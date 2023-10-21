Игроки Ла Лиги получили 122 травмы в сентябре-октябре, больше всего у «Севильи» – 10, у «Барсы» – 7, у «Реала» – 4. Причина – перегруженный календарь (Marca)

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Игроки клубов Ла Лиги получили 122 травмы в сентябре-октябре.

Marca и доктор Педро Луис Риполь провели исследование и заключили, что обилие травм вызвано перегруженным календарем и малым периодом восстановления.

В прошлом сезоне игроки «Реала» и некоторых национальных сборных провели по 70+ матчей. Например, французские хавбеки Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга сыграли по 74 матча. В этом сезоне история может повториться.

Кроме того, все больше матчей длятся в районе 100 минут, а некоторые команды проводят игры с разницей менее 72 часов.

За два осенних месяца игроки Ла Лиги получили 122 травмы: 80 (63 – мышечные, 17 – остальные) в сентябре, 42 (22 – мышечные, 20 – остальные) в октябре. В в сентябре 2022-го, например, было 94 травмы.

Больше всего травм за два месяца у «Севильи» (10), «Атлетико», «Вильярреала», «Жироны» и «Альмерии» (у всех – по 9), меньше всего – у «Гранады» (3) и «Хетафе» (1). У «Барселоны» – 7, у «Реала» – 4. В среднем за два месяца на команду пришлось по 7,1 травмы.

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12 комментариев

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vincere
В следующем сезоне ещё доп.матчи в еврокубках подъедут. Надо бы ещё топ-лиги до 24 команд расширить, Евро до 32, ЧМ до 72, чтобы жизнь мёдом не казалась.
+11
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xDe xDe
Мадрид свои травмы получил ещё в начале сезона. Всего две, но зато какие.
Что же касается травм в целом - ну правильно, УЕФА/ФИФА, нужно же больше, ещё больше матчей, чтобы у игроков в буквальном смысле ноги поотваливались.
+9
-1
+8
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d.xoxlov
Ответ xDe xDe
Мадрид свои травмы получил ещё в начале сезона. Всего две, но зато какие. Что же касается травм в целом - ну правильно, УЕФА/ФИФА, нужно же больше, ещё больше матчей, чтобы у игроков в буквальном смысле ноги поотваливались.
Да нет, что вы, это чтоб развитие футбола гармоничнее происходило. И популяризация. Да-да.
+2
0
+2
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Стас Саркисов
А потом удивляются, что сборная не играет товарняках
0
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Фут.Боль
Ответ vincere
В следующем сезоне ещё доп.матчи в еврокубках подъедут. Надо бы ещё топ-лиги до 24 команд расширить, Евро до 32, ЧМ до 72, чтобы жизнь мёдом не казалась.
ЧМ 2026 - 48 команд, 104 игры.
+1
-1
0
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andr d
Ответ d.xoxlov
Да нет, что вы, это чтоб развитие футбола гармоничнее происходило. И популяризация. Да-да.
Куда уж дальше популязировать, разве что среди пингвинов в Антарктиде
+1
-1
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