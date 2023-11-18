Спаллетти о промахах Жоржиньо с точки: «Уже сказал ему, что он будет бить следующий пенальти, и он согласился»
Лучано Спаллетти заявил, что Жоржиньо продолжит бить пенальти в сборной Италии.
В матче отбора Евро-2024 с Северной Македонией (5:2) хавбек «Арсенала» не реализовал за «скуадру адзурру» третий 11-метровый подряд, подпрыгнув в традиционной манере перед ударом.
«Жоржиньо провел сегодня отличный матч. Я уже сказал ему, что он будет бить следующий пенальти, и он согласился», – сказал главный тренер сборной Италии.
20 ноября Италия сыграет в гостях с Украиной в заключительном матче квалификации Евро-2024.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Поддержка в данном случае — это сказать что ты отличный полузащитник, показывай это на поле, а к точке больше не подходи. Если Жорж не придурок (а он не придурок), то и сам должен понять, что пока 11 метровые для него недоступны. Пусть лучше кто-то другой спокойно пробивает на силу.
А вдруг опять в решающий момент лажанёт?