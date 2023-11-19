Лучано Спаллетти ответил на вопрос о поздравлении «Зенита» с чемпионством.

На пресс-конференции украинский журналист спросил у главного тренера сборной Италии, правильно ли было так поступать в отношении команды из России.

«В том составе до сих пор много игроков, которых я тренировал, их нынешний тренер был в моей команде, президент тот же, с которым я работал в то время.

Я получил поздравление с победой в чемпионате Италии [во главе « »] и почувствовал, что ответить взаимностью – это меньшее, что я могу сделать.

Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен. Я ни с одним конфликтом не согласен.

Мы, итальянцы, поддерживаем всех людей, которые страдают в конфликтах, наши мысли – с теми семьями, которые не имеют никакого отношения к происходящему и просто хотят спокойно жить», – приводит Football Italia слова Спаллетти, тренировавшего «Зенит» с 2009 по 2014 год.

Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством: «Я вас люблю!»

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