«Мостовой – эксперт? Мне не надо говорить про него». Евсеев о том, что эксперты критикуют Карпина за совмещение постов
Вадим Евсеев поставил под сомнение статус Александра Мостового как эксперта.
– А что думаете насчет критики Карпина, который совмещает посты?
– Кто критикует?
– Эксперты, болельщики.
– Какие эксперты?
– Мостовой, например.
– Он эксперт?
– Думаю, да.
– Мне не надо говорить про него. Вы знаете, почему он так много критикует Карпина?
– Не могу точно сказать, только догадки.
– Ну вот. Оставьте критиков в покое, они всегда найдутся. В любом случае сборная должна играть, и неважно, кто и что говорит, – отметил главный тренер «Кубани».
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