Футбольный союз Сербии оштрафовали на 50 000 евро за расизм фанатов на игре с Черногорией. УЕФА частично закрыл трибуны на 1 матч
УЕФА наказал сборную Сербии за расизм со стороны фанатов.
Болельщики сборной Сербии позволили себе расистское поведение во время матча квалификации Евро-2024 против Черногории (3:1), который состоялся 17 октября.
Союз европейских футбольных ассоциаций частично удовлетворил апелляцию Футбольного союза Сербии (FSS) на решение, принятое 31 октября.
В итоге УЕФА оштрафовал FSS на 50 000 евро и обязал частично закрыть трибуны стадиона во время следующего домашнего матча сербов.
Кроме того, установлен испытательный срок в два года, во время которого повторное нарушение повлечет полное закрытие трибун на один матч.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
7 комментариев