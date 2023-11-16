Хавбек «Рубина» Безруков согласен с Карпиным: «Уровень и конкуренция в Европе выше, есть еврокубки. Мечтаю поиграть там»

Хавбек «Рубина» согласен с посылом Валерия Карпина про отъезд игроков из РПЛ.

Карпин посоветовал российским игрокам уезжать из в Европу. Вы согласны, что там можно быстрее прогрессировать?

– Согласен. Кто бы что ни говорил, уровень и конкуренция в Европе выше. Там есть еврокубки: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций.

Когда нас вернут, в российском чемпионате тоже можно будет спокойно прогрессировать. Хочется играть среди легенд в Лиге чемпионов на высоком уровне. Многие мечтают поиграть в Европе, в том числе и я.

– Чувствуются перемены в уровне РПЛ после отстранения от международных турниров?

– Конечно, хотя я был совсем молод, когда были легионеры. При Карпине на моей позиции играл Матиас Норманн, были Еременко, Ивелин Попов, Мамаев, очень сложно было закрепиться в основе. Даже Глебов сидел на скамейке, а сейчас он один из ведущих игроков сборной.

Но, несмотря на все, чувствуется, что уровень конкуренции растет, есть мини-приток легионеров, – сказал , ранее игравший в системе «Ростова».

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