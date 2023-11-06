Форварда «Реала» Эндрика взяли в сборную Бразилии в 17 лет. Такого не было с 1993-го – после вызова Роналдо

17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной.

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В последний раз столь юного футболиста вызывали в национальную команду в 1993 году – им был Роналдо.

В текущем сезоне форвард забил 8 голов за 25 матчей в высшей бразильской лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Эндрик приедет в «Реал» сразу по достижении 18-летия. Форвард получит 9-й номер

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