«Москва без «мяса». Фанаты ЦСКА и «Локомотива» устроили перекличку на ретроматче
Болельщики ЦСКА и «Локомотива» скандировали кричалку про «Спартак» на ретроматче.
Во время игры на «РДЖ Арене» фанаты поочередно выкрикивали: «Москва без «мяса»!»
Также зрители выразили свое недовольство cистемой идентификации болельщиков, действующей на матчах Мир РПЛ, проскандировав: «Fan ID – убийца футбола!»
«Золотой ретроматч-2002». «Локомотив» играет с ЦСКА на «РЖД Арене»
«Москва без мяса». Кто придумал эту перекличку?
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
было очень смешно
Они то куда лезут, Москва скорее без них, чем без КБ)
Как на детском велосипеде ненужные вспомогательные - нет смелости, нет умения.