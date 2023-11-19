Васютин недоволен игровым временем в «Зените» и может перейти в клуб из Швеции или Дании
Александр Васютин может продолжить карьеру в Скандинавии.
По данным Metaratings, интерес к голкиперу «Зенита» проявляют клубы Швеции и Дании.
Так, арендовать его может «Юргорден» – если продаст Якоба Виделль-Сеттерстрема. За этот клуб Васютин уже играл в 2021-2022 годах.
Утверждается, что голкипер недоволен игровым временем в «Зените» и зимой может сменить команду. В текущем сезоне он принял участие в 5 матчах, и лишь один из них пришелся на Мир РПЛ.
Подробно со статистикой 28-летнего футболиста, контракт которого рассчитан до конца сезона, можно ознакомиться здесь.
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