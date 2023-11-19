«Москва без «мяса». Фанаты ЦСКА и «Локомотива» устроили перекличку на ретроматче

Болельщики ЦСКА и «Локомотива» скандировали кричалку про «Спартак» на ретроматче.

Во время игры на «РДЖ Арене» фанаты поочередно выкрикивали: «Москва без «мяса»!»

Также зрители выразили свое недовольство cистемой идентификации болельщиков, действующей на матчах Мир , проскандировав: «Fan ID – убийца футбола!»

«Золотой ретроматч-2002». «Локомотив» играет с ЦСКА на «РЖД Арене»

«Москва без мяса». Кто придумал эту перекличку?

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