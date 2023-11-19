Спаллетти на вопрос украинского журналиста о поздравлении «Зенита» с чемпионством в мае: «Несправедливо связывать спортивную победу с конфликтом. Там много тех, с кем я работал»

Теги Зенит Лучано Спаллетти Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия сборная Италии по футболу серия А Италия Наполи Политика Футбол

Лучано Спаллетти ответил на вопрос о поздравлении «Зенита» с чемпионством.

На пресс-конференции украинский журналист спросил у главного тренера сборной Италии, правильно ли было так поступать в отношении команды из России.

«В том составе до сих пор много игроков, которых я тренировал, их нынешний тренер был в моей команде, президент тот же, с которым я работал в то время.

Я получил поздравление с победой в чемпионате Италии [во главе «Наполи»] и почувствовал, что ответить взаимностью – это меньшее, что я могу сделать.

Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен. Я ни с одним конфликтом не согласен.

Мы, итальянцы, поддерживаем всех людей, которые страдают в конфликтах, наши мысли – с теми семьями, которые не имеют никакого отношения к происходящему и просто хотят спокойно жить», – приводит Football Italia слова Спаллетти, тренировавшего «Зенит» с 2009 по 2014 год.

Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством: «Я вас люблю!»

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88 комментариев

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Григорий Геник
Мистер, как всегда просто вышка! Эталонный тренер и именно он вывел Зенит на качественно иной уровень! Респект, Лучано!
+169
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Dimario
Сколько еще украинских провокаторов будут терпеть?
это какая-то шиза уже.
+154
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Андрей Катков
Вшивый о бане (я про журналиста)
+108
-8
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WelcomeBackPURE
Нет животного тупее Хохла
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Дмитрий9779
Красиво ответил Лучано,уважение.
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Бродяга-симпатяга
Ответ WelcomeBackPURE
Нет животного тупее Хохла
Не оскорбляй животный мир. Так таких додиков нет
+54
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itemme
Ответ Dimario
Сколько еще украинских провокаторов будут терпеть? это какая-то шиза уже.
Это всегда было шизой, и уже не первый десяток лет
+50
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akschweyan
Адекватно и очень красиво.
Хочется, чтобы таких рассуждений было больше, и они стали нормой, а не редким приятным исключением.
В любом случае, спасибо Лучано за его позицию.
+42
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ТрактоПоктер
Красиво миколу уделал Мистер!!!
+44
-3
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evgen123
Спаллетти: "А можно встречный вопрос? Ваша страна в состоянии войны. Почему вы находитесь здесь, а не на поле боя, защищая свою страну? Вместо этого вы находитесь в Европе и задаете провокационные вопросы, с какой целью вы это делаете? "
Украинский журналист: "Ну у меня есть аккредитация на эту пресс-конференцию и я давно нахожусь в Европе. я живу тут."
Спаллетти: "Хорошо, а ваша аккредитация позволяет вам задавать вопросы не связанные с сегодняшним матчем, зачем вы политизируете свой вопрос? какой он несёт смысл и чего вы ходите добиться задавая такой вопрос? "
Украинский журналист: "Ну идёт война, Россия агрессивно напала на нашу страну, вы должны осудить Россию, а не поздравлять их футбольные клубы с чемпионством. "
Спалетти: " Я задал вам вопрос, как война между Украиной и Россией связана с сегодняшним матчем? "
Украинский журналист: (Молчание)
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QWertY
Не было бы конфликта, если украинцы сложили бы оружие и признали, что западные власти используют их как марионеток. Надо было идти на компромисс с Россией, а не поддерживать нацистскую политику. Ну, как говорится «за что боролись, на то и напоролись»
+42
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L.A.S_Vegas_777_
Простыми словами - хохол иди в #опу, ты всем уже надоел!
+34
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99cm5djnc4
Ответ Ganibale
Вы знайте, я могу понять людей у них в стране военный конфликт они злы, злы на страну как они называют агрессор, ну почему то их война ушла куда то в провокационные вопросы условному Спаллетти который просто поблагодарил за поздравление людей с которыми у него был триумф, в инстаграмме невозможно сидеть ролик с украинского телевидения они пишут типичная русня даже не смотря что это их передача. В общем место того чтобы общими усилиями это закончить идет порождение большой ненависти.
Так у них агрессия ещё в начале майдана была. Кричалки про москоляку и тд забыли? На евро что было забыли? Это до 2013 было, так то.
+26
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Pigmalion
Все правильно сказал, поздравлил потому что захотел. Для него, очевидно, Зенит важнее какой-то там Украины.
+22
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Ganibale
Ответ 99cm5djnc4
Так у них агрессия ещё в начале майдана была. Кричалки про москоляку и тд забыли? На евро что было забыли? Это до 2013 было, так то.
Я не забыл, к сожалению забыли те кто поносят сейчас свою страну. Я про Россию и россиян.
+21
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Альберт Сафиуллин
А забанить нельзя этого хохложурналиста?Или теперь на прессухах главные тренеры еврокоманд должны должны плакать за окраину?
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muradka66
Журналюга провокатор
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fil_spb
Ответ 99cm5djnc4
Так у них агрессия ещё в начале майдана была. Кричалки про москоляку и тд забыли? На евро что было забыли? Это до 2013 было, так то.
Агрессия в адрес России и русских у них была давным-давно, еще с конца прошлого века. Украинцы с удовольствием воевали на стороне чеченских террористов в 90-е. Во Львове улица Дудаева появилась еще в 2001 году, если память не изменяет. Так что традиционное украинское "А нас за що?!" откровенно нелепо. Много за что.
+15
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Михо
Спалетти молодец. Журналист дебил
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Олег Жуков
Окраинцы всех уже утомили со своими слезами-соплями.
+12
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Семён Жуйло
Yк-pы пребывают в мире грёз. Им кажется, что все просто обязаны их любить, кормить, одевать, давать бабки, и клясться в вечной любви. И они искренне недоумевают, если это не так. Недоумевалки.
+13
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АРТУР АЛИЕВ
достойный ответ на недостойный вопрос
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Фан Рубина
Разумный ответ от Спаллетти.

Ну и чем больше таких журналистов - тем больше до всех будут доходить простые вещи: "Украина" не нужна, от "Украины" только проблемы, "Украина" приносит убытки, "Украина" делает жизнь безрадостной и полной опасности сморозить что-то не то. С соответствующими последствиями для "Украины".
+11
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Дмитрий9779
Удачи Италии и лично Спалетти завтра!
+11
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Ganibale
Ответ Dimario
Сколько еще украинских провокаторов будут терпеть? это какая-то шиза уже.
Вы знайте, я могу понять людей у них в стране военный конфликт они злы, злы на страну как они называют агрессор, ну почему то их война ушла куда то в провокационные вопросы условному Спаллетти который просто поблагодарил за поздравление людей с которыми у него был триумф, в инстаграмме невозможно сидеть ролик с украинского телевидения они пишут типичная русня даже не смотря что это их передача. В общем место того чтобы общими усилиями это закончить идет порождение большой ненависти.
+19
-9
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BOBBYHULL
Все, что нужно знать об украинской спортивной журналистике.
+13
-3
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fil_spb
Можно и короче было ответить - ##### забыли спросить, поздравлять Спаллетти Зенит или нет.
А Лучано удачи завтра, он заслужил.
+11
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Бродяга-симпатяга
Переводя с дипломатического-иди на юг Тарас и не суй свой нос во все щели
+12
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WelcomeBackPURE
Ответ lovec23
Любая война это горе для простых людей , но находятся люди которые на ней богатеют и жиреют . Конфликтов было бы намного меньше если бы генералы и призиденты шли бы в первых рядах в бой
И не было бы Хохлов
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Verhovn
Молодец! Ну зачем юлить или подстраиваться под мейнстрим? Крутой коуч! Зенит помнит!
+7
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Гильяно
Как же достали эти провокаторы с украины🤮
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FOOTBALL Live
Ответ WelcomeBackPURE
Нет животного тупее Хохла
животные выше их
+15
-8
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БезызбежноНаКрасный
слова адекватного человека
Это редкость теперь
+6
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mbauer
Надо же как корректно ответил на откровенный дебилизм
+7
-1
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Андрей Климентов
Неуважение всем, кто разжигает
+6
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Ganibale
Шикарен мистер!
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Ganibale
Ответ akschweyan
Адекватно и очень красиво. Хочется, чтобы таких рассуждений было больше, и они стали нормой, а не редким приятным исключением. В любом случае, спасибо Лучано за его позицию.
Да думаю любой адекватный так думает, как можно за кого то болеть в войне? Каждый хочет чтобы это закончилось. К сожалению не все могут озвучивать то что думают иногда люди стараются просто помолчать, иногда поют то что просят, а иногда как мистер очень дипломатично и с уважением, на фоне того же Тедеско который радовался!
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Растиньяк
рагулье вас уже слили
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FOOTBALL Live
респект Спалетти!
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Groznyi2024
СВО стоило начать только ради того, чтобы понять всю суть небратьев. Рабы, попрошайки, лизоблюды
+6
-1
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Не уверен!!
Так это украинский или эстонский журналист? Какой смысл вообще спрашивать через полгода не пойму? Или этого журналиста только сейчас пустили на интервью, а выкидывать такой вопрос по повестке он не смог?
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FOOTBALL Live
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Простыми словами - хохол иди в #опу, ты всем уже надоел!
они реально всем давно уже надоели в прямом и переносном смысле этого слова!
+8
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FOOTBALL Live
Ответ BOBBYHULL
Все, что нужно знать об украинской спортивной журналистике.
её и нет
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murzzzzzilka
Прекрасный ответ.
Как же заколебали эти украинские провокаторы🤦🏻‍♀️
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WelcomeBackPURE
Ответ Del Papa is Back!!!
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Я не хохол
И не петух, как ты)) хохол-петух )))
+9
-5
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gukmamop
Завтра будет на "миротворце". Особенно если Италия выиграет.
+4
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Сергей Жуков
Ответ Dimario
Сколько еще украинских провокаторов будут терпеть? это какая-то шиза уже.
Молодец,один из немногих кто работал в Р.Ф. и остался самим собой,несмотря на весь этот политический беспредел двойных стандартов.
Интересно было бы посмотреть ,что было бы если бы на месте России был Израиль!
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FOOTBALL Live
украинские власти сильно расстроены, когда все идёт не по их плану.
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FOOTBALL Live
Ответ Олег Жуков
Окраинцы всех уже утомили со своими слезами-соплями.
в них и утонут окончательно
+3
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chiga
Мое почтение Мистер!
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