Словения – Казахстан: прогноз на матч 20.11.2023, чемпионат Европы 2024 года, отборочный турнир

В понедельник поздно вечером, 20 ноября, национальные команды Словении и Казахстана проведут решающий поединок за выход на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии. Очное противостояние начнется в 22:45 по московскому времени.

Оба соперника выступают в группе H. Словенцы и казахи спорят за вторую путевку на континентальный турнир. Дания уже гарантировала себе участие на Евро.

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Рекомендованная ставка: победа Словении (1,61).

Сборная Словении

Подопечные Матьяжа Кека уже могли гарантировать себе вояж в Германию, однако уступили в лобовом столкновении с национальной командой Дании – 1:2. Таким образом, словенцы отложили вопрос с выходом на Евро на последний тур. К счастью для команды Кека, у нее есть серьезное преимущество – помощь родных трибун.

Если говорить о составе, то тут традиционно среди всех выделяется звездный голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак. Он остается одним из сильнейших вратарей в Европе.

Также нужно в обязательном порядке упомянуть главного таланта словенского футбола – форварда Беньямина Шешко. У парня был вариант перебраться в Манчестер Юнайтед минувшим летом, однако он предпочел трансфер в Бундеслигу и подписал контракт с Лейпцигом. «Быки» славятся умением воспитывать перспективных игроков. Если Шешко не перестанет прогрессировать, его ждет большое будущее.

Сборная Казахстана

Команда Магомеда Адиева стала едва ли не главным открытием всего отбора на Евро. Сборная Казахстана хорошо организована, готова показывать характер и биться с любым оппонентом в группе.

Перед решающей игрой со Словенией у казахов имеется серьезная кадровая проблема. Подопечным Адиева не поможет экс-полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Ныне он выступает за Бешикташ. Зайнутдинов получил повреждение в преддверии важнейших отборочных поединков на Евро-2024.

К слову, перед визитом в Словению казахи не без приключений одолели футбольного карлика – сборную Сан-Марино (3:1). Шутка ли, но команда Сан-Марино сумела отличиться голом, что само по себе сложно назвать рядовым событием.

Расклад в группе H таков: перед последним туром словенцы имеют в активе 19 очков. Казахстан набрал на один балл меньше. В случае победы, команда Магомеда Адиева выходит на чемпионат Европы. Словению устроит даже ничья.

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Словения – Казахстан: история личных встреч

Доселе соперники провели лишь один матч на официальном уровне. В первом круге квалификационного турнира на Евро-2024 сильнее оказались словенцы – 2:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Словения – Казахстан

Аналитики букмекерских контор отдают явное предпочтение хозяевам поля. БК BetBoom предлагает поставить на победу сборной Словении с коэффициентом 1,61. Успех гостей оценивается куда более внушительными цифрами – 5, 80. Ничья идет за 4,20.

Что касается общей результативности предстоящего матча, то букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на стандартный тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,81. На ТМ дают чуть больше – 2,01.

Мы считаем, что сказка казахов завершится в Любляне. Парни Адиева провели солидный отбор, но словенцы обладают куда более серьезным кадровым потенциалом. К тому же, как отмечалось выше, фактор родных трибун тоже может сыграть свою роль, особенно если учесть, что хозяев устроит даже ничья. Предполагаем, что Словения сможет воспользоваться своими шансами в контратаках и одолеет Казахстан. Ставим на победу подопечных Матьяжа Кека.

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