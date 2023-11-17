FA будет жестко наказывать клубы за критику тренеров в адрес судей. На фоне слов Артеты о «позоре» в ассоциации обеспокоены неуважением к арбитрам

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Футбольная ассоциация Англии Футбол

В Англии будут жестко наказывать клубы за критику тренеров в адрес судей.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала», заявив, что слова Микеля Артеты «оскорбительны по отношению к официальным лицам матча и наносят ущерб футболу». Поведение тренера названо «неподобающим».

Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор». Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего». Также сообщалось, что «Арсенал» планирует предоставить судьям список ошибок в пользу соперника.

FA будет добиваться более строгих санкций в отношении клубов. В ассоциации крайне обеспокоены комментариями Артеты и заявлением «Арсенала» о поддержке тренера.

По данным The Telegraph, Футбольная ассоциация Англии встретится с представителями Премьер-лиги и ассоциации тренеров и предупредит их, что к клубам будут приниматься более строгие меры, если они будут поддерживать тренеров, критикующих судей. 

В FA обеспокоены нарастающей волной неуважения к судьям и официальным лицам матча.

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26 комментариев

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mbauer
Так и не могу понять, почему критиковать промахнувшегося форварда можно, не поймавшего кипера можно, ошибшегося тренера можно - а облажавшегося (даже случайно) судью нельзя
+17
-1
+16
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Johnie
Если судьи позорятся, то как это иначе называть?
+16
-1
+15
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Attack Sir
А тренера виноваты, что судят бездари?
+9
0
+9
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deadjoker
Ответ Serkan_Ballboy
А судей когда начнут наказывать за то, что лишают клубы очков?
Уже наказали. Тейлора сослали на матч в шип, где он тоже накосячил, а потом вернули на центральный матч апл. :))
+6
0
+6
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Serkan_Ballboy
А судей когда начнут наказывать за то, что лишают клубы очков?
+6
-1
+5
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Ллб
Ответ a2wai
Давно пора. Может хоть после этого тренеры начнут заниматься своим делом, а не критировать и ныть на судейство))
Ну вот ты делаешь своё дело изо дня в день... ответственно... кропотливо, 24/7, а потом приходит какой-нибудь условный Тейлор и хоронит весь твой труд своими свистками. Как тебе?
+2
0
+2
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Евгений Михайлов
Ответ S. A.
Тогда не было ВАР. Сейчас во всех чемпионатах есть телевизоры, которые смотрят по несколько арбитров, а ляпы всё те же, иногда тупее не придумаешь (например, как в матче Ливера и ТТХ). Поэтому оправдывать судей, мол, все мы не без греха, сейчас просто смешно
ну так в чем ж проблема? 7 миллиардов людей на нашей планете, а набрали судить самых тупых? Или почему ни один судья сейчас без косяков не работает?
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S. A.
Ответ Евгений Михайлов
А когда судьи не позорились? Были ли в истории безгрешные судьи? Только не надо Колину припоминать
Тогда не было ВАР. Сейчас во всех чемпионатах есть телевизоры, которые смотрят по несколько арбитров, а ляпы всё те же, иногда тупее не придумаешь (например, как в матче Ливера и ТТХ). Поэтому оправдывать судей, мол, все мы не без греха, сейчас просто смешно
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rcbkz6mrtd
Это смешно, всех молчать не заставишь, позорите себя еще больше такими действиями.
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mbauer
Вот я, допустим, сваял алюминиевую ложку с заусенцами. Вы поранили губу. И вам НЕЛЬЗЯ вслух сказать, что ложка дефектная. Норм?
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Radik_2.0
так если судьи косячат, не говорить об этом? напомнило сцену из фильма День радио:
Миша: Хорошо, Леша, что ты заговорил. Скажи, а можно я у тебя в программе больше не буду слышать двух слов — «м***к» и «х***я»?
Леша: Нельзя. Слушай, если в эфир звонит полный м***к и несет такую х***ю...ты придираешься ко мне!
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Madcomposer
Там де Дзерби-то ещё по-крепче приложил так-то. Но вообще им бы хоть что-то сделать, а то на фоне всего остального это просто жесть
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gerik
Нас критикуют, давайте работать лучше! Нет, давайте лучше запретим нас критиковать!
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Евгений Михайлов
И простая истина в том, что судей не критикуют, а пытаются повлиять на них, чтоб свистнув раз в одну сторону, он в следующий раз свистнул не то, что видит, а в другую сторону.
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Евгений Михайлов
Те, кто хоть раз в своей жизни судил футбольные турниры, понимают насколько это неблагодарное дело. Как ни суди, всегда будут недовольные, потому что в любой игре уйма спорных эпизодов
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Алекс Мелкумян
FA как быдло себя ведут, нет чтобы хоть как-то решать судейский вопрос решать говорят "заткнись" и все. Это явно в чьих-то интересах, эта клоунада точно по заказу, уже 1000 методов бы придумали как избежать подобных ситуаций если бы было желание.
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Adamdfdgds
Ущерб футболу наносят ваши продажные судьи, которые работают на победу одной команды. Скоро тренеров конкурентов Сити будут на десятку сажать за дискредитацию судей
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