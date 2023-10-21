Игроки Ла Лиги получили 122 травмы в сентябре-октябре, больше всего у «Севильи» – 10, у «Барсы» – 7, у «Реала» – 4. Причина – перегруженный календарь (Marca)
Игроки клубов Ла Лиги получили 122 травмы в сентябре-октябре.
Marca и доктор Педро Луис Риполь провели исследование и заключили, что обилие травм вызвано перегруженным календарем и малым периодом восстановления.
В прошлом сезоне игроки «Реала» и некоторых национальных сборных провели по 70+ матчей. Например, французские хавбеки Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга сыграли по 74 матча. В этом сезоне история может повториться.
Кроме того, все больше матчей длятся в районе 100 минут, а некоторые команды проводят игры с разницей менее 72 часов.
За два осенних месяца игроки Ла Лиги получили 122 травмы: 80 (63 – мышечные, 17 – остальные) в сентябре, 42 (22 – мышечные, 20 – остальные) в октябре. В в сентябре 2022-го, например, было 94 травмы.
Больше всего травм за два месяца у «Севильи» (10), «Атлетико», «Вильярреала», «Жироны» и «Альмерии» (у всех – по 9), меньше всего – у «Гранады» (3) и «Хетафе» (1). У «Барселоны» – 7, у «Реала» – 4. В среднем за два месяца на команду пришлось по 7,1 травмы.
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Что же касается травм в целом - ну правильно, УЕФА/ФИФА, нужно же больше, ещё больше матчей, чтобы у игроков в буквальном смысле ноги поотваливались.