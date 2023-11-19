У Бельгии при Тедеско 8 побед и 2 ничьих. Сборная не проигрывает при экс-тренере «Спартака»

Теги Спартак Сборная Бельгии по футболу сборная Азербайджана по футболу квалификация Евро-2024 Доменико Тедеско Футбол

Сборная Бельгии продлила беспроигрышную серию при Доменико Тедеско до 10 матчей.

Бельгийцы разгромили команду Азербайджана в отборочном матче Евро-2024 (5:0).

Сборная Бельгии ни разу не проиграла под руководством Доменико Тедеско.

В 10 матчах под руководством немецкого специалиста, ранее тренировавшего «Спартак», команда одержала 8 побед и дважды сыграла вничью.

В отборочном цикле Евро-2024 Бельгия заняла 1-е место в своей группе, при этом обеспечив себе выход на турнир в октябре.

Отметим, что матч со сборной Швеции (1:1) не был доигран из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два шведских болельщика.

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36 комментариев

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Михо
Как так? Он же в футбол не играл и его никто не знает🤷🏻‍♂️
+45
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Торт Спартак
Ответ grek087
На каком основании он вообще попал в сборную Бельгии? Как так получается, что ничего не выигравший тренер, становится главным в топ сборной? И это не синдром Мостового, это просто интересно!
Да заскочил ненадолго РБ Ляйпциг и Кубок Германии взял. Так что кое чего всё-таки выиграл)
+22
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Игорь Новиков
Мостовой в растерянности)
+23
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Gouliash
Ответ Игорь Новиков
Мостовой в растерянности)
да ни в какой он не растерянности. этому человеку что в лоб, что по лбу
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Ебздрогыч
Ушел из Спартака - добился успеха. Схема без сбоев!
+9
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grek087
На каком основании он вообще попал в сборную Бельгии? Как так получается, что ничего не выигравший тренер, становится главным в топ сборной? И это не синдром Мостового, это просто интересно!
+9
-2
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Саша Пушкин
Ответ Ебздрогыч
Ушел из Спартака - добился успеха. Схема без сбоев!
Страшно представить какая будет заруба среди клубов и сборных, голодных до побед, за право пригласить к себе рыжего с талоном на будущий трофей, когда Абаскаля попросят из Спартака!
+6
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teto
Давая пинок очередному тренеру, Спартак оставляет у него на заднице знак качества.
+6
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Zahur Arslan
Ответ Михо
Как так? Он же в футбол не играл и его никто не знает🤷🏻‍♂️
Это игроки сами по себе классные просто очевидно же!
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Рекорд в наших сердцах
Ответ Игорь Новиков
Мостовой в растерянности)
все с ним нормально, у него специально для таких случаев есть заготовленная фразу про "с Бельгией любой сможет, ты попробуй сборную Мальты вывести на Евро"
+3
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ostap&mio&dio
Ответ teto
Давая пинок очередному тренеру, Спартак оставляет у него на заднице знак качества.
Тедеско дали пинок под зад?
Кажется, он сам ушел и отказался продлевать контракт
+3
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Jovid Mirzoev
А он чеканить умеет???
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Roman Roman
Ответ Михо
Как так? Он же в футбол не играл и его никто не знает🤷🏻‍♂️
"физрук" - говорили они
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Фан Рубина
В сильнейшей лиге мира - РПЛ чему-то да научился.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
да всё просто, видимо после РБ он начал чеканить и довольно сильно прокачал свои тренерские скилы
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Владимир Владимирович
Тедеско и в РБ не плохо выглядел, стандартное для Лейпцига топ4 было достигнуто, в добавок кубок зацепил. А с бельгийцами ещё проще, выбор большой, ну пока это отборы, посмотрим как на Евро в плей-офф себя проявят
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Ярик01
Ответ grek087
На каком основании он вообще попал в сборную Бельгии? Как так получается, что ничего не выигравший тренер, становится главным в топ сборной? И это не синдром Мостового, это просто интересно!
Агенты хорошие. У тебя и Мостового хороших нет.
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teto
Ответ ostap&mio&dio
Тедеско дали пинок под зад? Кажется, он сам ушел и отказался продлевать контракт
Это детали, на которых мы не будем заострять внимание )))
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Тихон Кб
Ответ ostap&mio&dio
Тедеско дали пинок под зад? Кажется, он сам ушел и отказался продлевать контракт
Вот вот, единственный тренер при федуне, с которым нормально расстались, выступление на последнем домашнем матче было отличным
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Товарищ Наркотик
Ответ velosipedin
бельгия не топ-сборная, за вычетом куртуа, де брейне, витцеля и доку все пылят в клубах средней руки
Троссард?
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velosipedin
Ответ grek087
На каком основании он вообще попал в сборную Бельгии? Как так получается, что ничего не выигравший тренер, становится главным в топ сборной? И это не синдром Мостового, это просто интересно!
бельгия не топ-сборная, за вычетом куртуа, де брейне, витцеля и доку все пылят в клубах средней руки
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Пикачу82
Ответ Владимир Владимирович
Мостовой: Такую сборную и тренировать не нужно, сплошь звёзды, они сами по себе играют
Можно даже не играть, технари соперникам ставить. Делов то...
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Тёма Тёма
Зарема уже открыла телеграм... 😂😂😂
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Пикачу82
Ответ mitos
Что себе этот тренеришка позволяет?)
В футбол не играл нигде, как он тренирует?
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Пикачу82
Что это физрук себе позволяет? В футбол никогда не играл, как клоун только прыгает у бровки! Ноунейм заезжий, зачем он в России! ))))) Как там наши эксперты и ветеранчики сейчас? Засунули языки в задницу и будут ждать осечки чтоб накидать?
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Невский баклан
Зарема вошла в чат...
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mitos
Что себе этот тренеришка позволяет?)
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Владимир Владимирович
Мостовой: Такую сборную и тренировать не нужно, сплошь звёзды, они сами по себе играют
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КобеКириленко
Для меня загадка,как Тедеско не игравший в футбол стал тренером Бельгии? Из за какой-то бумажки,круто конечно. Но есть например Мостовой,который играл в футбол 20 лет,может мяч 100 раз начеканить. Его никто не зовёт тренировать. Предлагаю,чтобы все честно было Тедеско отправить на Матч Тв работать экспертом,а Мостового назначить тренером сборной Бельгии. Он во Франции играл,язык знает. Думаю все будут согласны.
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Radik_2.0
а он умеет чеканить мяч?
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КБ Сергей
Молодец.
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Бродяга-симпатяга
А вот Царь выиграл бы все десять матчей. И это не обсуждается
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Тёма Тёма
Мостовой: "Повезло. Бармен, ещё 100 виски." 😂😂😂
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waleri
Да и сборную безболезненно омолодил так конкретно.
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