Лучано Спаллетти заявил, что Жоржиньо продолжит бить пенальти в сборной Италии.

В матче отбора Евро-2024 с Северной Македонией (5:2) хавбек « » не реализовал за «скуадру адзурру» третий 11-метровый подряд, подпрыгнув в традиционной манере перед ударом.

« провел сегодня отличный матч. Я уже сказал ему, что он будет бить следующий пенальти, и он согласился», – сказал главный тренер сборной Италии.

20 ноября Италия сыграет в гостях с Украиной в заключительном матче квалификации Евро-2024.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?