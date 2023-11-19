Игроки сборных России и Кубы посетили Мамаев курган. Тренеры российской команды возложили цветы

Теги Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборные России и Кубы посетили Мамаев курган перед игрой в Волгограде.

Футболисты сборных России и Кубы посетили мемориальный комплекс. Игроки российской сборной пообщались с болельщиками, сделали фотографии и раздали автографы, а тренеры возложили цветы к мемориалу.

Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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5 комментариев

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deadjoker
В АПЛ каждый год почитают погибших военных и это хорошо. А тут сейчас набегут люди которым будет в России за такое стыдно :)
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Peter Parker
Во время Второй мировой войны кубинские военно-морские силы сопровождали сотни кораблей союзников через враждебные воды, прошли почти 400 000 миль в составе конвоев и патрулей, налетали более 83 000 часов в составе конвоев и патрулей и спасли с моря более 200 жертв немецких подводных лодок, не потеряв ни одного военного корабля или самолета в результате действий противника.

После того, как в 1940 году Батиста стал президентом, он легализовал профашистскую организацию, связанную с Франсиско Франко и его режимом в Испании, но страх перед любыми симпатиями Батисты к нацистам рассеялся, когда он послал британцам в подарок большое количество сахара. Позже страх перед любой возможной симпатией к Франко также развеялся, когда он предложил Соединенным Штатам начать совместное американо-латиноамериканское вторжение в Испанию, чтобы свергнуть Франко и его режим, но план не осуществился.

Поддержка Батистой дела союзников была подтверждена в феврале 1941 года, когда он приказал всем немецким и итальянским консульским чиновникам покинуть его страну. Куба вступила в войну 9 декабря 1941 года, объявив войну Японии, которая двумя днями ранее нанесла разрушительный удар по базе ВМС США в Перл-Харборе на Гавайях. Куба объявила войну Германии и Италии 11 декабря 1941 г. и вслед за американцами разорвала отношения с Вишистской Францией 10 ноября 1942 г
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T622222
Ответ deadjoker
В АПЛ каждый год почитают погибших военных и это хорошо. А тут сейчас набегут люди которым будет в России за такое стыдно :)
А почему на ЧМ в Волгограде этого не делали!? И вообще почему раньше наши футболисты в Болгарии к Алеше не особо бегали? В Берлине что-то не помню чтобы к нашим солдатам ходили???? Вопрос только в этом…
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Сергей48
Волгоградская Земля священна! Правильно сделали, помянули погибших🙏
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Фут.Боль
Ответ T622222
А почему на ЧМ в Волгограде этого не делали!? И вообще почему раньше наши футболисты в Болгарии к Алеше не особо бегали? В Берлине что-то не помню чтобы к нашим солдатам ходили???? Вопрос только в этом…
Наверное потому, что сборная на ЧМ не играла в Волгограде.
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