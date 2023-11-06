Форварда «Реала» Эндрика взяли в сборную Бразилии в 17 лет. Такого не было с 1993-го – после вызова Роналдо

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдо Ла Лига рекорды Эндрик Футбол

17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной.

Нападающий принадлежит «Реалу» и сейчас представляет «Палмейрас».

В последний раз столь юного футболиста вызывали в национальную команду Бразилии в 1993 году – им был Роналдо.

В текущем сезоне форвард забил 8 голов за 25 матчей в высшей бразильской лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Эндрик приедет в «Реал» сразу по достижении 18-летия. Форвард получит 9-й номер

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16 комментариев

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Трент Резнор
Удачи пацану. Интересно будет посмотреть за ним.
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Угараю_с_вас
Ответ Максим Столбов
Реал конечно умеет бриллианты сразу находить. Очень сильная работа скаутов.
Ну это пока не известно, пацану надо дать время будет тоже. Вини с Родриго тоже первые пару лет вкатывались… а вот с Рейнером прогодали
+7
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corazón blanco
Ответ Максим Столбов
Ну Рейнер это вообще непонятный персонаж. Ну а Эндрик мне кажется будет лучше чем Мбаппе, главное чтобы голову не сорвало.
Лучше, чем Мбаппе? Это серьезное заявление. Дай Бог, чтобы у него все получилось, но Вы даете ему слишком большие авансы. Пока Эндрик - это кот в мешке и неизвестно сможет ли он адаптироваться в таком большом клубе, как Мадрид и заиграть там.
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Moscwow
Ответ Leon Petov
Очевидно будущий топ, а не Витя Рокер
Подожди, там еще Фати не все золотые мячи получил, потом Педри, Гави, Ямаль и только за ними идет Витек, на 10 лет вперед звезды каталонские расписаны
+6
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Максим Столбов
Реал конечно умеет бриллианты сразу находить. Очень сильная работа скаутов.
+11
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Максим Столбов
Ответ Угараю_с_вас
Ну это пока не известно, пацану надо дать время будет тоже. Вини с Родриго тоже первые пару лет вкатывались… а вот с Рейнером прогодали
Ну Рейнер это вообще непонятный персонаж. Ну а Эндрик мне кажется будет лучше чем Мбаппе, главное чтобы голову не сорвало.
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corazón blanco
Против Ботофаго выдал конечно перфоманс. Казалось бы, что потерял место в основе, да и практически перестал вообще выходить на замену, став больше сосредотачиваться не на футболе, но в последнее время очень хорош и абсолютно заслуженно получил вызов в сборную. Прямо сейчас - он этого заслуживает.
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Ena Therapy
Большой аванс для парня конечно, но в 2х последних матчах 3 гола . Так что удачи молодому таланту
+3
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Угараю_с_вас
Ответ Максим Столбов
Ну Рейнер это вообще непонятный персонаж. Ну а Эндрик мне кажется будет лучше чем Мбаппе, главное чтобы голову не сорвало.
Дай Бог, что бы заиграл парень и закрыл позицию на долгие годы, как Бензема.
+2
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Leon Petov
Очевидно будущий топ, а не Витя Рокер
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Eduard Rastryopin
Лишь бы не сломали его слишком рано,или он сам не зазвдездился.
Очень перспективный паренек,который может стать как следующим Неймаром,так и очередным так и не раскрывшимся бразильским самородком.
+1
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Трент Резнор
Ответ Угараю_с_вас
Дай Бог, что бы заиграл парень и закрыл позицию на долгие годы, как Бензема.
Да, те же мысли
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Bazilic
Ответ Максим Столбов
Реал конечно умеет бриллианты сразу находить. Очень сильная работа скаутов.
За ним так-то пол Европы гонялось
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