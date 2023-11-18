«Мостовой – эксперт? Мне не надо говорить про него». Евсеев о том, что эксперты критикуют Карпина за совмещение постов

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Вадим Евсеев Александр Мостовой Валерий Карпин Кубань Футбол

Вадим Евсеев поставил под сомнение статус Александра Мостового как эксперта.

– А что думаете насчет критики Карпина, который совмещает посты?

– Кто критикует?

– Эксперты, болельщики.

– Какие эксперты?

Мостовой, например.

– Он эксперт?

– Думаю, да.

– Мне не надо говорить про него. Вы знаете, почему он так много критикует Карпина?

– Не могу точно сказать, только догадки.

– Ну вот. Оставьте критиков в покое, они всегда найдутся. В любом случае сборная должна играть, и неважно, кто и что говорит, – отметил главный тренер «Кубани».

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22 комментария

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Пикачу82
Против царя смуту вздумал наводить?
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Beast
Наверное, Карпин Мостовому ногу отдавил когда-то в испанской маршрутке
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Доктор Верховцев
Что этот холоп себе позволяет?
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Pasta
Высечь этого холопа... Сейчас бы против Царя что-то говорить... Плохой Вадимка, ой плохой.
+2
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#SharkTeam
Ответ Beast
Наверное, Карпин Мостовому ногу отдавил когда-то в испанской маршрутке
Карпина позвали в Спартак, а Мостового нет
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Максим 1986
- Валерку на царство?! Так он презлым заплатил за предобрейшее, сам захотел царствовать и всем владеть
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Bill Zapulil
Филигранно успокоил журналиста. Прям тих-тих. Не надо ничего говорить. Ты сам не знаешь чтоли? Ну все, тихо.
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Евгений Громов 33
Ждём теперь отповедь)
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Усы Шлюбы
Мостовой учил Карпина чеканить
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Сергей Паршин
Так у Мостового больше самоиронии чем у Евсеева. А Евсеев бычит, как обычно
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Тюменец
Вадег предельно тактичен
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ivanessense
А мне вот интересно, кто "назначил" старого алкоголика и, вероятно, наркомана, Мостового экспертом в футболе? Как по мне, единственное, в чем этот пенсионер может быть экспертом это по акциям. Акциям в РосАл, Красное/Белое и прочих Пятерочках.
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Евгений Громов 33
Оскорбление величиства !
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Кан и Баллак сидят в баре
"Экскремент, вот это точно!"
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Дима
Мостовой топ.
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mc-manaman
Ах ты, брoдяга смертный прыщ!©
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трахтенберг месть коней
Вадик -тертый калач
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Циник Петербургский
Назревает новое "противостояние", которое, вне всякого сомнения, будет подогреваться "журналистами". Межсезонье...
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