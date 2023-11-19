Жерар Пике: «Барса» играет не так, как все ожидали, но я на 100% уверен в Хави. Кого назначать вместо него?»

Теги Барселона Хави Жерар Пике Ла Лига Футбол

Жерар Пике заявил, что игра «Барселоны» не соответствует ожиданиям.

«Сейчас «Барса» играет не так, как все ожидали. Все как всегда: в этом клубе максимальные требования и, хоть с точки зрения результата все не так плохо, ощущения не самые приятные. Еще только ноябрь, впереди еще много матчей.

Я на сто процентов уверен в Хави. Кого назначать вместо него? Он воспитанник клуба, знает, что нужно «Барсе», понимает, какие слова нужно сказать в раздевалке, осознает, в какой ситуации находится клуб, как ее изменить. Нужно сохранять доверие к нему.

Нужно уметь справляться с давлением, потому что такое будет случаться в ходе карьеры. Вне зависимости от того, молодой ты игрок или ветеран. Играть за «Барсу» – значит, получать давление от фанатов и прессы», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью 3Cat.

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23 комментария

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Трент Резнор
Мы всей страной по этому принципу уже 23 года живем.
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Руслан Ганбаров
Эта реплика дежавю вызовет в марте 24го
+7
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Bazilic
Ответ Сикарио
Дайте Хаве поработать!
Да, дайте
Человек в первый полноценный сезон выиграл Чемпионат и Суперкубок
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Трент Резнор
Мы всей страной по этому принципу уже 23 года живем.
У Хави только второй полноценный сезон начался
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Blaumerc
никаких предпосылок что Барса заиграет лучше при Хави нет.
это даже не рулетка, и не 50 на 50, так можно было сказать, когда Хави только пришёл как тренер.
сейчас перерыв на сборные, говорили что перерыв пойдёт на пользу что бы перезагрузиться. а толку если некем перезагружатся, если все игроки основы отсутствуют из за игр сборных.
следующие несколько игр будут определяющими, если в плей-офф Барса попадёт на крепкую команду, и вылетит, надеюсь никаких отмазок на счёт травм, перестройки (которая длится вот уже несколько лет) и плохого поля, не будет, и Хави пойдёт набираться опыта куда нибудь в другую команду.
а то что на волевых, с ужасной игрой, против аутсайдеров будут выигрывать по 1-0, и надеятся на промахи конкурентов, ну уж извините, это не про Барсу.
нужна сильная, уверенная и доминирующая Барса, если так должно быть не с Хави, то так тому и быть.
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Rachid
1000000% прав Пике - Хави нужно дать время и хорошую экономику Барселоны!
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SaH4r.
Ответ Сикарио
После последнего и предпоследнего тоже кричат.
сейчас бы радоваться отскоку в Эль Класико, впрочем это же Реал, они так и последнюю ЛЧ выиграли
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Сикарио
Ответ фан Барсы
точно так кричали фанаты Реала, после 1го прошлогоднего Классико
После последнего и предпоследнего тоже кричат.
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Ихарь Окенфэйлов
Судя по коментам, все поняли на что это похоже. Россияне поймут :))
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Men77
Черчесов свободен
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vodorosl
Если не Хави, то кот?
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MajestySport
Тебя!!!
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Владимир Мизгинов
Хави надо убирать летом. Нет идей, нет игры. Отмазки про травмы не катят.
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Karl0709
Хаби Алонсо прямо сейчас лучший вариант , Унаи Эмери тоже отличный вариант.
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PIT-BUL
вполне нормально идут по всем турнирам... с чего бы увольнять
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TheFrosty
Удивительно как в одной реальности с катарским физруком существует например Хаби Алонсо.
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bestvideox
Неоднозначное высказывание. Получается, что он на 100 процентов уверен в Хави, но если бы был кто то более достойный то процент упал бы до десяти?
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Кино Музыка
Ждем конца карьеры Иньесты.
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Сикарио
Дайте Хаве поработать!
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Фут.Боль
Без Хави прямо никуда.
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