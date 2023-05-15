Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством: «Я вас люблю!»

Теги Зенит Сергей Семак Лучано Спаллетти премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Алексей Миллер Футбол

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и «Зениту» нравится выигрывать трофеи.

Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита»! Я вас люблю! Давай, «Зенит»!» – сказал Спаллетти, сопроводив послание воздушным поцелуем.

Спаллетти работал в «Зените» с 2009-го по 2014-й. С командой он дважды стал чемпионом России, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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29 комментариев

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Ilya Bobrin
Думаю, многие в СПб согласятся, что это взаимно)
Мистер топ
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Ебздрогыч
Лучано красавчик!
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Fintt
Чьёрт побьери! Это классно!)
+41
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Eg0r
Спаллетти Топ!
+24
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Екн Лор
Карерра поздравил Спартак с очередным бестрофейным сезоном
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ЛоуренсАравийский
Лучано помнят и любят! С чемпионством и вас, мистер!
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belikovda.90
И мы любим и с теплом вспоминаем твою работу и твой Зенит! Приезжайте в Санкт-Петербург сыграть товарку
+20
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+19
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-DF-
Прекрасный тренер!
Не только создал одну из самых интересных версий Зенита, но и фактически начал тренерскую карьеру Семака.
Жаль, что возглавлял наш клуб не так долго, как хотелось бы.
+18
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+18
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SMART789
это очень приятные слова это маэстро тренерского искусства
С победой Наполи!
+15
-1
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azax
Спасибо Лучано!
+14
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+13
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riverman1980
Спасибо, Лучано! ) Мы тоже рады за тебя и Наполи )
+10
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Evgeny Trifonov
Адвокат ,Спаллетти, этих тренеров Зенит уволил, но сохранил человеческие отношения. Адвокат приезжал на юбилей победы в еврокубках, на экскурсию на базу и академию, на новый стадион. Спаллетти поздравляет с чемпионством. Многим бы поучиться
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Иван Рыбаков
Ответ Великий Алонсо
Вот это настоящий тренер я понимаю, а Семак обыкновенный физрук на багаже Малкома, Клаудиньо и Вендела
А как Семак тогда, по вашей же логике, выиграл в свой первый сезон в Зените, когда никого из этих игроков не было?
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schwein
Я аж прослезился
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Dmitriy
Классный мужик! Рад был видеть и слышать такие слова о Зените
+6
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Rundatgame
Спал шикарен, так душевно и по-итальянски элегантно поздравил. А ведь 9 лет прошло с момента его последнего матча в Зените.
+5
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Eric_Cartman
Хороший он дядька!
+4
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Sorokin**********
Ответ Великий Алонсо
Вот это настоящий тренер я понимаю, а Семак обыкновенный физрук на багаже Малкома, Клаудиньо и Вендела
Спалетти в одном из интервью сказал (в то вркмя он тренировал Зенит), что Семак в будущем будет тренировать Зенит, а он будет его ассистентом.
+3
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Даниил Гутин
Ответ Великий Алонсо
Вот это настоящий тренер я понимаю, а Семак обыкновенный физрук на багаже Малкома, Клаудиньо и Вендела
Если б не Семвк, не было б ни Малкома, ни Клаудиньо, ни Вендела...
+3
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Сергей Жарковский
Ответ Ебздрогыч
Лучано красавчик!
👏👏👍
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Дмитрий Калибабчук
там ещё и некто Живанилду Виейра де Соуза поздравление записал 🤩
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volens-docens
Замечательно! Сам посмотрел-послушал с удовольствием и жене показал, которая хоть и равнодушна к футболу, но любит Италию и итальянский язык.
+3
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Filipp Gorski
Милота))
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Рашпель793
Любимый из зенитовских тренеров )
+2
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Ранальду с пивком
Желаю вам забрать ушастого с Наполи в следующем сезоне мистер!
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