Валерий Карпин: «Не будем говорить, что Куба – равнозначная Камеруну сборная, но важно сыграть в России при своих болельщиках»

Валерий Карпин считает, что сборная Кубы не равнозначна Камеруну.

Матч между Россией и Кубой пройдет 20 ноября в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Есть надежда, что будет полный стадион. Для ребят важно сыграть, во‑первых, в России, во‑вторых – при своих болельщиках. Это придает ответственности, сил. Матч с Камеруном – лишнее тому подтверждение.

Понятно, что уровень соперника был другой. Если не лукавить, то не будем говорить, что Куба – это равнозначная Камеруну сборная. Но сыграть в России при своих болельщиках – важно», – сказал главный тренер сборной России по футболу в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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