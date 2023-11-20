Де ла Фуэнте о травме Гави: «Очень сложный момент для всех, мы разбиты. Настроение в раздевалке было как на поминках»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте Гави Футбол

Главный тренер сборной Испании высказался о травме Гави.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). Первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

«Я все понимаю. Очень сложный момент для всех. Кажется, что мы проиграли. Мы разбиты. Футбол – рискованное занятие. Неконтролируемое. Мне очень жаль игрока. Действительно. Я понимаю недовольство всех – «Барселоны», игрока, Федерации. Мы чувствуем его. 

Ситуация была пустяковой. Он сделал неверный шаг, и его колено подвернулось. Это может случиться в любой ситуации. Это был несчастный случай. Он подходил к игре в идеальном состоянии. У него не было проблем. Если бы это случилось с другим игроком, мы бы сожалели в равной степени. 

Он был сломлен, разбит, он не представлял, что такое могло случиться с ним. Мы верим, что неуязвимы, но это не так. В перерыве настроение в раздевалке было как на поминках. В жизни бывают такое. Это самый тяжелый и горький момент, который я когда-либо переживал в футболе», – сказал Луис де ла Фуэнте.

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32 комментария

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молодой сутенер
Для чего выпускать основной костяк в матче который ничего не решает? Варианта два:
Первый - боишься обоср@ться.
Второй - не знаешь как работать с резервами.
Гави здоровья, для Барсы потеря, как фанат Реала считаю, что нужна сильная Барселона 🤝
+30
-7
+23
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itemme
Если это самый тяжёлый момент в карьере этого тренера, то что за карьера у него такая была?)
+11
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Alex1104
Странно, почему Спортс пропустил одно предложение из полного текста:
"Он приехал после того, как не играл в выходные, и у него не было никаких проблем"
Перед первым матчем сборной у Гави было 9 дней отдыха.
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Назар Игорь
Ответ Пенс
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У тебя из ника буква "и" выпала.
+3
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messi_leo
Ответ Пенс
Лучший, повторюсь. Избавил себя от необходимости вызывать этот брус.
а куда тебя вызвать могли, кому ты нужен?
+4
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Sundance Neeskens
Ответ Alex1104
Странно, почему Спортс пропустил одно предложение из полного текста: "Он приехал после того, как не играл в выходные, и у него не было никаких проблем" Перед первым матчем сборной у Гави было 9 дней отдыха.
Окей, он не играл 9 дней до первого матча сборной. В чем смысл было его выпускать через 3 дня на второй матч?
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Дорох
Ответ молодой сутенер
Для чего выпускать основной костяк в матче который ничего не решает? Варианта два: Первый - боишься обоср@ться. Второй - не знаешь как работать с резервами. Гави здоровья, для Барсы потеря, как фанат Реала считаю, что нужна сильная Барселона 🤝
аналогично бро у нас поломался камавинга и винисиус.но аналогичного мнения от фанов барсы я не прочитал.все эти издевки.это говорит что какие же Фанаты Реала клёвые
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rej1sta
Ответ молодой сутенер
Для чего выпускать основной костяк в матче который ничего не решает? Варианта два: Первый - боишься обоср@ться. Второй - не знаешь как работать с резервами. Гави здоровья, для Барсы потеря, как фанат Реала считаю, что нужна сильная Барселона 🤝
В сравнении с прошлым матчем сборной, Де ла Фуэнте сделал 9 замен в стартовом составе. Оба матча в старте начинали только Гави и Ле Норманд. Зачем нужно было опять выпускать Гави непонятно.
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sundance
Ответ молодой сутенер
Для чего выпускать основной костяк в матче который ничего не решает? Варианта два: Первый - боишься обоср@ться. Второй - не знаешь как работать с резервами. Гави здоровья, для Барсы потеря, как фанат Реала считаю, что нужна сильная Барселона 🤝
Спасибо от фаната Барсы. И вам скорейшего выздоровления Вини и Камавинги. Ла Лига должна быть сильной 🙏🏽
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Пенс
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denimo21
Ну конечно. Турнирную задачу выполнили. Зачем рисковать основными игроками? Выпусти тех, кто играл меньше. Я не клоню к тому , что запасных не жалко. Просто возможно игровая ситуация совсем по другому сложилась бы
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Футбол_это_жизнь
Ответ Alex1104
Странно, почему Спортс пропустил одно предложение из полного текста: "Он приехал после того, как не играл в выходные, и у него не было никаких проблем" Перед первым матчем сборной у Гави было 9 дней отдыха.
И? Как это влияет на травму которую можно получить абсолютно в любой ситуации на поле?
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Alex1104
Ответ ATEC
Это же отмазка обычная
Я просто о факте пишу, не оценивая: спортс практически полностью процитировал, но именно это предложение пропустил.
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Sundance Neeskens
Ответ Alex1104
Здесь тонкий момент. Игроки тоже бывают обидчивые. Не выпустишь - обидится. А в общем - не скажешь, что "загнали". После неплохого отдыха сыграть два матча подряд - не конец света. Тем более молодой, силенок всяко побольше, чем у ветеранов. Лучше, конечно, было выпустить резервистов, но что произошло, то произошло. Не он первый, не он последний.
А, то есть 9 игроков, которых он заменил с первого матча не обиделись, а Гави обиделся бы. Л - логика.
Загнать, не загнали, как в случае с Педри. Но этого случая могли избежать. Случай не первый и не последний, потому что матчей только всё больше будет.
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Alex1104
Ответ Sundance Neeskens
Тренера для того и существуют, чтобы контролировать такие ситуации. Гави молодой и естественно, что он хочет всегда играть.
Здесь тонкий момент. Игроки тоже бывают обидчивые. Не выпустишь - обидится.
А в общем - не скажешь, что "загнали". После неплохого отдыха сыграть два матча подряд - не конец света. Тем более молодой, силенок всяко побольше, чем у ветеранов.
Лучше, конечно, было выпустить резервистов, но что произошло, то произошло. Не он первый, не он последний.
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Sundance Neeskens
Ответ Alex1104
В общем-то никакого. Тренер, правда, говорит, что Гави сам настаивал.
Тренера для того и существуют, чтобы контролировать такие ситуации. Гави молодой и естественно, что он хочет всегда играть.
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Alex1104
Ответ Sundance Neeskens
Окей, он не играл 9 дней до первого матча сборной. В чем смысл было его выпускать через 3 дня на второй матч?
В общем-то никакого. Тренер, правда, говорит, что Гави сам настаивал.
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Begench Berdimuradov
Здоровья и быстрого восстановления Гави (фанат Реала)
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MS-13
Ответ Пенс
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зачем гиви выпустили в ничего незначащем матче? народ знать хочет, а ответы только у тебя))
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Tommy_2_0_7
Блин... кошмар какой-то. Я конечно ярый болельщик Реала, но когда происходят такие травмы - прям сердце сжимается.. жаль парня - он как дикий зверь носился по полю. Талантливый очень. Хорошее поколение у испанцев растет. Вот только ломаются часто. Здоровья малышу
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Пенс
Ответ молодой сутенер
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молодой сутенер
Ответ Пенс
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Sundance Neeskens
Для этого все ситуации пустяковые, хотя вина полностью на нем лежит: выпустить в ничего незначащем матче игрока основы через три дня после еще одного ничего незначащего матча и не заменить вовремя после жесткого столкновения с игроком сборной Испании. Гави уже тогда в агонии лежал на газоне, но нет, надо было доконать его.
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ALMANAC
Ответ itemme
Если это самый тяжёлый момент в карьере этого тренера, то что за карьера у него такая была?)
Лучше бы дальше в молодежных командах сидел. Не хочет Испания меняться
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k_terekhov
Официально подтверждено, что у Гави полный разрыв крестообразной связки и наружного мениска. Это финиш
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Bazilic
Де Ла Фуэнте - баран
Вызвал бы того же Фермина, но нет, нужно было Гави загонять
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