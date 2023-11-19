Хавбек «Атлетико» Лино о расизме в адрес Винисиуса: «Мы все равны и не должны различать друг друга по цвету кожи. Расизм не делает никого счастливым, футболу нужны любовь, дриблинг, мяч в воротах»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Винисиус Жуниор Самуэл Лино расизм дискриминация Футбол

Самуэл Лино из «Атлетико» высказался о расизме в адрес Винисиуса.

– Мы видели расистские жесты в адрес Винисиуса на «Месталье».

– Очень сложный момент, потому что мы не поддерживаем ничего, что связано с расизмом. Нас это очень огорчило, расизм не делает никого счастливым. Но так уже случилось. Думаю, с этой ситуацией разобрались. Надеюсь, в футболе такого больше не повторится, потому что мы все равны.

Мы не должны различать друг друга по цвету кожи или чему-то еще, мы должны чувствовать себя равными, мы равные люди, а это ни к чему не приводит, только к дракам и противостояниям. Футболу это не нужно, ему нужны любовь, радость, счастье и мяч в воротах.

– И дриблинг.

– Да, и дриблинг, конечно. Всегда, – сказал хавбек «Атлетико».

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4 комментария

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Ихарь Окенфэйлов
Чтобы не различать друг друга по цвету кожи, нужно всем стать дальтониками. Хотя черное от белого даже они отличат )
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Никита Алексеев
Как же надоела эта тема уже
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Krauvec Cool
Он про негров говорит?
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