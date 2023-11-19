РФС о стоимости ретроматчей: «15-20 млн рублей, до 30. Из игроков минимум спрашивает про деньги, для ребят это «машина времени» в молодые годы»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия РФС Газпром Арена (Крестовский) деньги ретро Футбол

В РФС рассказали, во сколько обходится проведение ретроматчей.

– Сколько РФС тратит на проведение одного матча?

– На проведение одного матча Лиги легенд нужно от 15 до 20 млн рублей, но сумма может доходить и до 30 млн.

Например, когда приезжала сборная мира, то бюджет был больше иных матчей, так как мы привозили иностранцев с разных континентов.

Аренда стадиона тоже заметно влияет на смету. Например, в Санкт-Петербурге цена «Газпром Арены» в разы дороже, чем у других стадионов. Но и вместимость большая, мультимедийные сервисы более богатые.

Минимум из числа участников матчей задавали вопрос про деньги. Для ребят это в первую очередь встреча с друзьями и такая «машина времени» в молодые годы, – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

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РФС не позвал Дуду и Карвальо на ретроматч «Локо» и ЦСКА, потому что билеты на каждого стоили по 2 млн рублей

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3 комментария

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Sobachkin
Ну деньги сами себя не освоят
+4
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+4
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T622222
20 и 30 млн это две большие разницы или сразу закладывают 30% на свой интерес
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Спартак Уокер
Старики за бесплатно играть не будут лямов 5 точно платят
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