Вратарь «Зенита» Васютин отразил два пенальти в серии с «Ахматом» – не забили Ильин и Жуниор

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Александр Васютин Владимир Ильин Даниэл Жуниор Футбол

Александр Васютин отбил два пенальти «Ахмата» в послематчевой серии.

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Ахмат» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

Александр Васютин совершил два сэйва в послематчевой серии. Голкипер «Зенита» переправил в перекладину удар Владимира Ильина и отбил ногой 11-метровый в исполнении Даниэла Жуниора.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калибабчук
Красавец, Санек!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Хорошо сыграл,молодец!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Васютин молодец! И почему не наигрывают его на смену Кержакову....
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Дмитрий Калибабчук
Красавец, Санек!
Он, кстати, и третий пенальти почти вытащил. Чуть-чуть не хватило, чтобы от штанги в ворота не зашло.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Ответ Моксем
Ты мне минус поставил, скажи честно?
Не, честно. Я подумал, что от тебя это сарказм просто... По этому нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Ответ Моксем
Так Васютину 40
Ну если ему 95 года рождения 40,то мне 86 аж под полтос, мрак. Надо жене сказать, вот расстроится....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калибабчук
Ответ Циник Петербургский
Одоевский как-то пока разочаровывает, кстати. Я большего от него ожидал. Надеялся, что будет что-то вроде второго Малафеева :)
ну в прошлом году у него были шансы, но потом травма непонятная, мутная история, когда он долго не играл.
все-таки молодой ещё, тем более по вратарским меркам.все ещё впереди, вероятно.
в Волгаре у него 9 матчей, один сухарь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калибабчук
Ответ Циник Петербургский
Керж, вполне возможно, скоро карьеру будет заканчивать. Глядишь, Васютин эдак и место в старте застолбит.
Ну, кто знает)
есть чуть младшие Адамов и Гойло, плюс Одоевский еще)
все в руках и голове Васютина.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Дмитрий Калибабчук
да, было близко)
Керж, вполне возможно, скоро карьеру будет заканчивать. Глядишь, Васютин эдак и место в старте застолбит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калибабчук
Ответ Циник Петербургский
Он, кстати, и третий пенальти почти вытащил. Чуть-чуть не хватило, чтобы от штанги в ворота не зашло.
да, было близко)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Дмитрий Калибабчук
Ну, кто знает) есть чуть младшие Адамов и Гойло, плюс Одоевский еще) все в руках и голове Васютина.
Одоевский как-то пока разочаровывает, кстати. Я большего от него ожидал. Надеялся, что будет что-то вроде второго Малафеева :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-ALF-
В этом сезоне приятно радуют вратари - и Керж стал тащить пенки, теперь вот Васютин.
Наверное стоит попробовать и Адамова в каком-нибудь матче, зачем-то его брали все-таки)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Дмитрий Калибабчук
ну в прошлом году у него были шансы, но потом травма непонятная, мутная история, когда он долго не играл. все-таки молодой ещё, тем более по вратарским меркам.все ещё впереди, вероятно. в Волгаре у него 9 матчей, один сухарь.
Так-то у него очень приличные физические данные для вратаря. Моё имхо, что что-то не так в психологии. Но, согласен, он еще молод по вратарским меркам и время у него еще есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калибабчук
Ответ Моксем
Так Васютину 40
28 все-таки не 40.
тем более для вратаря
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AuroraBorealis
Потому что по удару работает, не пытается угадывать. Вот это настоящий профессионализм
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моксем
Ответ Dmitry_1986
Ну если ему 95 года рождения 40,то мне 86 аж под полтос, мрак. Надо жене сказать, вот расстроится....
Ты мне минус поставил, скажи честно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Классная игра Васютина, вытащить два пенальти, и несколько сейвов в игре!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий