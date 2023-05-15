Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством: «Я вас люблю!»
Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.
«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и «Зениту» нравится выигрывать трофеи.
Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита»! Я вас люблю! Давай, «Зенит»!» – сказал Спаллетти, сопроводив послание воздушным поцелуем.
Спаллетти работал в «Зените» с 2009-го по 2014-й. С командой он дважды стал чемпионом России, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.
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Мистер топ
Не только создал одну из самых интересных версий Зенита, но и фактически начал тренерскую карьеру Семака.
Жаль, что возглавлял наш клуб не так долго, как хотелось бы.
С победой Наполи!