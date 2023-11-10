Ари хочет играть за сборную России: «Валерий Георгиевич, зовите меня! Мы вместе сможем обыграть Кубу и другие команды»

Ари выразил желание сыграть за сборную России.

У 37-летнего бразильца есть российский паспорт.

«Если Карпин меня позовет в сборную России, я приеду 100 процентов! Валерий Георгиевич, я хочу и готов играть!

Очень скучаю по России. Мы вместе сможем обыграть Кубу и другие команды, обещаю, что буду выкладываться на максимум, приложу все усилия. Если вы меня позовете, буду очень благодарен — зовите меня! (смеется)» — сказал бывший форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!