Хави о том, почему Пике не бил пенальти в прощальном матче: «Игра не товарищеская. За пенальти отвечал Левандовски»

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Хави объяснил, почему Жерар Пике не исполнил пенальти в прощальном матче. 

Последней для защитника стала игра с «Альмерией» (2:0). В первом тайме «Барселона» заработала пенальти, но Роберт Левандовски его не реализовал.

«Матч не был товарищеским. Есть ответственный [за пенальти] человек, которого зовут Роберт. Жаль, что он он не забил. Но есть ответственный человек», – сказал тренер «Барселоны».

«Здесь родился, здесь и умру». Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру  

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