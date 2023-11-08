«Реал» не переведет Эндрика в «Кастилью» и не отдаст в аренду. Форварда сразу включат в основную команду, но он будет игроком резерва в первом сезоне
Раскрыт план «Реала» в отношении Эндрика.
Мадридский клуб объявил о трансфере нападающего «Палмейрас» в декабре 2022 года за 35+25 млн евро. Он присоединится к «сливочным» летом 2024-го – после того, как ему исполнится 18 лет.
В отличие от ситуации с Винисиусом Жуниором и Родриго, которые проходили адаптационный период в «Кастилье», Эндрика не планируют переводить в резервную команду.
«Реал» намерен сразу интегрировать бразильца в основной состав, но ожидает, что в течение первого сезона игрок будет выходить на поле со скамейки запасных.
Также, по информации UOL, мадридцы не оставят Эндрика в чемпионате Бразилии на правах аренды и не планируют отдавать его в аренду какой-либо европейской команде.
Отмечается, что эти планы могут измениться в случае ухода Карло Анчелотти и назначения нового главного тренера.
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Но, вот недавний матч Палмейрас, где пацан запустил камбэк с 0-3 (дубль предголевая).
Чем-то напоминает Пеле дриблингом.
https://youtu.be/1M1BOu1XWb0
Из минусов - сильно одноногий + в этом сезоне жутко нестабилен.
А вообще, потрудитесь немного, загрузите хотя бы нарезки, их полно в интернетах. Сразу многое для себя поймете 👌
По юношам все это было на голову сильнее сверстников.
Во взрослом Палмейрас понятное дело сложнее, но парень не теряется. Забивает, отдает и в девятку мощно бьет.
Не Мбаппе, ибо Эндрик не игрок фланга-полуфланга, а скорее как Агуэро/Тевес/Ромарио - невысокий, коренастый, тумбочка такая техничная.
Но вообще да, по функционалу сравнение с Тевесом, думаю, самое удачное. Бразилец играет похоже.