Спаллетти о борьбе за выход на Евро: «Нужно обыграть Северную Македонию, а потом сразимся с Украиной»

Лучано Спаллетти оценил поражение Италии от Англии (1:3) в отборе Евро-2024.

«Мы боролись за мяч и проявляли самоотдачу в обоих таймах, но две контратаки перевернули игру.

Я увидел команду, которая старалась выполнить установку, были хорошие эпизоды. Но мы допустили несколько ошибок. Мы играли хорошо, но не смогли забить, а так только ошиблись – пропустили.

Нам нужно выиграть следующий матч [с Северной Македонией], а потом сразимся с [за выход на Евро]», – сказал главный тренер сборной Италии.

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