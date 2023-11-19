«Москва без «мяса». Фанаты ЦСКА и «Локомотива» устроили перекличку на ретроматче

Теги Спартак ЦСКА Локомотив РЖД Арена премьер-лига Россия болельщики Fan ID ретро Футбол

Болельщики ЦСКА и «Локомотива» скандировали кричалку про «Спартак» на ретроматче.

Во время игры на «РДЖ Арене» фанаты поочередно выкрикивали: «Москва без «мяса»!»

Также зрители выразили свое недовольство cистемой идентификации болельщиков, действующей на матчах Мир РПЛ, проскандировав: «Fan ID – убийца футбола!»

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86 комментариев

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Beast
Помню, фанаты локо прятали шарфики в метро после игры со Спартаком

было очень смешно
+160
-58
+102
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Bartez1986
а зачем на таком матче эта перекличка? тем более, есть люди, которые и в Спартаке поиграли
+78
-25
+53
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arspurs9
Ответ Beast
Помню, фанаты локо прятали шарфики в метро после игры со Спартаком было очень смешно
Зато гордо доставали после выхода из метро уже в местах полицейских кордонов)
+47
-11
+36
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воробей джек
Ответ Beast
Помню, фанаты локо прятали шарфики в метро после игры со Спартаком было очень смешно
Ну,не знаю,скорее это довольно печально. Неужели Вы считаете,что это нормально когда людям приходится бояться толпы? Вы думаете,что поменяй Вас местами с болельщиками Локо и Вы бы не стали прятаться,а гордо пошли на толпу? Вас больше и только в этом причина подобного поведения . Здесь как смеяться не над чем, так и гордиться не чем.
+36
-8
+28
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wonderwall
М-да уж, так Спартак ненавидят, аж кушать не могут. Это даже не комплексы,а детская обида уровня яслей
+30
-14
+16
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Johnie
Зачем пропагандировать вегетарианство именно в Москве?
+17
-2
+15
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ilyafclm
Ответ Bartez1986
а зачем на таком матче эта перекличка? тем более, есть люди, которые и в Спартаке поиграли
Ретро матч и ретро кричалки
+11
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+10
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Не уверен!!
Ответ Bartez1986
а зачем на таком матче эта перекличка? тем более, есть люди, которые и в Спартаке поиграли
Так Локо - это младший брат Спартака Торпедо - это 2 младший брат Спартака. ЦСКА и Динамо при этом вообще братья-близнецы))
+15
-7
+8
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TFP_Sports
А че кушать то будем 😭
+9
-2
+7
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Павел Ермаков
Без мяса дистрофиками станете.А вообще это уже не троллинг,а дань памяти Спартаку.Спасибо им.
+6
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+6
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Beast
Помню, фанаты локо прятали шарфики в метро после игры со Спартаком было очень смешно
Девчёнки яростно минусуют)
+35
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+6
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Vićtor Diaź
Надеюсь, найдется место ещё одной кричалке, в которой говорится, что они никогда не устанут повторять)))
+22
-16
+6
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Kloufinger
Мда...какие матчи, такие и новости о нем. Без Спартака даже тут не обойтись никак.
+9
-5
+4
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zh_asik
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Комментарий удален модератором
Не устают 🤷‍♂️
+5
-2
+3
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Oleg Olegov
Фанаты Локомотива))))0))00)))))))
Они то куда лезут, Москва скорее без них, чем без КБ)
+20
-17
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Бомжеватый чипсоед
Ответ Честный контроль
В очередной раз показали всей стране, что мясо популярно только в умах продажных журналистов на тв.
Кто показал? Жалкая горстка убогих болел!
+4
-1
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Magico!
убогие, что с них взять
+4
-2
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SVSharapov
Сборище вегетарианцев
+6
-4
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brig_Mercury
Сети магазинов Мораторг и Мяснов уже готовят исковые заявления против этих клубов
+3
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Алексей Сипин
Ответ Bartez1986
а зачем на таком матче эта перекличка? тем более, есть люди, которые и в Спартаке поиграли
Может и было потому , что вы как гиены 10 на 1 можете нападать только,а 1 на 1 всегда боялись.
+5
-3
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соч 71
без мяса вы ничто
+11
-9
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Доктор Верховцев
Тащемта, данный вид мяса скоро будет запрещён в мусульманской москве.
У вас в чемоданах его зато с запасом.
+6
-4
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Спартакус Москвакус
презервативы порвались
+3
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justbored
Ответ Verhovn
Аххаха.. Красавчики болелы! Привет из Питера! 😄
ну вот и вам угодили 😂
+1
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Alexey Dus
УВАЖУХА ОТ ДИНАМО
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Вадим flanec
Семак поддержал акцию))
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Рука_Марадонны
Так кто самый популярный клуб России?)
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shveps mixa
Ответ Бомжеватый чипсоед
Москва без клячь и пятого колеса!
Тебе бы учиться хорошо, а то в слове,, ухо,, три ошибки🤣🤣🤣👍
+3
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e.d.a.
Ответ Kloufinger
Мда...какие матчи, такие и новости о нем. Без Спартака даже тут не обойтись никак.
В точку!)) На свои команды приходят,а мысли о любимом Спартаке)))
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Михаил Дворников
Ответ Beast
Помню, фанаты локо прятали шарфики в метро после игры со Спартаком было очень смешно
Из-за тебя что ли прятали? Или по какой причине штаны мокрые от смеха были?
+6
-5
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Зубы Дзюбы
Да кому вы нужны без мяса? Москва без мяса как тушёнка
+7
-6
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Честный контроль
В очередной раз показали всей стране, что мясо популярно только в умах продажных журналистов на тв.
+9
-8
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Buamgartlinger
🐯смешные эти травоядные🤣
+3
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Verhovn
Аххаха.. Красавчики болелы! Привет из Питера! 😄
+4
-3
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Evgeny Mzhelsky
Кричали все как в английском анекдоте про радужных
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elena
Ответ reteka
Комментарий удален пользователем
Плюшевые пони
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spartak-v
Ну да, кожа да кости остались...)
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RAMIK
Вегетарианцы чтоли? Я люблю мясо!
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Бременер
Ответ Не уверен!!
Так Локо - это младший брат Спартака Торпедо - это 2 младший брат Спартака. ЦСКА и Динамо при этом вообще братья-близнецы))
Пятое колесо пятым и останется.
Как на детском велосипеде ненужные вспомогательные - нет смелости, нет умения.
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Сергей Лепехин
Ответ Bartez1986
а зачем на таком матче эта перекличка? тем более, есть люди, которые и в Спартаке поиграли
Это комплексы
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Вадим flanec
Ответ Алексей Супонинский
Стадо овощей, сельдерей Семак гордиться вами
Ахахахахахп. В точку 👍
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Нервно курящий
Да если бы не "Мясо", то не было бы остальных мусорных командех
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Hrustalev
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Девчёнки яростно минусуют)
плюсанул, но девчОнки, всё-таки через О)
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Ковид 07.10.52
Голодают.
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La Crosse Bobcats
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
У вас в чемоданах его зато с запасом.
а ты откуда знаешь? промышляешь что ли таким? ты это дело бросай.
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укротитель троллей
🤡
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Алексей Супонинский
Стадо овощей, сельдерей Семак гордиться вами
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murzzzzzilka
Ответ Честный контроль
В очередной раз показали всей стране, что мясо популярно только в умах продажных журналистов на тв.
То есть, до тебя не дошла вся ущербность этой «акции»?:))))))
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Вадим flanec
Ну и оставайтесь голодными, вегетарианцы. 😆
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ДМ-1чемпион
Полностью поддерживаю заряд.... "МОСКВА БЕЗ МЯСА"!!!!
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