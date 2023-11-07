Игнатьев о составе сборной: «Это как жену выбираешь, а тебе говорят: «Она же с кривыми ногами». Но это моя жена, мне виднее! Карпин видит полную картину»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Борис Игнатьев Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Борис Игнатьев высказался о составе сборной России на матч с Кубой.

«Состав – выбор главного тренера. Но вообще, сугубо на мой непрофессиональный взгляд, я бы хотел видеть Тюкавина в составе сборной. Не настолько он плох. Однако все эти рекомендации носят необъективный характер. Есть главный тренер все‑таки.

Как бы не хотелось примитивно рассуждать о выборе состава, это как жену себе выбирать. Допустим, себе жену выбираешь, а тебе вдруг говорят: «Да ты что, она же с кривыми ногами». Но это же моя жена, мне виднее! Так и здесь. Карпину доверили сборную. Как только закончится игра, тогда и будет правильнее рассуждать о том, насколько он ошибся. Если же он выиграет, то будет прав со своим выбором.

У Карпина есть свое видение. Он же не просто берет лучшего из лучших. Он видит полную картину. Поэтому не стал бы критиковать его выбор. Однако если спрашивать меня, кого бы я добавил, то взял бы в команду Тюкавина, больше никого», – сказал бывший тренер сборной России.

Головин, Лунев, Кузяев, Нигматуллин, Мостовой, Харин, 5 игроков «Спартака» – в составе сборной России на матч с Кубой

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9 комментариев

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Vitaly29
И вот потом порно с этой женой кривоногой смотрит вся страна!)
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bel01
Интересно, что такое, по мнению Игнатьева, "выигрыш" в женитьбе? Ну, просто, какие критерии?
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Ебздрогыч
Надо отдать должное - в нашей сборной почти все с кривыми ногами
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Доктор Верховцев
Сборная с кривыми ногами, зато какой шашлык готовит! Бывший научил!
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Wiley Fox
Кто этого Игнатьева слушает вообще?

Клоун не играл в высшей лиге ни одной игры. Клоуна тренером сделали после развала СССР только потому, что он ничего не стоил и работал за еду

Карпин жулик чистой воды и совсем не тренер, что доказал всей своей карьерой. Мерзкий клоун разваливал Спартак с момента прихода на должность гендиректора

Он оставил руины вместе с поповым
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Sekor
Если жена с кривыми ногами, но секс классный - это норм, а тут еще и бревно какое-то...
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Faust Doc
Аллегория про кривые ноги в общем то и не аллегория вовсе!))
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Simplicissimus
Я уж думал Ваня Игнатьев открыл забрало))
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Glukinho
Ответ Vitaly29
И вот потом порно с этой женой кривоногой смотрит вся страна!)
в порно не ноги главное
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