Экс-босс «Арсенала» Дейн предложил бить пенальти на обеих сторонах поля после матчей: «Традиция»? 100 лет назад лошади тащили автобусы, такая была «традиция». Но есть же прогресс»

Экс-босс «Арсенала» предложил изменить процедуру пробития пенальти после матчей.

Бывший совладелец и вице-председатель «Арсенала» , работавший также в Футбольной ассоциации Англии, , УЕФА и G-14, призвал бить пенальти в ходе послематчевых серий на разных сторонах поля, чтобы болельщики обеих команд могли увидеть их.

«Мой план настолько просто, что я не понимаю, почему это не было сделано. Я все время слышу слова «традиция» и «так всегда делалось».

Слушайте, 100 лет назад лошади тащили автобусы, и такая была «традиция». Но есть же прогресс», – сказал бывший функционер.

Он объяснил, что идея возникла после поражения « » в серии пенальти от «Галатасарая» в финале Кубка УЕФА в 2000 году.

«Нам пришлось бить послематчевые пенальти на половине «Галатасарая». Итак, 20 000 турецких болельщиков жестикулировали, свистели, пока наши парни выполняли удары с точки. И мы проиграли 1:4.

В то время я входил в состав комитета УЕФА по клубным соревнованиям. На следующей встрече комитета я спросил: «Почему выбрали именно эти ворота? Кто-то ответил: «Директор стадиона решает это вместе с полицией. Они решили, что будет безопаснее бить на этой половине поля. Я сказал: «Разве не было бы справедливее, если бы сторону выбирали путем подбрасывания монеты?»

Затем ввели два жребия. Сперва выбирают ворота, а затем капитан, выигравший вторую жеребьевку, выбирает очередность – будет его команда бить первой или второй. Большинство предпочло бить первыми, чтобы оказать давление на соперников.

Чем больше я смотрел за сериями пенальти, тем больше чувствовал, что это несправедливо по отношению к команде, которая должна наносить удары на глазах у фанатов соперника.

Я не прошу, чтобы главный судья ходил туда-сюда. Есть арбитр, четвертый судья и два помощника, а в крупных финалах – помощник судьи. Нет ничего сложного в том, чтобы было по два судьи с каждой стороны и один в центральном круге. На крупных финалах всегда есть 32 камеры, поэтому освещение будет одинаковым.

Я думаю, что новый формат должен быть реализован исключительно из соображений справедливости по отношению к болельщикам и игрокам, исполняющим пенальти», – написал 80-летний Дейн в своей автобиографии.

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