Игроки Ла Лиги получили 122 травмы в сентябре-октябре, больше всего у «Севильи» – 10, у «Барсы» – 7, у «Реала» – 4. Причина – перегруженный календарь (Marca)

Игроки клубов Ла Лиги получили 122 травмы в сентябре-октябре.

Marca и доктор Педро Луис Риполь провели исследование и заключили, что обилие травм вызвано перегруженным календарем и малым периодом восстановления.

В прошлом сезоне игроки «Реала» и некоторых национальных сборных провели по 70+ матчей. Например, французские хавбеки и сыграли по 74 матча. В этом сезоне история может повториться.

Кроме того, все больше матчей длятся в районе 100 минут, а некоторые команды проводят игры с разницей менее 72 часов.

За два осенних месяца игроки получили 122 травмы: 80 (63 – мышечные, 17 – остальные) в сентябре, 42 (22 – мышечные, 20 – остальные) в октябре. В в сентябре 2022-го, например, было 94 травмы.

Больше всего травм за два месяца у «Севильи» (10), « », « », «Жироны» и «Альмерии» (у всех – по 9), меньше всего – у «Гранады» (3) и «Хетафе» (1). У «Барселоны» – 7, у «Реала» – 4. В среднем за два месяца на команду пришлось по 7,1 травмы.

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