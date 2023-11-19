Васютин недоволен игровым временем в «Зените» и может перейти в клуб из Швеции или Дании

Теги Зенит премьер-лига Россия Юргорден высшая лига Швейцария высшая лига Дания возможные трансферы Александр Васютин Якоб Виделль-Сеттерстрем Футбол

Александр Васютин может продолжить карьеру в Скандинавии.

По данным Metaratings, интерес к голкиперу «Зенита» проявляют клубы Швеции и Дании.

Так, арендовать его может «Юргорден» – если продаст Якоба Виделль-Сеттерстрема. За этот клуб Васютин уже играл в 2021-2022 годах.

Утверждается, что голкипер недоволен игровым временем в «Зените» и зимой может сменить команду. В текущем сезоне он принял участие в 5 матчах, и лишь один из них пришелся на Мир РПЛ.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста, контракт которого рассчитан до конца сезона, можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Nogoi89
Не первый номер для Питера. Не хочет сидеть, не может бороться за место, значит нужно уходить, конечно.
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St. Jimmy
Чот не везёт ему. Как в первом матче после возвращения пропустил через 13 секунд после начала, так и всё. Голов больше чем сейвов.
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Доктор Верховцев
Васютин недоволен игровым временем в «Зените», «Зенит» недоволен игровым уровнем Васютина.
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Николай Максаков
Ответ Иван Новиков
Сломали, как и Крицюка.
Не неси чушь!!!ты в Зенит едешь,а не в Амкар!!!
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Espocito
Если бы он ещё играл так, как хотят в Зените..
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T622222
Эффект Березуцкого 😜
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Sobachkin
А раньше о чем он думал?
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Саша Котляров
Удачи ему в новом клубе
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