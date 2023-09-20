Вратарь «Зенита» Васютин отразил два пенальти в серии с «Ахматом» – не забили Ильин и Жуниор

Александр Васютин отбил два пенальти «Ахмата» в послематчевой серии.

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России « » обыграл « » в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

совершил два сэйва в послематчевой серии. Голкипер «Зенита» переправил в перекладину удар и отбил ногой 11-метровый в исполнении Даниэла Жуниора.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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