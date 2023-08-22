Артета о том, что Томиясу 23 секунды вбрасывал аут: «Нет, прошло 8 секунд, думаю. Теперь придется играть с таймером, возможно»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Кристал Пэлас Такехиро Томиясу правила Футбол

Микель Артета подвел итоги матча с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» (1:0), играя в меньшинстве с 67-й минуты из-за удаления защитника Такехиро Томиясу. Японец получил первую желтую за затяжку времени при вбрасывании аута.

«Отличная победа. Я очень доволен. Эдди [Нкетиа] был великолепен. Нужно было быть начеку и стараться использовать каждый момент.

Играть 30 минут вдесятером на выезде чрезвычайно сложно. Игроки, вышедшие на замену, были великолепны – они знали, что делать.

В какие-то моменты игроки теряли позицию. Кто ощущал физический дискомфорт», – отметил Артета.

О желтой Томиясу при исполнении аута

«Это был стандарт. Не знаю, как долго [Томиясу вбрасывал аут]. (Тренеру сказали, что прошло 23 секунды – Sports.ru) Нет, это не так. Думаю, это заняло около восьми секунд. Возможно, теперь придется играть с таймером. Все в порядке, мы выиграли, и я доволен.

Сегодня у нас было трудное испытание – мы преодолели его, и это сделает нас лучше», – сказал главный тренер «Арсенала».

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15 комментариев

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Михо
Теория относительности Эйнштейна гласит что время для тренеров противоборствующих команд течет по разному
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Влад Белянский
Ответ Айрат Ситдиков
Хаверца на поле не видно, а он весь матч отыграл. Магия, однако.
Дружище, ну может тебе тогда стоит глаза открыть или очки сменить?
+4
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gangs
Ответ Mykytka
Не может команда, которая рассчитывает на высшее награды, тянуть время аутами вначале второго тайма. И вообще непонятно почему играет японец. Есть Уайт, Габриэль, Зинченко(да после травмы) и непонятно где Тирни. У Арсенала был в прошлом сезоне отличный футбол, не хватало глубины, сейчас появилась глубина, но Артета решил придумывать с составом. Вообще непонятно.
Отличный футбол, но без гибкости на одном футболе далеко не уедешь. Футбол Сити меняется каждый год и во многом из-за этого они недосягаемы.
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леннорыч-абрамович
Хорошо, что эта жёлтая карточка не помешала лондонским красно-белым.
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Funny lepka
Арсенальчик с победой.Я человек,который болеет за Ливерпуль в АПЛ,и рад что появляются команды,что могут конкурировать с Манчестером Сити,жду огненной концовки сезона,надеюсь на жесткую борьбу за чемпионство со стороны ливера!Всем удачи,ждем новый тур!
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Айрат Ситдиков
Хаверца на поле не видно, а он весь матч отыграл. Магия, однако.
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faaakkkeee
Очень обидно за Троссара. Не знаю, чем он не подходит Артете - один из самых эффективных и результативных игроков после перехода.
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Усы Годзиллы
Ответ Михо
Теория относительности Эйнштейна гласит что время для тренеров противоборствующих команд течет по разному
просто у Артеты таймер с планеты Миллер
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Billy_Shears
Ответ Mykytka
Не может команда, которая рассчитывает на высшее награды, тянуть время аутами вначале второго тайма. И вообще непонятно почему играет японец. Есть Уайт, Габриэль, Зинченко(да после травмы) и непонятно где Тирни. У Арсенала был в прошлом сезоне отличный футбол, не хватало глубины, сейчас появилась глубина, но Артета решил придумывать с составом. Вообще непонятно.
Команда которая забрала все награды прошлого сезона играла здесь пол года назад. Вымучили победу с помощью пенальти, затяжки времени присутствовали..

На счет ротации рано говорить, скоро начнутся еще 2 турнира, в которых хотелось бы пройти подальше, тогда посмотрим что с глубиной глубин.
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Billy_Shears
Ответ Mykytka
Какая разница как играла здесь другая команда, да еще и полгода назад? А в 1 туре на Эмирейтс тоже был суперфутбол?
Ты (упрощая) говоришь, что с такой игрой нельзя рассчитывать на чемпионство, я говорю, что чемпионы здесь смотрелись не лучше.

В первом туре обыграли команду с очень низким блоком. Больше 6 очков за два матча не набрать, даже с суперфутболом.
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pack25
Ответ Айрат Ситдиков
Хаверца на поле не видно, а он весь матч отыграл. Магия, однако.
Достали вы уже с Хавертцем и хейтом в его адрес. Сегодня он неплохо сыграл, цеплялся за мячи, пытался что-то делать. Иногда можно и матч посмотреть
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