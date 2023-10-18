Спаллетти о борьбе за выход на Евро: «Нужно обыграть Северную Македонию, а потом сразимся с Украиной»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Украины по футболу Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти оценил поражение Италии от Англии (1:3) в отборе Евро-2024.

«Мы боролись за мяч и проявляли самоотдачу в обоих таймах, но две контратаки перевернули игру.

Я увидел команду, которая старалась выполнить установку, были хорошие эпизоды. Но мы допустили несколько ошибок. Мы играли хорошо, но не смогли забить, а так только ошиблись – пропустили.

Нам нужно выиграть следующий матч [с Северной Македонией], а потом сразимся с Украиной [за выход на Евро]», – сказал главный тренер сборной Италии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий