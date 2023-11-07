Игнатьев о составе сборной: «Это как жену выбираешь, а тебе говорят: «Она же с кривыми ногами». Но это моя жена, мне виднее! Карпин видит полную картину»

Борис Игнатьев высказался о составе сборной России на матч с Кубой.

«Состав – выбор главного тренера. Но вообще, сугубо на мой непрофессиональный взгляд, я бы хотел видеть Тюкавина в составе сборной. Не настолько он плох. Однако все эти рекомендации носят необъективный характер. Есть главный тренер все‑таки.

Как бы не хотелось примитивно рассуждать о выборе состава, это как жену себе выбирать. Допустим, себе жену выбираешь, а тебе вдруг говорят: «Да ты что, она же с кривыми ногами». Но это же моя жена, мне виднее! Так и здесь. Карпину доверили сборную. Как только закончится игра, тогда и будет правильнее рассуждать о том, насколько он ошибся. Если же он выиграет, то будет прав со своим выбором.

У Карпина есть свое видение. Он же не просто берет лучшего из лучших. Он видит полную картину. Поэтому не стал бы критиковать его выбор. Однако если спрашивать меня, кого бы я добавил, то взял бы в команду , больше никого», – сказал бывший тренер сборной России.

Головин, Лунев, Кузяев, Нигматуллин, Мостовой, Харин, 5 игроков «Спартака» – в составе сборной России на матч с Кубой

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