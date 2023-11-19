Спаллетти на вопрос украинского журналиста о поздравлении «Зенита» с чемпионством в мае: «Несправедливо связывать спортивную победу с конфликтом. Там много тех, с кем я работал»
Лучано Спаллетти ответил на вопрос о поздравлении «Зенита» с чемпионством.
На пресс-конференции украинский журналист спросил у главного тренера сборной Италии, правильно ли было так поступать в отношении команды из России.
«В том составе до сих пор много игроков, которых я тренировал, их нынешний тренер был в моей команде, президент тот же, с которым я работал в то время.
Я получил поздравление с победой в чемпионате Италии [во главе «Наполи»] и почувствовал, что ответить взаимностью – это меньшее, что я могу сделать.
Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен. Я ни с одним конфликтом не согласен.
Мы, итальянцы, поддерживаем всех людей, которые страдают в конфликтах, наши мысли – с теми семьями, которые не имеют никакого отношения к происходящему и просто хотят спокойно жить», – приводит Football Italia слова Спаллетти, тренировавшего «Зенит» с 2009 по 2014 год.
Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством: «Я вас люблю!»
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это какая-то шиза уже.
Хочется, чтобы таких рассуждений было больше, и они стали нормой, а не редким приятным исключением.
В любом случае, спасибо Лучано за его позицию.
Украинский журналист: "Ну у меня есть аккредитация на эту пресс-конференцию и я давно нахожусь в Европе. я живу тут."
Спаллетти: "Хорошо, а ваша аккредитация позволяет вам задавать вопросы не связанные с сегодняшним матчем, зачем вы политизируете свой вопрос? какой он несёт смысл и чего вы ходите добиться задавая такой вопрос? "
Украинский журналист: "Ну идёт война, Россия агрессивно напала на нашу страну, вы должны осудить Россию, а не поздравлять их футбольные клубы с чемпионством. "
Спалетти: " Я задал вам вопрос, как война между Украиной и Россией связана с сегодняшним матчем? "
Украинский журналист: (Молчание)
Ну и чем больше таких журналистов - тем больше до всех будут доходить простые вещи: "Украина" не нужна, от "Украины" только проблемы, "Украина" приносит убытки, "Украина" делает жизнь безрадостной и полной опасности сморозить что-то не то. С соответствующими последствиями для "Украины".
А Лучано удачи завтра, он заслужил.
Это редкость теперь
Как же заколебали эти украинские провокаторы🤦🏻♀️
И не петух, как ты)) хохол-петух )))
Интересно было бы посмотреть ,что было бы если бы на месте России был Израиль!