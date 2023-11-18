«Мостовой – эксперт? Мне не надо говорить про него». Евсеев о том, что эксперты критикуют Карпина за совмещение постов

Вадим Евсеев поставил под сомнение статус Александра Мостового как эксперта.

– А что думаете насчет критики , который совмещает посты?

– Кто критикует?

– Эксперты, болельщики.

– Какие эксперты?

– , например.

– Он эксперт?

– Думаю, да.

– Мне не надо говорить про него. Вы знаете, почему он так много критикует Карпина?

– Не могу точно сказать, только догадки.

– Ну вот. Оставьте критиков в покое, они всегда найдутся. В любом случае сборная должна играть, и неважно, кто и что говорит, – отметил главный тренер « ».

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