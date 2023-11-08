«Реал» не переведет Эндрика в «Кастилью» и не отдаст в аренду. Форварда сразу включат в основную команду, но он будет игроком резерва в первом сезоне

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Винисиус Жуниор Родриго Эндрик Футбол

Раскрыт план «Реала» в отношении Эндрика.

Мадридский клуб объявил о трансфере нападающего «Палмейрас» в декабре 2022 года за 35+25 млн евро. Он присоединится к «сливочным» летом 2024-го – после того, как ему исполнится 18 лет. 

В отличие от ситуации с Винисиусом Жуниором и Родриго, которые проходили адаптационный период в «Кастилье», Эндрика не планируют переводить в резервную команду.

«Реал» намерен сразу интегрировать бразильца в основной состав, но ожидает, что в течение первого сезона игрок будет выходить на поле со скамейки запасных.

Также, по информации UOL, мадридцы не оставят Эндрика в чемпионате Бразилии на правах аренды и не планируют отдавать его в аренду какой-либо европейской команде. 

Отмечается, что эти планы могут измениться в случае ухода Карло Анчелотти и назначения нового главного тренера. 

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18 комментариев

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los merengues
Ответ Квадратное личико
Кто из фанов Реала или Бразильского чемпионата знает, что особенного в этом парне, что так много внимания ему? Какие сильные стороны, будет ли полезен нынешнему РМ?
Тяжело сказать, будет ли полезен парень, ему всего 17 лет все-таки, и в Европе он вообще не играл.
Но, вот недавний матч Палмейрас, где пацан запустил камбэк с 0-3 (дубль предголевая).
Чем-то напоминает Пеле дриблингом.

https://youtu.be/1M1BOu1XWb0
+9
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Alex Rhea
Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Эндрик, Винисиус, Милитао, Вальверде, Родриго - костяк на долгие годы готов
+4
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марк макаров
Ответ Квадратное личико
Кто из фанов Реала или Бразильского чемпионата знает, что особенного в этом парне, что так много внимания ему? Какие сильные стороны, будет ли полезен нынешнему РМ?
Очень хорошо развит физически для своего возраста, быстрый, хороший дриблинг на скорости, серьезный удар. В целом, издалека напоминает Мбаппе на минималках. Рывки, уходы на скорости, удар.
Из минусов - сильно одноногий + в этом сезоне жутко нестабилен.

А вообще, потрудитесь немного, загрузите хотя бы нарезки, их полно в интернетах. Сразу многое для себя поймете 👌
+5
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Виталий Ан
Если отношение будет как Вини в начале, то у парня все в порядке. Удивлялся как давали не мыслимо много времени Винисиусу, но в то же время всегда знал что он будет крутым. В других топ клубах не припомню такого. Если не тянешь, скамейка или аренда.
+3
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vzi
Ответ Квадратное личико
Кто из фанов Реала или Бразильского чемпионата знает, что особенного в этом парне, что так много внимания ему? Какие сильные стороны, будет ли полезен нынешнему РМ?
Дриблинг, удар с левой, скорость, выбор позиции.
По юношам все это было на голову сильнее сверстников.
Во взрослом Палмейрас понятное дело сложнее, но парень не теряется. Забивает, отдает и в девятку мощно бьет.

Не Мбаппе, ибо Эндрик не игрок фланга-полуфланга, а скорее как Агуэро/Тевес/Ромарио - невысокий, коренастый, тумбочка такая техничная.
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Квадратное личико
Ответ los merengues
Тяжело сказать, будет ли полезен парень, ему всего 17 лет все-таки, и в Европе он вообще не играл. Но, вот недавний матч Палмейрас, где пацан запустил камбэк с 0-3 (дубль предголевая). Чем-то напоминает Пеле дриблингом. https://youtu.be/1M1BOu1XWb0
👍 Прошил оборону красиво в первом голе
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Квадратное личико
Ответ марк макаров
Очень хорошо развит физически для своего возраста, быстрый, хороший дриблинг на скорости, серьезный удар. В целом, издалека напоминает Мбаппе на минималках. Рывки, уходы на скорости, удар. Из минусов - сильно одноногий + в этом сезоне жутко нестабилен. А вообще, потрудитесь немного, загрузите хотя бы нарезки, их полно в интернетах. Сразу многое для себя поймете 👌
Тоже сразу про Мбаппе подумал
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VuNePonimaete
Глупое решение, на форварда всегда больше всего давления. Провалит несколько матчей и такой шквал критики повалит. Аренда б в какой-то испанский клуб было бы более логична
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Квадратное личико
Кто из фанов Реала или Бразильского чемпионата знает, что особенного в этом парне, что так много внимания ему? Какие сильные стороны, будет ли полезен нынешнему РМ?
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Nikhad
Поэтому хотел, что бы Кейн перешел в Реал. Это дало бы время Эндрику развиваться без давления
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corazón blanco
Мадриду все равно необходим форвард, входить с 18-летним Эндриком в сезон, которому неизвестно сколько потребуется времени на адаптацию и заиграет ли он вообще будет очень опрометчиво.
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xDe xDe
Ответ vzi
Дриблинг, удар с левой, скорость, выбор позиции. По юношам все это было на голову сильнее сверстников. Во взрослом Палмейрас понятное дело сложнее, но парень не теряется. Забивает, отдает и в девятку мощно бьет. Не Мбаппе, ибо Эндрик не игрок фланга-полуфланга, а скорее как Агуэро/Тевес/Ромарио - невысокий, коренастый, тумбочка такая техничная.
Техничная тумбочка) Улыбнуло.
Но вообще да, по функционалу сравнение с Тевесом, думаю, самое удачное. Бразилец играет похоже.
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Рашпель793
Ответ Квадратное личико
Кто из фанов Реала или Бразильского чемпионата знает, что особенного в этом парне, что так много внимания ему? Какие сильные стороны, будет ли полезен нынешнему РМ?
пройдите по тэгу игрока, есть тут о нём и статьи и видосы с игрой.
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Моуриниста
Ответ los merengues
Тяжело сказать, будет ли полезен парень, ему всего 17 лет все-таки, и в Европе он вообще не играл. Но, вот недавний матч Палмейрас, где пацан запустил камбэк с 0-3 (дубль предголевая). Чем-то напоминает Пеле дриблингом. https://youtu.be/1M1BOu1XWb0
Выглядит как дог
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brazzav1lle
Ответ los merengues
Тяжело сказать, будет ли полезен парень, ему всего 17 лет все-таки, и в Европе он вообще не играл. Но, вот недавний матч Палмейрас, где пацан запустил камбэк с 0-3 (дубль предголевая). Чем-то напоминает Пеле дриблингом. https://youtu.be/1M1BOu1XWb0
А там еще вратарь Палмейрас на 80+ при 3-1 в пользу Ботафого пенальти вытащил о_О
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los merengues
Ответ brazzav1lle
А там еще вратарь Палмейрас на 80+ при 3-1 в пользу Ботафого пенальти вытащил о_О
Да, сумасшедший матч :)
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Greg Jackson
Ответ Виталий Ан
Если отношение будет как Вини в начале, то у парня все в порядке. Удивлялся как давали не мыслимо много времени Винисиусу, но в то же время всегда знал что он будет крутым. В других топ клубах не припомню такого. Если не тянешь, скамейка или аренда.
Вини брал мяч и тащил не смотря ни на что егт в штрафную и создавал моменты и делал это весь матч. Мне он тогда нравился больше, чем сейчас... Теперь он падает и начинает спорить с судьёй и плевать он хотел на отбор.
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