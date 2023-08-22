Артета о том, что Томиясу 23 секунды вбрасывал аут: «Нет, прошло 8 секунд, думаю. Теперь придется играть с таймером, возможно»

Микель Артета подвел итоги матча с «Кристал Пэлас».

« » на выезде обыграл « » (1:0), играя в меньшинстве с 67-й минуты из-за удаления защитника Такехиро Томиясу. Японец получил первую желтую за затяжку времени при вбрасывании аута.

«Отличная победа. Я очень доволен. Эдди [Нкетиа] был великолепен. Нужно было быть начеку и стараться использовать каждый момент.

Играть 30 минут вдесятером на выезде чрезвычайно сложно. Игроки, вышедшие на замену, были великолепны – они знали, что делать.

В какие-то моменты игроки теряли позицию. Кто ощущал физический дискомфорт», – отметил Артета.

О желтой Томиясу при исполнении аута

«Это был стандарт. Не знаю, как долго [ вбрасывал аут]. (Тренеру сказали, что прошло 23 секунды – Sports.ru) Нет, это не так. Думаю, это заняло около восьми секунд. Возможно, теперь придется играть с таймером. Все в порядке, мы выиграли, и я доволен.

Сегодня у нас было трудное испытание – мы преодолели его, и это сделает нас лучше», – сказал главный тренер «Арсенала».

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