действий ломается уже второй игрок Барселоны с немалым риском стать хроником на всю оставшуюся карьеру
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Axmat Cecenov
Пусть засовывают эти 4,3 млн за Гави, 1,3 за Вини, 850 тыс евро за Каму. Лучше бы игроки были здоровы, и играли за клуб. Бессмысленные матчи сборных достали уже
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<CRISTIANO>
4 млн ни разу не компенсируют потерю Гави.
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