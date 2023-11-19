Пиняев о посещении Мамаева кургана: «Полезно и правильно побывать в месте, столь важном для страны. Это дань уважения и благодарность за то, что люди сделали для нас»

Сергей Пиняев поделился эмоциями после посещения Мамаева кургана.

Сегодня сборные России и Кубы посетили мемориальный комплекс перед игрой в Волгограде.

Игроки российской сборной пообщались с болельщиками, сделали фотографии и раздали автографы, а тренеры возложили цветы к мемориалу.

«Эмоции – завораживающие. Мы почтили здесь память тех, кто погиб в Великую Отечественную. Это дань уважения и благодарность людям за то, что они сделали для нас.

Это было полезно и правильно, что мы побывали здесь. И мы рады, что посетили место, столь важное для нашей страны», – сказал полузащитник « » и сборной России.

Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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