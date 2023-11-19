Радимов о сборной: «Карпин сказал: «Самое сложное, что ты не готовишься ни к чему». Как мотивировать, когда на горизонте нет ни Евро, ни ЧМ?»
Владислав Радимов заявил, что игрокам сборной России трудно искать мотивацию.
Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кубы.
«Мы с Карпиным встречались, и он сказал: «Самое сложное в том, что ты не готовишься ни к чему».
Впереди нет никаких турниров, и все об этом знают, но как мотивировать, когда у тебя на горизонте нет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира? Тебя это вынуждает больше готовиться к соревновательному стимулу в чемпионате России», – сказал бывший защитник «Зенита».
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