Хави о «Золотом мяче» Месси в 2010-м: «Все справедливо, Лео был лучшим игроком на тот момент»

Теги МЛС Барселона Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Икер Касильяс Серхио Рамос Давид Вилья Жерар Пике Ла Лига Сборная Испании по футболу Золотой мяч Интер Майами Футбол

Хави считает, что Лионель Месси по праву получил «Золотой мяч» в 2010 году.

Главный тренер «Барселоны» считает, что победа досталась аргентинцу потому, что футболисты сборной Испании, выигравшей ЧМ-2010, помешали друг другу при голосовании.

«Были Иньеста, я, Вилья, Касильяс, Пике, Рамос... Нас было много.

Я считаю победу Месси справедливой. Она была справедливой потому, что на тот момент он был лучшим футболистом», – сказал Хави.

Победа Месси в 2021-м – главное «ограбление» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo. Превосходство Роналду над Рибери в 2013-м – на 4-м месте

Месси-2012 или Роналду-2008? Рейтинг всех «Золотых мячей» легенд

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

131 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Ответ Михо
Я поклонник Месси, но в 10 и 12 году ЗМ должны были получить футболисты феноменальной сборной Испании. В январе 11 года, когда объявили победителя, был в Мадриде, все там разумеется были в бешенстве)
Ну, 2010 - год ладно, но 12...

Количество голов в 2012:

Месси - 91
Реал - 90
Ювентус - 89
Боруссия Дортмунд - 88
Челси - 87
ПСЖ - 86
МЮ - 85
+59
-14
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Роналду в 2008 - 35 голов
Месси в 2010 - 60 голов
Месси тогда забил почти в 2 раза больше, чем забивали другие топы в 00-е. Для любителей футбола это было сумасшедшим результатом. Это сейчас после Месси, Криштика, Суареса, Левандовски 50+ голами никого не удивишь, но тогда все были в шоке.
+38
-12
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Хави, который уступил Месси ЗМ-2010, говорит, что всё норм, всё справедливо, Месси лучший, хейтерня снова подгорает.
Нет, глупый Хави, надо было тебе или Иньесте отдать.
Да, не понимает Хави ничего, не знает, кто как играл.
+39
-17
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ VERBLYUD
Роналду в 2008 - 35 голов Месси в 2010 - 60 голов Месси тогда забил почти в 2 раза больше, чем забивали другие топы в 00-е. Для любителей футбола это было сумасшедшим результатом. Это сейчас после Месси, Криштика, Суареса, Левандовски 50+ голами никого не удивишь, но тогда все были в шоке.
До сих пор в шоке от 73 голов за сезон и 91 гол за год. Тут Мбаппе и Холанна вдвоем не хватит
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Vinnipukh Vinni
Хави, который уступил Месси ЗМ-2010, говорит, что всё норм, всё справедливо, Месси лучший, хейтерня снова подгорает. Нет, глупый Хави, надо было тебе или Иньесте отдать. Да, не понимает Хави ничего, не знает, кто как играл.
Да господи, даже Снейдер в том же году сказал, что Месси играет лучше как футболист. И это он к Барсе не имеет никакого отношения. Да и Холанд в этом же году признал, все видят кто такой Месси для мира футбола, лишь хейтерки придумывают свою реальность, чтобы легче было жить, чистая психология.
+23
-11
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
гнамович рома фанатеет от гения Месси!!!Просто он болеет за реал
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
гномовичка бросил парень.....вот он и стал злым...
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ Отец Абду
Ну, 2010 - год ладно, но 12... Количество голов в 2012: Месси - 91 Реал - 90 Ювентус - 89 Боруссия Дортмунд - 88 Челси - 87 ПСЖ - 86 МЮ - 85
Ладно, про 12 согласен) просто он тогда побил рекорд Герда Мюллера, чего я не очень хотел) кстати в Музее Баварии есть только один экспонат, не связанный с клубом, это майка Месси с его автографом и словами уважения к Герду. Ну и чтобы совсем дополнить историю, сегодня Герду 78 … исполнилось бы
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demetrio-77
Ответ VERBLYUD
Роналду в 2008 - 35 голов Месси в 2010 - 60 голов Месси тогда забил почти в 2 раза больше, чем забивали другие топы в 00-е. Для любителей футбола это было сумасшедшим результатом. Это сейчас после Месси, Криштика, Суареса, Левандовски 50+ голами никого не удивишь, но тогда все были в шоке.
с 60 ещё как-то можно было ужиться, но он же потом вроде больше 90 выбил за сезон, и, кажется, 100 за календарный год (ну или около того).
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
Ответ Гномович!
СЫН ФИФА единственный игрок в истории которому дарили ЗМ за: -0 голов на ЧМ (2010) -за 1 гол c пенальти на Копа Америка (2019) -за 5 пенальти на ЧМ (2022)
мой хороший 👍, не обращай ни на кого внимания!! Я всегда рядом, всегда тебя пойму, поддержу!!! мой хороший 👍!!!)))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Могу согласиться с тем, что ЗМ2010 может вызывать какие то споры, но он в разы чище, справедливее и честнее 3ЛЧ подряд Реала. Вот где была кража века
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален модератором
он скрытый фанат Месси
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Давайте отнимем у Месси Золотой мяч 2010!

Нет ничего мудрее, чем отнять Золотой мяч у лучшего футболиста.

Я что хочу сказать.
Разве этот титул что то решает?

Всем известно, кто лучший.

Разве нам нужны были Золотые мячи, чтобы понять, кто лучший футболист?
Мы видели времена Марадоны.
Разве нам нужны были опросы?
Мы смотрим матчи.
Единственно, что было понятно для меня лично, будучи болельщиком Ювентуса, я смотрел все матчи Месси.
А играл он за ненавистную Барсу!!!!
Потому, что это был футбол самого лучщего качества, самый элитный футбол.
Барселону не люблю, но есть понятия поважнее.
Я люблю футбол.
А футбол нам дарил Месси, стабильно, матч за матчем.
Считаю Месси гением футбола.
А что касается мнений каждого, уважаю.
Месси заоблочное мастерство показывал, конечно.

Мне стыдно за тех, кто говорил:
-Чтобы доказать величие, Лео должен (!!!!!) выиграть чемпионат мира.

Эти люди думали так, Аргентина не имеет состав для титула.
Но ведь у нее был Месси.
Мог бы такой мастер не выиграть титул?
Мог.
Но выиграл.
А теперь, эти люди уже пишут:
- Не заслужил.
Месси заслужил или не заслужил...после 8 Золотых мячей обсуждать это вверх цинизма.
Вопрос:
Вы не мужики?
Почему вы не придерживаетесь своих же правил?
Вы имеете честь?
Разве мужчина не должен принимать свои же правила?
И кто вы после этого?
Ответ каждый даст себе.

А настоящим мужикам предлагаю дать дань уважения великому маленькому аргентинцу.
И признать реалии.

Все время отрицать реальность нельзя, загоняет вас в депрессию такая поза.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Ответ Rus Donskoy
это который фантомаса играл?
Это тот который за 5 лет сделал меньше результативных действий, чем Месси за последний сезон за ПСЖ играя плеймейкера. Причём в 2 раза меньше.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Ответ Tristan...
Могу согласиться с тем, что ЗМ2010 может вызывать какие то споры, но он в разы чище, справедливее и честнее 3ЛЧ подряд Реала. Вот где была кража века
И ещё чище чем 2013, 2014, 2016 ЗМ.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
В 2010 году Месси забил 60 голов, из которых только 1 с пенальти, в 00-е никто столько не забивал, голосующие тогда были в шоке. Лео в 2010 был лучшим футболистом планеты, играл в футбол лучше всех. По факту ЗМ нужно вручать за игру, а не за трофеи, один из самых заслуженных ЗМ!
+16
-12
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мамедов
Ответ SCHOKKKK
Почему у меня твой ник вызывает смех?🤣
а у меня твой ник реально вызывает смех ))))) 😁
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
Ответ Гномович!
Как говорил один авторитетный футбольный эксперт: миссис даже в лиге фермеров не был лучшим.
здравствуй там твой первый мадридский Атлетико играет, Сетанта тв транслирует.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
То-есть он скрытый адекват.
скрытный адекватный чеовечек)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален модератором
это 100% что он из них
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ FOOTBALL Live
мой хороший 👍, не обращай ни на кого внимания!! Я всегда рядом, всегда тебя пойму, поддержу!!! мой хороший 👍!!!)))
😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален модератором
все что нужно знать любовь * гномовича * к любви Месси!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Киселёв
Ответ VERBLYUD
В 2010 году Месси забил 60 голов, из которых только 1 с пенальти, в 00-е никто столько не забивал, голосующие тогда были в шоке. Лео в 2010 был лучшим футболистом планеты, играл в футбол лучше всех. По факту ЗМ нужно вручать за игру, а не за трофеи, один из самых заслуженных ЗМ!
Но в другие сезоны "за голы и так дают Золотую бутсу", главное не перепутать🤣
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ SCHOKKKK
Почему у меня твой ник вызывает смех?🤣
Это пишет глор Ромы Абрамовича,?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ Гномович!
Жером Ротен
это который фантомаса играл?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий