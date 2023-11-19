Жерар Пике: «Барса» играет не так, как все ожидали, но я на 100% уверен в Хави. Кого назначать вместо него?»
Жерар Пике заявил, что игра «Барселоны» не соответствует ожиданиям.
«Сейчас «Барса» играет не так, как все ожидали. Все как всегда: в этом клубе максимальные требования и, хоть с точки зрения результата все не так плохо, ощущения не самые приятные. Еще только ноябрь, впереди еще много матчей.
Я на сто процентов уверен в Хави. Кого назначать вместо него? Он воспитанник клуба, знает, что нужно «Барсе», понимает, какие слова нужно сказать в раздевалке, осознает, в какой ситуации находится клуб, как ее изменить. Нужно сохранять доверие к нему.
Нужно уметь справляться с давлением, потому что такое будет случаться в ходе карьеры. Вне зависимости от того, молодой ты игрок или ветеран. Играть за «Барсу» – значит, получать давление от фанатов и прессы», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью 3Cat.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Человек в первый полноценный сезон выиграл Чемпионат и Суперкубок
это даже не рулетка, и не 50 на 50, так можно было сказать, когда Хави только пришёл как тренер.
сейчас перерыв на сборные, говорили что перерыв пойдёт на пользу что бы перезагрузиться. а толку если некем перезагружатся, если все игроки основы отсутствуют из за игр сборных.
следующие несколько игр будут определяющими, если в плей-офф Барса попадёт на крепкую команду, и вылетит, надеюсь никаких отмазок на счёт травм, перестройки (которая длится вот уже несколько лет) и плохого поля, не будет, и Хави пойдёт набираться опыта куда нибудь в другую команду.
а то что на волевых, с ужасной игрой, против аутсайдеров будут выигрывать по 1-0, и надеятся на промахи конкурентов, ну уж извините, это не про Барсу.
нужна сильная, уверенная и доминирующая Барса, если так должно быть не с Хави, то так тому и быть.