Вратарь «Зенита» Васютин отразил два пенальти в серии с «Ахматом» – не забили Ильин и Жуниор
Александр Васютин отбил два пенальти «Ахмата» в послематчевой серии.
В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Ахмат» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).
Александр Васютин совершил два сэйва в послематчевой серии. Голкипер «Зенита» переправил в перекладину удар Владимира Ильина и отбил ногой 11-метровый в исполнении Даниэла Жуниора.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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все-таки молодой ещё, тем более по вратарским меркам.все ещё впереди, вероятно.
в Волгаре у него 9 матчей, один сухарь.
есть чуть младшие Адамов и Гойло, плюс Одоевский еще)
все в руках и голове Васютина.
Наверное стоит попробовать и Адамова в каком-нибудь матче, зачем-то его брали все-таки)))
тем более для вратаря