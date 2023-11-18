Милитао как потерпевший даст показания по делу о расизме на стадионе «Валенсии». Во вторник игрок «Реала» выступит в суде по видеосвязи

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Месталья Эдер Милитао Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Эдер Милитао выступит в суде по делу о расизме.

В ближайший вторник защитник «Реала» даст показания в суде Валенсии в режиме видеоконференции. Он предстанет там в качестве потерпевшего вместе со своим одноклубником Винисиусом Жуниором.

Обвинения в преступлении на почве ненависти выдвинуты в отношении трех болельщиков «Валенсии» в возрасте от 18 лет до 21 года, которые, как предполагается, оскорбляли футболистов мадридской команды весной во время игры на «Месталье».

«Валенсия» возмущена словами Винисиуса про то, что его оскорбляли всем стадионом, и требует публичного опровержения: «С расизмом нельзя бороться с помощью лжи»

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2 комментария

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Футбол_это_жизнь
Потерпевшие!
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