Хави о «Золотом мяче» Месси в 2010-м: «Все справедливо, Лео был лучшим игроком на тот момент»

Хави считает, что Лионель Месси по праву получил «Золотой мяч» в 2010 году.

Главный тренер «Барселоны» считает, что победа досталась аргентинцу потому, что футболисты сборной , выигравшей ЧМ-2010, помешали друг другу при голосовании.

«Были Иньеста, я, Вилья, , , ... Нас было много.

Я считаю победу Месси справедливой. Она была справедливой потому, что на тот момент он был лучшим футболистом», – сказал .

Победа Месси в 2021-м – главное «ограбление» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo. Превосходство Роналду над Рибери в 2013-м – на 4-м месте

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