Де ла Фуэнте о травме Гави: «Очень сложный момент для всех, мы разбиты. Настроение в раздевалке было как на поминках»

Главный тренер сборной Испании высказался о травме Гави.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной против команды Грузии (3:1). Первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

«Я все понимаю. Очень сложный момент для всех. Кажется, что мы проиграли. Мы разбиты. Футбол – рискованное занятие. Неконтролируемое. Мне очень жаль игрока. Действительно. Я понимаю недовольство всех – «Барселоны», игрока, Федерации. Мы чувствуем его.

Ситуация была пустяковой. Он сделал неверный шаг, и его колено подвернулось. Это может случиться в любой ситуации. Это был несчастный случай. Он подходил к игре в идеальном состоянии. У него не было проблем. Если бы это случилось с другим игроком, мы бы сожалели в равной степени.

Он был сломлен, разбит, он не представлял, что такое могло случиться с ним. Мы верим, что неуязвимы, но это не так. В перерыве настроение в раздевалке было как на поминках. В жизни бывают такое. Это самый тяжелый и горький момент, который я когда-либо переживал в футболе», – сказал де ла Фуэнте.

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