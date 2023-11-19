Радимов о сборной: «Карпин сказал: «Самое сложное, что ты не готовишься ни к чему». Как мотивировать, когда на горизонте нет ни Евро, ни ЧМ?»

Теги Владислав Радимов Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов заявил, что игрокам сборной России трудно искать мотивацию.

Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кубы.

«Мы с Карпиным встречались, и он сказал: «Самое сложное в том, что ты не готовишься ни к чему».

Впереди нет никаких турниров, и все об этом знают, но как мотивировать, когда у тебя на горизонте нет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира? Тебя это вынуждает больше готовиться к соревновательному стимулу в чемпионате России», – сказал бывший защитник «Зенита».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Депутаты: Как это не к чему готовиться, а как же игры дружбы?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Ответ Forte Live
Сам факт игру за сборную уже никак не бодрит?!
Когда у тебя 1000%-ная надбавка за паспорт, то сборная не нужна
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оле - топ юрген - клоп
Ответ Forte Live
Сам факт игру за сборную уже никак не бодрит?!
Сейчас бы бодриться от матчей с Кубами и Кениями, которые ничего не решают
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Geronimo Good
Вы что! Куба для вас недостаточный стимул?!)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Самое сложное,что все на высоких контрактах.. и им глубоко фиолетово,как они играют..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ксения Бьорндален
у Карпуши сейчас самое халявное место работы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
чакСЕВЕРНАЯкореа
Как мотивировать? Да,никак! По предложениям ( а некоторые,даже по воплю) бывших Героев Труда и Спорта,нужно валить из страны.Там вам дадут и мотивацию,и хлеб-соль за валение,а может еще и денюжек (таких любимых !) отвалить за какие-нибудь выступления в местных СМИ или трибуНАХ. И еще.Если нет мотивации играть в форме страны,откажитесь получать *сборные* , командировочные,проживание и питания на курортах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Самое сложное это получать зарплату когда с тебя никто ничего не спрашивает, нет задач и перспектив))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Forte Live
Сам факт игру за сборную уже никак не бодрит?!
"Бой с тенью" же какой-то...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Forte Live
Какая разница с кем? Есть сборная, есть честь страны. Что всё, мировоззрение совсем потонуло в Пепси?
Теперь уже в «Добром» потонуло))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
Ответ Мукунку хороший
Теперь уже в «Добром» потонуло))
Тогда понятно, спасибо. Что-то я отстал от тенденций)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий