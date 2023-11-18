Милитао как потерпевший даст показания по делу о расизме на стадионе «Валенсии». Во вторник игрок «Реала» выступит в суде по видеосвязи

Эдер Милитао выступит в суде по делу о расизме.

В ближайший вторник защитник « » даст показания в суде Валенсии в режиме видеоконференции. Он предстанет там в качестве потерпевшего вместе со своим одноклубником .

Обвинения в преступлении на почве ненависти выдвинуты в отношении трех болельщиков «Валенсии» в возрасте от 18 лет до 21 года, которые, как предполагается, оскорбляли футболистов мадридской команды весной во время игры на «Месталье».

«Валенсия» возмущена словами Винисиуса про то, что его оскорбляли всем стадионом, и требует публичного опровержения: «С расизмом нельзя бороться с помощью лжи»

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