FA будет жестко наказывать клубы за критику тренеров в адрес судей. На фоне слов Артеты о «позоре» в ассоциации обеспокоены неуважением к арбитрам
В Англии будут жестко наказывать клубы за критику тренеров в адрес судей.
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала», заявив, что слова Микеля Артеты «оскорбительны по отношению к официальным лицам матча и наносят ущерб футболу». Поведение тренера названо «неподобающим».
Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор». Клуб поддержал тренера в своем заявлении: «Недопустимые ошибки. АПЛ – лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего». Также сообщалось, что «Арсенал» планирует предоставить судьям список ошибок в пользу соперника.
FA будет добиваться более строгих санкций в отношении клубов. В ассоциации крайне обеспокоены комментариями Артеты и заявлением «Арсенала» о поддержке тренера.
По данным The Telegraph, Футбольная ассоциация Англии встретится с представителями Премьер-лиги и ассоциации тренеров и предупредит их, что к клубам будут приниматься более строгие меры, если они будут поддерживать тренеров, критикующих судей.
В FA обеспокоены нарастающей волной неуважения к судьям и официальным лицам матча.
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