«Барса» может получить от ФИФА до 4,3 млн евро в качестве компенсации за травму Гави

«Барселона» получит компенсацию от ФИФА за травму Гави.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной против команды Грузии (3:1). Первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

« » должна будет получить выплату от в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнет начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты.

Максимальная сумма компенсации за травму одного игрока составляет 7,5 млн евро в год или 20 548 евро в день. Сумма выплат, которые полагаются «Барсе», будет рассчитываться с 16 декабря.

Сообщалось, что может пропустить от 6 до 8 месяцев. Таким образом, сумма компенсации от ФИФА может составить от 3 082 200 до 4 315 080 евро.

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