Кэмпбелл о расизме в адрес Винисиуса: «XXI век, это неприемлемо. Если оскорбишь кого-то на улице за то, что он черный, тебя арестуют. Почему тогда ты делаешь это на стадионе?»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига болельщики Сол Кэмпбелл Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Сол Кэмпбелл вступился за Винисиус на фоне расизма в его адрес в Ла Лиге.

– Вы всегда выделялись в вопросе борьбы с расизмом. Знаете о ситуации с Винисиусом в Испании?

– Знаю. Если у тебя проблемы с Винисиусом из-за того, что он черный, то у тебя проблемы со мной. Общество должно взглянуть на себя и понять, что это неприемлемо. Мы не можем контролировать то, что происходит за пределами стадиона, но мы можем контролировать то, что происходит внутри, на трибунах и на поле.

Необходимо больше образования, мы живем не в 60-е или 70-е. Это XXI век! Нужно думать о чувствах людей. Такое происходит не только в Испании, это есть во многих местах мира. Ни Винисиус, ни я не политики, мы профессионалы.

Если оскорбишь кого-то на улице за то, что он черный, полиция тебя арестует. Почему тогда ты делаешь это на стадионе? – заявил бывший защитник «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
Винисиус провокатор номер один! очень мерзкий человек. не одного темнокожего не унижают в Испании на стадионах!
+32
-7
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Молоканов
раньше черных арестовывали за то что они черные, сейчас белых за то что они называют черное-черным
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon han
пусть 2 месяца отдохнёт ,травма же.пусть задумается о себе ,почему действительно только его унижают. может повзрослеет поумнеет, хотя,сложно в это поверить.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WilliamsSmile
А если белого оскорбить, арестуют?... Молчал бы, расист мамкин
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Осоавиахим
Винисиуса гнобят не за то, что он черный, а за то, что он Винисиус.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Вы еще шахматы переименуйте.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tankist231
Оскорбил чёрного, арест. Чёрный оскорбил белого, все норм. Как и в России, не русского избили, 282ст,русского нерусские избили, хулиганка. И кто то ещё кричит о дискриминации)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon han
Ответ А.В. Бубнов
Потому, что стадион не улица?
это правда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Итачи Учиха
Давайте защитим белых. А то через 5 лет на улицах одни Винисиусоподобные останутся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Потому, что стадион не улица?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Гусев
стадион-второй дом, а дома за слово нига не арестовывают)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад Чучкалов
потому что на улице за это арестуют, логично же
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нургалиев Разрешил
Не говорите борцам с расизмом со спортса, что менты гребут за него)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ FOOTBALL Live
Комментарий удален пользователем
Так я специально уточнил, что сейчас речь не идет о достойности, поведении и т.д. Ты сказал, что вини провокатор, но Алвес никого не провоцировал и в него все равно прилетел банан. Получается, что эти две вещи никак не связаны, верно?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
Ответ ML26
Многие приводят в пример Дани Алвеса, когда в него прилетел банан, он его просто съел. Разве такое поведение не является оскорбительным со стороны болельщиков? Сразу уточню, что сейчас не идет речь о поведении или реакции на произошедшее
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Кочешев
темнокожих игроков тысячи, но расисты обижают только Винисиуса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Что то я не слышал случаев, чтобы кого то арестовывали за обзывашки. Что за детский сад? Дичь какую то несёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Если оскорбишь кого-то на улице за то, что он черный, полиция тебя арестуют.
......
Это в каких странах? Знакомый спрашивает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evincive
Просто Винисиусу лавры Джорджа Флойда не дают покоя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
В XXI-м веке ничего не поменялось. Люди, как были животными, таковыми и остались. Просто напускают на себя маски гуманизма. Жители Газы не дадут соврать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Эй, парень, ты чёрный. И турма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Назмутдинов
что? за оскорбления в тюрьму?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Викентий Тристаграмматиков
Надоели. Его оскорбляют не за то, что он чёрный.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orehovski Milanist
Кто-нибудь знает чем закончилась история про регбиста из ЮАР который белого на рассовой почве оскорблял?
Что-нибудь предъявили серьезное или как всегда выражили озобоченость?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diego 95
После того что творят в Газе,все эти вопли про права черных,лгбт и т д,ерунда от которой тошнит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Обозвал, выпил, в тюрьму!!! Романтика!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий