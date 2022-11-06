Хави о том, почему Пике не бил пенальти в прощальном матче: «Игра не товарищеская. За пенальти отвечал Левандовски»
Хави объяснил, почему Жерар Пике не исполнил пенальти в прощальном матче.
Последней для защитника стала игра с «Альмерией» (2:0). В первом тайме «Барселона» заработала пенальти, но Роберт Левандовски его не реализовал.
«Матч не был товарищеским. Есть ответственный [за пенальти] человек, которого зовут Роберт. Жаль, что он он не забил. Но есть ответственный человек», – сказал тренер «Барселоны».
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