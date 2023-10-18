Спаллетти о борьбе за выход на Евро: «Нужно обыграть Северную Македонию, а потом сразимся с Украиной»
Лучано Спаллетти оценил поражение Италии от Англии (1:3) в отборе Евро-2024.
«Мы боролись за мяч и проявляли самоотдачу в обоих таймах, но две контратаки перевернули игру.
Я увидел команду, которая старалась выполнить установку, были хорошие эпизоды. Но мы допустили несколько ошибок. Мы играли хорошо, но не смогли забить, а так только ошиблись – пропустили.
Нам нужно выиграть следующий матч [с Северной Македонией], а потом сразимся с Украиной [за выход на Евро]», – сказал главный тренер сборной Италии.
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