Форварда «Реала» Эндрика взяли в сборную Бразилии в 17 лет. Такого не было с 1993-го – после вызова Роналдо
17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной.
Нападающий принадлежит «Реалу» и сейчас представляет «Палмейрас».
В последний раз столь юного футболиста вызывали в национальную команду Бразилии в 1993 году – им был Роналдо.
В текущем сезоне форвард забил 8 голов за 25 матчей в высшей бразильской лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Эндрик приедет в «Реал» сразу по достижении 18-летия. Форвард получит 9-й номер
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Очень перспективный паренек,который может стать как следующим Неймаром,так и очередным так и не раскрывшимся бразильским самородком.