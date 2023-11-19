У Бельгии при Тедеско 8 побед и 2 ничьих. Сборная не проигрывает при экс-тренере «Спартака»
Сборная Бельгии продлила беспроигрышную серию при Доменико Тедеско до 10 матчей.
Бельгийцы разгромили команду Азербайджана в отборочном матче Евро-2024 (5:0).
Сборная Бельгии ни разу не проиграла под руководством Доменико Тедеско.
В 10 матчах под руководством немецкого специалиста, ранее тренировавшего «Спартак», команда одержала 8 побед и дважды сыграла вничью.
В отборочном цикле Евро-2024 Бельгия заняла 1-е место в своей группе, при этом обеспечив себе выход на турнир в октябре.
Отметим, что матч со сборной Швеции (1:1) не был доигран из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два шведских болельщика.
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