Игроки сборных России и Кубы посетили Мамаев курган. Тренеры российской команды возложили цветы
Сборные России и Кубы посетили Мамаев курган перед игрой в Волгограде.
Футболисты сборных России и Кубы посетили мемориальный комплекс. Игроки российской сборной пообщались с болельщиками, сделали фотографии и раздали автографы, а тренеры возложили цветы к мемориалу.
Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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После того, как в 1940 году Батиста стал президентом, он легализовал профашистскую организацию, связанную с Франсиско Франко и его режимом в Испании, но страх перед любыми симпатиями Батисты к нацистам рассеялся, когда он послал британцам в подарок большое количество сахара. Позже страх перед любой возможной симпатией к Франко также развеялся, когда он предложил Соединенным Штатам начать совместное американо-латиноамериканское вторжение в Испанию, чтобы свергнуть Франко и его режим, но план не осуществился.
Поддержка Батистой дела союзников была подтверждена в феврале 1941 года, когда он приказал всем немецким и итальянским консульским чиновникам покинуть его страну. Куба вступила в войну 9 декабря 1941 года, объявив войну Японии, которая двумя днями ранее нанесла разрушительный удар по базе ВМС США в Перл-Харборе на Гавайях. Куба объявила войну Германии и Италии 11 декабря 1941 г. и вслед за американцами разорвала отношения с Вишистской Францией 10 ноября 1942 г