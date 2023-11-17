Где смотреть сборная Словении – сборная Казахстана, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 20 ноября
В понедельник, 20 ноября, сыграют сборная Словении и сборная Казахстана в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Стожице».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Словении – сборная Казахстана
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
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