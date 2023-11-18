Спаллетти о промахах Жоржиньо с точки: «Уже сказал ему, что он будет бить следующий пенальти, и он согласился»

Теги Лучано Спаллетти премьер-лига Англия сборная Италии по футболу Арсенал квалификация Евро-2024 Жоржиньо Футбол

Лучано Спаллетти заявил, что Жоржиньо продолжит бить пенальти в сборной Италии.

В матче отбора Евро-2024 с Северной Македонией (5:2) хавбек «Арсенала» не реализовал за «скуадру адзурру» третий 11-метровый подряд, подпрыгнув в традиционной манере перед ударом.

«Жоржиньо провел сегодня отличный матч. Я уже сказал ему, что он будет бить следующий пенальти, и он согласился», – сказал главный тренер сборной Италии.

20 ноября Италия сыграет в гостях с Украиной в заключительном матче квалификации Евро-2024.

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24 комментария

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Егор Ковалёв
Нахрена и главное зачем?
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Кино Музыка
Если от незабитого пеналя Италия вылетит, любые наезды на Спала будут уместны)
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Eljza
они там мазохисты что ли?
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bat90
Кстати, Жоржиньо еще в финале Евро решающий, чтобы поставить точку, не забил... Благо, Доннарума отразил удар Сака
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balander09
Спалетти из России увез грабли и активно использует в сборной
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Фарид Харисов
Ответ Stanislav Cherchesov
Спалетти все правильно делает. Важно поддержать его в трудный момент.
Сейчас он не забьёт пенку Украине и Италия останется без Евро, тоже всё правильно будет?

Поддержка в данном случае — это сказать что ты отличный полузащитник, показывай это на поле, а к точке больше не подходи. Если Жорж не придурок (а он не придурок), то и сам должен понять, что пока 11 метровые для него недоступны. Пусть лучше кто-то другой спокойно пробивает на силу.
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d.xoxlov
Украинцы теперь спокойно могут валить итальянцев в штрафной и иногда в волейбол там играть.
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Антон Фалафель
Будет забавно, если промажет решающую пенку с Украиной.
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Анатолий Нагорный
Ответ Stanislav Cherchesov
Спалетти все правильно делает. Важно поддержать его в трудный момент.
А мог бы как вы бревном обозвать)
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Dixon010
Зачем он предложил и зачем Жоржиньо согласился. Чтобы Жоржиньо не потерял уверенность в себе или что? Кому не пофиг
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Чемпион Людей
необъяснимая любовь к страданиям. ну ладно бы ещё лично сказал, чтобы приободрить игрока. так нет, публично всем озвучил
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Defensore
следующий и последний
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Unona
Будет бить до посинения ....
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Кино Музыка
Мазохизм, по-моему.
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archery10
Жоржик под прицелом и не такое согласен
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Случайно заскочил
Они договорились, что если пенальти будет какой-нибудь левый, то Италия, как порядочная сборная, отправит бить пенальти Жоржиньо
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Крыс Пол
Спалетти - Джординьо: "Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие — это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение."
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Stanislav Cherchesov
Спалетти все правильно делает. Важно поддержать его в трудный момент.
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Stalker05
https://www.championat.com/football/news-4645605-zhorzhino-nezabitye-penalti-za-italiyu-v-otbore-k-chm-budut-presledovat-menya-vsyu-zhizn.html?utm_source=social
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Алексей Подволоцкий
Есть вот все-таки в спорте люди, которые совершенно оторваны от того мира, который снаружи спорта. Они все равно продолжают поддерживать тех, кто регулярно проваливается и критикуются обществом. У такого типа людей там совершенно другая атмосфера и мозги как-то по-другому настроены
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Рашпель793
А что это вообще за прикол то? У Италии больше нет игроков, которые пенки умеют бить и Жоржиньо там безальтернативный вариант?
А вдруг опять в решающий момент лажанёт?
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Тупые люди пользуйтесь мозгом
А к Жоржиньо вопросов нет? Отказаться не мог? Ты 3 пенальти не забил..может стоит отдать другому эту возможность?
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Sergey Troshin
Наверно ставят на его промахи
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