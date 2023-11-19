РФС о стоимости ретроматчей: «15-20 млн рублей, до 30. Из игроков минимум спрашивает про деньги, для ребят это «машина времени» в молодые годы»

В РФС рассказали, во сколько обходится проведение ретроматчей.

– Сколько РФС тратит на проведение одного матча?

– На проведение одного матча Лиги легенд нужно от 15 до 20 млн рублей, но сумма может доходить и до 30 млн.

Например, когда приезжала сборная мира, то бюджет был больше иных матчей, так как мы привозили иностранцев с разных континентов.

Аренда стадиона тоже заметно влияет на смету. Например, в Санкт-Петербурге цена « » в разы дороже, чем у других стадионов. Но и вместимость большая, мультимедийные сервисы более богатые.

Минимум из числа участников матчей задавали вопрос про деньги. Для ребят это в первую очередь встреча с друзьями и такая «машина времени» в молодые годы, – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

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