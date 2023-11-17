Кэмпбелл о расизме в адрес Винисиуса: «XXI век, это неприемлемо. Если оскорбишь кого-то на улице за то, что он черный, тебя арестуют. Почему тогда ты делаешь это на стадионе?»

Сол Кэмпбелл вступился за Винисиус на фоне расизма в его адрес в Ла Лиге.

– Вы всегда выделялись в вопросе борьбы с расизмом. Знаете о ситуации с Винисиусом в ?

– Знаю. Если у тебя проблемы с Винисиусом из-за того, что он черный, то у тебя проблемы со мной. Общество должно взглянуть на себя и понять, что это неприемлемо. Мы не можем контролировать то, что происходит за пределами стадиона, но мы можем контролировать то, что происходит внутри, на трибунах и на поле.

Необходимо больше образования, мы живем не в 60-е или 70-е. Это XXI век! Нужно думать о чувствах людей. Такое происходит не только в Испании, это есть во многих местах мира. Ни Винисиус, ни я не политики, мы профессионалы.

Если оскорбишь кого-то на улице за то, что он черный, полиция тебя арестует. Почему тогда ты делаешь это на стадионе? – заявил бывший защитник «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии.

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