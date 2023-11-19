Валерий Карпин: «Не будем говорить, что Куба – равнозначная Камеруну сборная, но важно сыграть в России при своих болельщиках»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу сборная Кубы Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин считает, что сборная Кубы не равнозначна Камеруну.

Матч между Россией и Кубой пройдет 20 ноября в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Есть надежда, что будет полный стадион. Для ребят важно сыграть, во‑первых, в России, во‑вторых – при своих болельщиках. Это придает ответственности, сил. Матч с Камеруном – лишнее тому подтверждение.

Понятно, что уровень соперника был другой. Если не лукавить, то не будем говорить, что Куба – это равнозначная Камеруну сборная. Но сыграть в России при своих болельщиках – важно», – сказал главный тренер сборной России по футболу в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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4 комментария

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igls54
«Куба - далека, Куба - рядом»
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Владимир Молявин
Вперёд, Россия!!! Только победа!!!
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MikhaL
Вот даже интересно, сколько зрителей придет посмотреть на Кубу..
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Олег_Пенза
Ответ MikhaL
Вот даже интересно, сколько зрителей придет посмотреть на Кубу..
Думаю, прежде всего придут на наших посмотреть! Надеюсь, что много!
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