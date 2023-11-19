Пиняев о посещении Мамаева кургана: «Полезно и правильно побывать в месте, столь важном для страны. Это дань уважения и благодарность за то, что люди сделали для нас»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) история Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев поделился эмоциями после посещения Мамаева кургана.

Сегодня сборные России и Кубы посетили мемориальный комплекс перед игрой в Волгограде.

Игроки российской сборной пообщались с болельщиками, сделали фотографии и раздали автографы, а тренеры возложили цветы к мемориалу.

«Эмоции – завораживающие. Мы почтили здесь память тех, кто погиб в Великую Отечественную. Это дань уважения и благодарность людям за то, что они сделали для нас.

Это было полезно и правильно, что мы побывали здесь. И мы рады, что посетили место, столь важное для нашей страны», – сказал полузащитник «Локомотива» и сборной России.

Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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19 комментариев

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QWertY
Ответ Benjamin
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С какими мыслями? В приличных чемпионатах так же чувствуют своих воинов, которые пали в борьбе с нацистами🤦🏻‍♂️
+30
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Фарид Харисов
Ответ Benjamin
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Это ты про какие такие чемпионаты?
Если про чемпионат Украины, то да, не уедет, будет на миротворце за посещение кургана.
+28
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Beast
родители правильно воспитали
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Оригинальный Ник
Ответ QWertY
С какими мыслями? В приличных чемпионатах так же чувствуют своих воинов, которые пали в борьбе с нацистами🤦🏻‍♂️
Не, ты не понимаешь. Если граждане других стран чествуют своих солдат, это нормально и красиво. А если это делают граждане России, то это тупость, ватничество и признаки глубинного народа. Нам нельзя, им можно
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Overkiller
А ведь когда то они воевали с мыслью "чтобы никогда не было войны"...
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Сергей48
Молодец Сергей👌 За таких спортсменов гордость берёт!
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Фарид Харисов
Ответ Gleb
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Это шутка и гипербола. Если ты особенно непонятливый, то я высмеиваю человека, который считает, что из-за посещения кургана футболиста не пустят в чемпионаты Европы.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Overkiller
А ведь когда то они воевали с мыслью "чтобы никогда не было войны"...
Но они даже подумать наверное и не могли что не пройдёт и века, а в республике вложившей большой вклад в победу начнут восхвалять предателя и пособника нацистов
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Алексей Ненахов
Очень сильное место, сказал бы так это место силы , там все по другому чувствуется
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Фан Рубина
Ответ Benjamin
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Он уже играет в приличном чемпионате. Даже в более чем приличном.
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Честный контроль
Правильное воспитание!
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Forza Juve
Ответ Фёдор Кузнецов
Но они даже подумать наверное и не могли что не пройдёт и века, а в республике вложившей большой вклад в победу начнут восхвалять предателя и пособника нацистов
ебаHутым нет покоя, все никак не уйметесь
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Александр Бородин
Ответ Overkiller
Всего 12 минусов. Маловат бот-штаб нынче. Совести то совсем нет считать что наши бабушки, дедушки и т.д. наоборот - ХОТЕЛИ войны для нас?
Вон Федор уже подтянулся
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Фан Рубина
Ответ Потолковый Лампонюх™
Что хлопцы с трибуны тут забыли?
Свой памятник испортили вилкой, теперь настроение другим будут портить.
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УльтраПравый
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Красавчик!
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Gleb
Ответ Фарид Харисов
Это ты про какие такие чемпионаты? Если про чемпионат Украины, то да, не уедет, будет на миротворце за посещение кургана.
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