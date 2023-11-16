Футбольный союз Сербии оштрафовали на 50 000 евро за расизм фанатов на игре с Черногорией. УЕФА частично закрыл трибуны на 1 матч

Теги УЕФА Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики сборная Черногории по футболу Федерация футбола Сербии квалификация Евро-2024 дискриминация Футбол

УЕФА наказал сборную Сербии за расизм со стороны фанатов.

Болельщики сборной Сербии позволили себе расистское поведение во время матча квалификации Евро-2024 против Черногории (3:1), который состоялся 17 октября.

Союз европейских футбольных ассоциаций частично удовлетворил апелляцию Футбольного союза Сербии (FSS) на решение, принятое 31 октября.

В итоге УЕФА оштрафовал FSS на 50 000 евро и обязал частично закрыть трибуны стадиона во время следующего домашнего матча сербов.

Кроме того, установлен испытательный срок в два года, во время которого повторное нарушение повлечет полное закрытие трибун на один матч.

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7 комментариев

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Инженер Управляющий
в смысле расизм? там же по сути сербы против сербов играли
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.ru
это потому что они чёрные... горы, в смысле
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Дмитрий Фурсов
Ответ Инженер Управляющий
в смысле расизм? там же по сути сербы против сербов играли
Наверное про албанцев выдали что-то
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Константин Антропов
А чо было-то? Я был на этом матче. Расизма не видел. Ну, стульями покидались. С кем не бывает?…
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igls54
Эффект Лудогорца
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Anton Lem
Ответ Константин Антропов
А чо было-то? Я был на этом матче. Расизма не видел. Ну, стульями покидались. С кем не бывает?…
"стульями покидались" - неуважение к Пиноккио!
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Константин Антропов
Ответ Anton Lem
"стульями покидались" - неуважение к Пиноккио!
Не, ну сидушками этими пластиковыми в смысле. Как обычно.
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