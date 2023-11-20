Де ла Фуэнте о травме Гави: «Очень сложный момент для всех, мы разбиты. Настроение в раздевалке было как на поминках»
Главный тренер сборной Испании высказался о травме Гави.
19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). Первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки.
«Я все понимаю. Очень сложный момент для всех. Кажется, что мы проиграли. Мы разбиты. Футбол – рискованное занятие. Неконтролируемое. Мне очень жаль игрока. Действительно. Я понимаю недовольство всех – «Барселоны», игрока, Федерации. Мы чувствуем его.
Ситуация была пустяковой. Он сделал неверный шаг, и его колено подвернулось. Это может случиться в любой ситуации. Это был несчастный случай. Он подходил к игре в идеальном состоянии. У него не было проблем. Если бы это случилось с другим игроком, мы бы сожалели в равной степени.
Он был сломлен, разбит, он не представлял, что такое могло случиться с ним. Мы верим, что неуязвимы, но это не так. В перерыве настроение в раздевалке было как на поминках. В жизни бывают такое. Это самый тяжелый и горький момент, который я когда-либо переживал в футболе», – сказал Луис де ла Фуэнте.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Первый - боишься обоср@ться.
Второй - не знаешь как работать с резервами.
Гави здоровья, для Барсы потеря, как фанат Реала считаю, что нужна сильная Барселона 🤝
"Он приехал после того, как не играл в выходные, и у него не было никаких проблем"
Перед первым матчем сборной у Гави было 9 дней отдыха.
Загнать, не загнали, как в случае с Педри. Но этого случая могли избежать. Случай не первый и не последний, потому что матчей только всё больше будет.
А в общем - не скажешь, что "загнали". После неплохого отдыха сыграть два матча подряд - не конец света. Тем более молодой, силенок всяко побольше, чем у ветеранов.
Лучше, конечно, было выпустить резервистов, но что произошло, то произошло. Не он первый, не он последний.
Вызвал бы того же Фермина, но нет, нужно было Гави загонять