У Бельгии при Тедеско 8 побед и 2 ничьих. Сборная не проигрывает при экс-тренере «Спартака»

Сборная Бельгии продлила беспроигрышную серию при Доменико Тедеско до 10 матчей.

Бельгийцы разгромили команду в отборочном матче Евро-2024 (5:0).

ни разу не проиграла под руководством .

В 10 матчах под руководством немецкого специалиста, ранее тренировавшего « », команда одержала 8 побед и дважды сыграла вничью.

В отборочном цикле Евро-2024 Бельгия заняла 1-е место в своей группе, при этом обеспечив себе выход на турнир в октябре.

Отметим, что матч со сборной (1:1) не был доигран из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два шведских болельщика.

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