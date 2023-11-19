Жерар Пике: «Барса» играет не так, как все ожидали, но я на 100% уверен в Хави. Кого назначать вместо него?»

Жерар Пике заявил, что игра «Барселоны» не соответствует ожиданиям.

«Сейчас «Барса» играет не так, как все ожидали. Все как всегда: в этом клубе максимальные требования и, хоть с точки зрения результата все не так плохо, ощущения не самые приятные. Еще только ноябрь, впереди еще много матчей.

Я на сто процентов уверен в . Кого назначать вместо него? Он воспитанник клуба, знает, что нужно «Барсе», понимает, какие слова нужно сказать в раздевалке, осознает, в какой ситуации находится клуб, как ее изменить. Нужно сохранять доверие к нему.

Нужно уметь справляться с давлением, потому что такое будет случаться в ходе карьеры. Вне зависимости от того, молодой ты игрок или ветеран. Играть за «Барсу» – значит, получать давление от фанатов и прессы», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью 3Cat.

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