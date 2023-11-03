Хави о «Золотом мяче» Месси в 2010-м: «Все справедливо, Лео был лучшим игроком на тот момент»
Хави считает, что Лионель Месси по праву получил «Золотой мяч» в 2010 году.
Главный тренер «Барселоны» считает, что победа досталась аргентинцу потому, что футболисты сборной Испании, выигравшей ЧМ-2010, помешали друг другу при голосовании.
«Были Иньеста, я, Вилья, Касильяс, Пике, Рамос... Нас было много.
Я считаю победу Месси справедливой. Она была справедливой потому, что на тот момент он был лучшим футболистом», – сказал Хави.
Победа Месси в 2021-м – главное «ограбление» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo. Превосходство Роналду над Рибери в 2013-м – на 4-м месте
Месси-2012 или Роналду-2008? Рейтинг всех «Золотых мячей» легенд
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Количество голов в 2012:
Месси - 91
Реал - 90
Ювентус - 89
Боруссия Дортмунд - 88
Челси - 87
ПСЖ - 86
МЮ - 85
Месси в 2010 - 60 голов
Месси тогда забил почти в 2 раза больше, чем забивали другие топы в 00-е. Для любителей футбола это было сумасшедшим результатом. Это сейчас после Месси, Криштика, Суареса, Левандовски 50+ голами никого не удивишь, но тогда все были в шоке.
Нет, глупый Хави, надо было тебе или Иньесте отдать.
Да, не понимает Хави ничего, не знает, кто как играл.
Нет ничего мудрее, чем отнять Золотой мяч у лучшего футболиста.
Я что хочу сказать.
Разве этот титул что то решает?
Всем известно, кто лучший.
Разве нам нужны были Золотые мячи, чтобы понять, кто лучший футболист?
Мы видели времена Марадоны.
Разве нам нужны были опросы?
Мы смотрим матчи.
Единственно, что было понятно для меня лично, будучи болельщиком Ювентуса, я смотрел все матчи Месси.
А играл он за ненавистную Барсу!!!!
Потому, что это был футбол самого лучщего качества, самый элитный футбол.
Барселону не люблю, но есть понятия поважнее.
Я люблю футбол.
А футбол нам дарил Месси, стабильно, матч за матчем.
Считаю Месси гением футбола.
А что касается мнений каждого, уважаю.
Месси заоблочное мастерство показывал, конечно.
Мне стыдно за тех, кто говорил:
-Чтобы доказать величие, Лео должен (!!!!!) выиграть чемпионат мира.
Эти люди думали так, Аргентина не имеет состав для титула.
Но ведь у нее был Месси.
Мог бы такой мастер не выиграть титул?
Мог.
Но выиграл.
А теперь, эти люди уже пишут:
- Не заслужил.
Месси заслужил или не заслужил...после 8 Золотых мячей обсуждать это вверх цинизма.
Вопрос:
Вы не мужики?
Почему вы не придерживаетесь своих же правил?
Вы имеете честь?
Разве мужчина не должен принимать свои же правила?
И кто вы после этого?
Ответ каждый даст себе.
А настоящим мужикам предлагаю дать дань уважения великому маленькому аргентинцу.
И признать реалии.
Все время отрицать реальность нельзя, загоняет вас в депрессию такая поза.