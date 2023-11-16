Футбольный союз Сербии оштрафовали на 50 000 евро за расизм фанатов на игре с Черногорией. УЕФА частично закрыл трибуны на 1 матч

УЕФА наказал сборную Сербии за расизм со стороны фанатов.

Болельщики сборной позволили себе расистское поведение во время матча квалификации Евро-2024 против Черногории (3:1), который состоялся 17 октября.

Союз европейских футбольных ассоциаций частично удовлетворил апелляцию Футбольного союза Сербии (FSS) на решение, принятое 31 октября.

В итоге УЕФА оштрафовал FSS на 50 000 евро и обязал частично закрыть трибуны стадиона во время следующего домашнего матча сербов.

Кроме того, установлен испытательный срок в два года, во время которого повторное нарушение повлечет полное закрытие трибун на один матч.

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